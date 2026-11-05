Las explosivas declaraciones de Hamilton contra Leclerc que intensificaron la tensión en Ferrari: “No me van a silenciar”

Hamilton criticó a Leclerc por su conducta en la pista (REUTERS/Marton Monus)

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La guerra interna que se desató en Ferrari sumó un nuevo capítulo en el Gran Premio de Brasil. Ante la ausencia de Charles Leclerc por el nacimiento de su hija, Lewis Hamilton lanzó explosivas declaraciones durante el media day en Interlagos tras las constantes disputas entre compañeros. El británico apuntó contra el monegasco y la dirección de la escudería italiana por la falta de acción. Fred Vasseur, jefe del equipo, volverá a tomar cartas en el asunto —una vez más— y programó una reunión de urgencia en la jornada del viernes.

Durante el GP de México, la dupla de Ferrari volvió a tener un cruce en pista por el que Leclerc recibió una penalización. La confrontación provocó malestar dentro de Ferrari y Vasseur dijo el domingo por la noche a Canal+ que la maniobra había demostrado una “falta de respeto” hacia los trabajadores de la escudería. Hamilton redobló la apuesta en San Pablo y dejó en evidencia las rispideces internas. “Realmente no me importa lo que piensen los demás sobre lo que he dicho. Soy muy transparente y digo lo que pienso en el momento”, sostuvo, según reprodujo Motorsport.

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Inmediatamente, señaló: “Claro que hay veces que dices cosas y luego te arrepientes, pero yo no me arrepiento, y nunca me disculparé por ser auténtico y sincero. No me van a silenciar. Nunca me han silenciado. El equipo no me ha pedido que no diga nada, y así son las cosas”.

*El incidente entre Hamilton y Leclerc en México

Consultado sobre si Leclerc compite con una intensidad superior a la de otros pilotos, Hamilton respondió que “sí”. El británico evocó la largada del Gran Premio de Singapur, cuando Leclerc circulaba junto a Verstappen y por el interior en la curva 1. “Veo lo mismo que tú. En Singapur, estaba completamente por dentro en la curva 1, había ganado el liderato y bajó el ritmo. Definitivamente fue diferente”, afirmó.

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Hamilton consideró que el trato competitivo de Leclerc hacia sus compañeros tiene antecedentes. “Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)”, contestó con fiereza.

El portal especializado The Race informó que Fred Vasseur llamó a una reunión en la jornada del viernes con Lewis Hamilton y Charles Leclerc para abordar la tensión entre ambos. La conversación no pudo celebrarse al comienzo del fin de semana brasileño porque el monegasco no asistió a la jornada de prensa del jueves, ya que anunció el miércoles el nacimiento de su primer hijo con su esposa, Alexandra.

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A lo largo de la temporada, Hamilton y Leclerc tuvieron varios cruces en la pista, como ocurrió en México e Italia (REUTERS/Raquel Cunha)

“No hemos tenido tiempo de sentarnos a hablar cara a cara porque Fred ha estado de vuelta en Maranello y Charles ha estado de vuelta en Mónaco. Pero tendremos una reunión. No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año”, afirmó Hamilton. El piloto consideró que la experiencia permitirá construir una base para la próxima temporada, aunque admitió que habría preferido ganar en México y conseguir un doblete.

El siete veces campeón mundial señaló que siempre ha “trabajado muy duro para construir una buena relación con Charles”, ya que Leclerc está “muy integrado en el equipo” después de ocho años. “Siempre he intentado ser respetuoso”, afirmó el británico.

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“Naturalmente, no es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Y mientras esté aquí, así será. Estoy aquí para ganar. Para ganar, hay que trabajar con todos los que te rodean”, argumentó.

Más allá de las fuertes declaraciones, Hamilton respaldó a Vasseur para conducir al equipo hacia ese objetivo: “Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato. Se trata de comunicación. Se trata de comprensión. Por supuesto que vamos a competir con intensidad. Pero de forma justa y asegurándonos de sacar el máximo provecho”.

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Respecto a la reunión del viernes, aseguró que no sabe cómo se desarrollará: “Todavía no lo sé. He intentado imaginar cómo será la reunión, cómo se desarrollará. Nunca lo sé. Pero lo que sí haré es asegurarme de ser siempre yo mismo. No me echaré atrás a la hora de asumir la responsabilidad de mi papel y de las decisiones que tome para el equipo. Y seguiré esforzándome al máximo”.

Hamilton se ubica en la tercera posición del Campeonato de Pilotos con 259 unidades, mientras que Leclerc está quinto con 245. En la tabla de Constructores, Ferrari marcha segundo con 504 puntos.

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