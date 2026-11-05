“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

La viuda de Michael Crichton sostiene que "The Pitt" es un reboot no autorizado de "ER" (Composición fotográfica).

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La serie The Pitt, uno de los dramas médicos más exitosos de los últimos años, enfrenta una disputa legal por sus similitudes con ER Sala de urgencias, la producción televisiva que triunfó entre 1994 y 2009. La disputa involucra a Warner Bros. Television y al patrimonio de Michael Crichton, uno de los creadores de la ficción original. Suviuda, Sherri Crichton, sostiene que la nueva serie se desarrolló sin respetar los derechos contractuales de su esposo.

El caso avanzó a otra etapa este 4 de noviembre de 2026, cuando un tribunal de apelaciones de California rechazó por unanimidad un recurso presentado por Warner Bros. La decisión permite que la demanda continúe en primera instancia y abre la posibilidad de que un jurado determine si The Pitt constituye una producción derivada de ER.

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El contrato de 1994 protegía los derechos de Crichton (como creador) sobre posibles secuelas y reinicios de ER

¿Por qué Sherri Crichton demandó a los responsables de The Pitt?

La disputa comenzó en agosto de 2024, meses antes del estreno de The Pitt. Sherri Crichton presentó una demanda contra Warner Bros. Television y el equipo responsable de la nueva ficción, al considerar que el proyecto era, en realidad, un reboot no autorizado de ER.

Según explicó NBC News, el contrato que Michael Crichton firmó con Warner Bros. en 1994 incluía una cláusula conocida como frozen rights. Este acuerdo impedía que el estudio desarrollara nuevas producciones derivadas de ER, como secuelas o reinicios, sin la aprobación del creador o de su patrimonio.

En su demanda, Sherri sostuvo que no consiguió llegar a un acuerdo con los responsables de The Pitt para desarrollar una nueva versión de la ficción médica. También alegó que Warner Bros. comenzó a trabajar en el proyecto en 2020 sin informarle de sus planes. Según su versión, recién tuvo conocimiento de esas intenciones en 2022, cuando inició negociaciones con el estudio.

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El actor Noah Wyle interpreta a un profesional médico en las instalaciones de un hospital durante una escena de la serie The Pitt. (HBO Max)

Como las conversaciones no prosperaron, Warner Bros. habría retirado las condiciones planteadas, pero continuó con el desarrollo de la producción. Para la viuda del escritor, el proyecto debía detenerse al no contar con su autorización.

¿Qué argumentó Warner Bros. y qué similitudes encontró el tribunal?

Warner Bros. rechazó que The Pitt fuera una continuación o adaptación de ER y defendió que ambas producciones no estaban relacionadas. En agosto de 2025, el estudio presentó un recurso para desestimar la demanda bajo la ley anti-SLAPP de California, una normativa destinada a proteger la libertad de expresión frente a litigios que buscan restringirla.

Sin embargo, la jueza Wendy Chang rechazó ese pedido y permitió que el proceso siguiera adelante. El estudio apeló esa decisión, pero ahora volvió a recibir una respuesta desfavorable.

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En su resolución, los tres magistrados señalaron que existen elementos compartidos entre ambas producciones, entre ellos el escenario de una sala de emergencias, el ritmo acelerado de las historias, el uso de terminología médica, las representaciones gráficas de lesiones y la presencia de un médico joven e incompetente que acaba de salir de la facultad.

La Corte de Apelaciones permitió que la demanda contra Warner Bros. continúe en primera instancia (HBO)

“Hay similitudes claras y numerosas entre The Pitt y ER; dónde se ubican esas similitudes, en una escala de abstracción que protege únicamente las expresiones más específicas, es una cuestión de grado”, escribió el panel, según la resolución citada por NBC News.

Las dos series también comparten parte de su equipo creativo. Noah Wyle, quien interpretó al doctor John Carter durante gran parte de las 15 temporadas de ER, ahora protagoniza The Pitt y ejerce como productor ejecutivo. John Wells y R. Scott Gemmill también participaron en la producción original y forman parte del equipo de la nueva ficción.

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No obstante, existen diferencias entre ambas historias. ER transcurría en un hospital de Chicago, mientras que The Pitt trasladó la acción a Pittsburgh. Además, la nueva producción presenta una estructura narrativa distinta: sus 15 episodios muestran 15 horas de un mismo turno en el servicio de urgencias.

Recientemente, Wyle explicó que el equipo sí había contemplado inicialmente desarrollar un reboot de ER, pero que esa posibilidad no prosperó. Durante una conversación con Amy Poehler en su podcast Good Hang, publicada el 27 de octubre, precisó que sí hubo intención de separarse de esa propiedad intelectual y que ello tuvo ventajas narrativas.

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¿Qué pasará ahora con el proceso legal?

Noah Wyle actuó en "ER" durante gran parte de sus 15 temporadas y ahora encabeza el elenco de "The Pitt" (Composición fotográfica)

Aunque se ha admitido que la demanda continúe, la Corte de Apelaciones también desestimó las reclamaciones específicas contra Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill, pues no encontró pruebas de que supieran que podían estar vulnerando los derechos contractuales de Crichton. De esta manera, el reclamo podrá continuar contra Warner Bros. Television.

El caso regresará al tribunal de primera instancia, donde continuará la etapa de recopilación de pruebas (discovery). Durante esa fase, las partes podrán reunir documentos, testimonios y otros elementos para respaldar sus respectivas posiciones. Si no alcanzan un acuerdo, un jurado podría decidir si The Pitt constituye una obra derivada de ER y si el estudio incumplió el contrato de 1994.

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Por su parte, Sherri Crichton manifestó su satisfacción por el resultado. “Estoy profundamente satisfecha con la decisión de la Corte de Apelaciones y espero con interés la etapa de recopilación de pruebas y que nuestro caso, que afecta a escritores, creadores y sus familias y patrimonios, sea presentado ante un jurado”, declaró, según Variety.