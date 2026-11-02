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Los detalles del informe del árbitro Nicolás Ramírez sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

El juez quedó en el ojo de la tormenta por sus decisiones en el triunfo de Boca ante River en La Bombonera

Boca vs River
Nicolás Ramírez discute cara a cara con Montiel luego de expulsarlo en el Superclásico (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
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El domingo en La Bombonera hubo fútbol, hubo un gol de Lautaro Di Lollo y hubo polémica suficiente para varios días. Boca Juniors le ganó 1 a 0 a River Plate en el Superclásico y el resultado quedó opacado —o potenciado, según el ojo con el que se mire— por un arbitraje que dejó al Millonario con nueve jugadores antes del último cuarto de hora. Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel encendieron el debate y, este lunes, el informe oficial del árbitro Nicolás Ramírez aportó los fundamentos escritos de cada decisión.

La información, revelada por El Gráfico, expone los fundamentos técnicos de dos decisiones que marcaron el desarrollo del partido y desataron la indignación del cuerpo técnico y los jugadores del Millonario. Las rojas a Lucas Martínez Quarta, a los siete minutos del primer tiempo, y a Gonzalo Montiel, a los 34 del segundo, dejaron a River con nueve hombres y con pocas chances de dar batalla.

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La expulsión del Chino fue la más polémica de las dos. Ramírez estaba a metros de la jugada cuando Martínez Quarta sujetó con ambos brazos a Miguel Merentiel, que encaraba el arco rival tras un pase de Santiago Ascacíbar. El juez dejó seguir el juego y hasta le recriminó las protestas al delantero xeneize. Fue Silvio Trucco, encargado del VAR, quien frenó la acción.

Los audios del VAR del Superclásico

“Posible falta. La falta la tengo y el balón va hacia él”, le comunicó Trucco, según quedó revelado en los audios del VAR. “Te invito a un OFR por posible tarjeta roja”, agregó, convocándolo a la pantalla de revisión. Ya frente al monitor, Ramírez reconoció sin rodeos su error de campo: “Eso es lo que no observo en campo de juego. No veo los brazos del defensor”. Trucco lo guió por las imágenes: “Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”.

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La secuencia terminó con la rectificación del árbitro. “Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol”, anunció antes de mostrarle la roja al zaguero. En el informe oficial, Ramírez registró la sanción como “malograr una oportunidad manifiesta de gol, cometiendo una falta sancionable con un tiro libre”.

La segunda roja no requirió revisión: la cabina no tuvo dudas

Distinto fue el proceso para la expulsión de Montiel. A los 34 minutos del segundo tiempo, con River perdiendo 1 a 0 y ya en inferioridad numérica, el lateral derecho impactó con los tapones sobre el tobillo izquierdo de Lautaro Blanco en una entrada desde atrás que el árbitro no dudó en sancionar con roja directa. En este caso, tanto Trucco como el AVAR Gastón Suárez respaldaron la decisión sin convocar al juez al monitor.

“Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, le confirmó Suárez. De fondo, se escucha al propio Ramírez mientras aguardaba la revisión: “Es una plancha clara al tobillo”. Trucco, por su parte, pidió ver “el punto de contacto y la torsión” y concluyó el análisis con una evaluación categórica: “Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”. En el informe, la infracción quedó tipificada como “juego brusco grave, producto de una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco”.

La comparación entre esta jugada y una falta previa de Blanco sobre Tobías Andrada, sancionada con amarilla, fue el principal argumento que esgrimieron los jugadores de River para cuestionar la uniformidad de criterio del árbitro. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y el entrenador Leonardo Ponzio salieron a la cancha a reclamar públicamente. “No se midió con la misma vara en diferentes jugadas. Hoy no se vivió con la misma vara”, afirmó Montiel ante los medios presentes en el estadio.

El futbolista Nicolás Otamendi responde a preguntas de los medios de comunicación en la zona mixta tras un encuentro deportivo. Rodeado de micrófonos de diversas cadenas televisivas y frente al panel publicitario del evento, el defensor realiza declaraciones vinculadas a la gestión y desarrollo del fútbol argentino.

Ponzio fue más extenso en su crítica. “La realidad es que al quedarse con un hombre menos, marca la tendencia del partido. Después, en todos los acontecimientos que se dieron dentro del partido, fueron parte del arbitraje o del VAR, y queríamos que quedara exento de todo esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”, expresó el DT millonario.

A la espera del fallo que emitirá el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las próximas horas, se estima que Martínez Quarta recibirá una fecha de suspensión y que Montiel puede sufrir una pena mayor. Ambos se perderán el próximo partido de River ante Aldosivi, que cerrará la fase regular del Torneo Clausura, y Montiel podría quedar también afuera de los octavos de final de los playoffs.

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