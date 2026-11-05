Sociedad

Detuvieron a cinco hombres en sólo una noche por robar cables en distintos puntos de Córdoba

Dos operativos realizados en barrio Nueva Córdoba y en el Puente Antártida terminaron con detenidos de entre 21 y 36 años, rollos de cable, reflectores y caños de aluminio secuestrados

Dos operativos realizados en barrio Nueva Córdoba y en el Puente Antártida terminaron con cinco hombres de entre 21 y 36 años aprehendidos, rollos de cable, reflectores y caños de aluminio secuestrados, y los casos a disposición de la Justicia
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En la misma noche, en dos puntos distintos de Córdoba, la Policía desarticuló dos intentos de robo de cables: cinco hombres terminaron detenidos y el material sustraído fue recuperado. Los operativos, uno disparado por un llamado al 911 y el otro por el monitoreo de cámaras, dejaron en evidencia cómo funciona hoy el sistema de vigilancia urbana de la ciudad.

El primero de los procedimientos se desarrolló en barrio Nueva Córdoba, sobre calle Estrada al 160. Fue el operador del 911 quien alertó al personal policial sobre tres individuos que estarían cometiendo el ilícito en la zona.

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La respuesta fue inmediata: se desplegó un dispositivo cerrojo que permitió interceptarlos. Los aprehendidos tienen 25, 31 y 36 años. Durante el procedimiento se secuestraron un rollo de cable, un cuchillo tipo Tramontina y prendas de vestir.

El segundo episodio tuvo lugar sobre el Puente Antártida, en horas de la madrugada. Esta vez, fue el operador del centro de videovigilancia quien detectó a través de las cámaras a dos personas sustrayendo cables y reflectores de la estructura.

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Un móvil llegó al lugar y los efectivos lograron detener a los sospechosos —de 21 y 27 años— y les secuestraron un rollo de cable y dos caños de aluminio con caja de paso. En ambos casos, los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Justicia.

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Lo que une a los dos operativos es la velocidad de respuesta: en ninguno de los dos casos los sospechosos llegaron a alejarse del lugar. Entre el aviso —ya sea telefónico o por cámara— y la aprehensión, el margen fue mínimo.

De esa manera se dio la particularidad de que un total de cinco hombres fueran arrestados en el transcurso de una misma noche por hechos similares. La sustracción de cables en distintos puntos de la ciudad suele ser una problemática de las ciudades.

Intentó ingresar a robar a una casa, fue sorprendido por la dueña y se quiso esconder debajo de un auto

Escapaba de la Policía y fue hallado escondido debajo de un auto

Un hombre de 36 años con múltiples antecedentes penales y un pedido de captura vigente fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano luego de irrumpir en una vivienda con fines de robo y esconderse debajo de un vehículo estacionado en un intento por evadir a los efectivos policiales. El operativo contó con el respaldo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas cámaras resultaron clave para dar con su paradero.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el episodio ocurrió el pasado 8 de octubre, cerca de las 8:00 de la mañana, cuando una vecina de 61 años, de la calle Unanue al 6500, entre Guaminí y avenida Piedra Buena, alertó a la Comisaría Vecinal 8C de la Policía de la Ciudad tras detectar la presencia de un desconocido en el interior de su domicilio.

Según su testimonio, el sospechoso había ingresado al patio delantero tras trepar una pared y arrancó un extractor de aire que estaba fijado a la estructura. Acto seguido, ingresó al domicilio, pero fue sorprendido por la mujer, cuyos gritos de auxilio lo obligaron a huir del lugar a toda velocidad.

Una vez en la escena, el personal policial estableció un cerrojo perimetral con la asistencia de los operadores del CMU, que activaron el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras instaladas en la zona. El rastreo permitió localizar al sospechoso en la calle Barros Pasos al 6600, donde intentaba ocultarse debajo de un automóvil particular estacionado. Allí fue reducido y aprehendido por los efectivos.

Las consultas posteriores revelaron que el hombre, identificado como Eduardo Jesús Urbano, de 36 años y con domicilio en la localidad bonaerense de González Catán, acumulaba un extenso historial delictivo. Entre sus registros aparecen antecedentes por usurpación, tentativa de robo en 2022 y 2026, además de otras entradas por robo y hurto. A eso se sumaba una orden de captura activa desde 2023, librada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11, también por el delito de robo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Pablo Rechino, intervino en la causa, dispuso adoptar el procedimiento de flagrancia y convalidó la detención de Urbano.

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