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Gimnasia La Plata recibe a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Lobo debe imponerse por goleada ante el Pirata para terminar como líder de la Zona B. Desde las 19:15 con transmisión de TNT Sports

Gimnasia vs. Belgrano, Torneo Clausura
El partido se jugará en La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras la presentación de River Plate ante Aldosivi en Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá a Belgrano de Córdoba en el Estadio Juan Carmelo Zerillo para cerrar la agenda de jueves en un duelo correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Desde las 19:15 con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de TNT Sports.

El Lobo de Ariel Pereyra cerrará la Fase Regular con la certeza de que ya está clasificado a la instancia de Playoffs. No puede perder el tercer lugar y una victoria lo hará igualar a Rosario Central y Argentinos Juniors en la cima, aunque está en desventaja con ambos en la diferencia de gol. Además, en la Tabla Anual ya aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027, pero tres puntos lo dejarían en la cuarta colocación y, a falta de toda la jornada por completarse, quedaría a la expectativa si se libera un cupo en las tres primeras colocaciones que clasifican a la próxima Libertadores.

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Más allá de esto, se espera que Pereyra haga una serie de variantes por diferentes cuestiones. Pablo Aguiar reemplazaría al suspendido Alexis Steimbach (expulsado contra Estudiantes de Río Cuarto), Matías Melluso entraría por Pedro Silva Torrejón, quien arrastra una molestia muscular, y Nacho Fernández sería preservado por tener cuatro amarillas (si recibe una más, queda suspendido para los octavos). Nicolás Barros Schelotto tomaría su lugar.

En la vereda opuesta, el vigente campeón del Torneo Apertura arrancó este semestre con el boleto garantizado a la Copa Libertadores 2027, pero no se relajó y aseguró su presencia en los cruces eliminatorios del Clausura. Sus tres encuentros sin ganar con dos derrotas ante River Plate y Aldosivi y un empate contra Barracas Central lo relegaron al quinto escalón de la Zona B con 23 puntos, misma cantidad que el Millonario.

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Las principales dudas de Ricardo Zielinski para confirmar la formación están sobre las bandas porque Adrián Spörle ingresaría por Federico Ricca en el lateral izquierdo, mientras que Agustín Falcón y Alcides Benítez se disputan un lugar en el andarivel derecho.

Probables formaciones:

Gimnasia La Plata: Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez y Matías Melluso; Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Ignacio Miramón y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón o Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Andrés Merlos

Hora: 19:15

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

TV: TNT Sports

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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