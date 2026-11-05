República Dominicana: Autoridades clausuran ocho comercios chinos tras detectar distintas irregularidades

Pro Consumidor clausuró de forma temporal ocho comercios de origen chino en Pantoja, Los Alcarrizos y otras zonas del Gran Santo Domingo. (Cortesía: Pro Consumidor)

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este jueves 5 de noviembre la clausura temporal de ocho establecimientos comerciales de origen chino tras detectar incumplimientos vinculados con la venta de productos sin registros sanitarios y la exhibición de artículos para adultos al alcance visual de menores de edad.

La medida alcanzó a negocios ubicados en el distrito municipal de Pantoja, Los Alcarrizos y otras zonas del Gran Santo Domingo, según informó Pro Consumidor por medio de un comunicado de prensa.

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El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, indicó que los cierres fueron dispuestos mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26, emitidas tras las inspecciones realizadas por técnicos e inspectores de la institución.

De acuerdo con la información oficial, una de las principales irregularidades identificadas fue la comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes.

Las inspecciones detectaron productos sin registros sanitarios y la exhibición de artículos para adultos en áreas visibles para menores de edad. (Cortesía: Pro Consumidor)

La ausencia de registros sanitarios puede impedir la verificación de requisitos vinculados con la seguridad y la aptitud de productos que llegan al público. La institución señaló que sus equipos técnicos evaluaron cada caso antes de recomendar medidas administrativas contra los comercios inspeccionados.

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Por su parte, Alcántara explicó que las clausuras no respondieron únicamente a la visita inicial de los inspectores. Según el funcionario, hubo un proceso posterior de revisión de los hallazgos, en el que participaron la Dirección Ejecutiva y áreas especializadas de la entidad.

“Las clausuras se producen luego de un proceso de revisión de las irregularidades identificadas durante las inspecciones”, informó Pro Consumidor al resumir la evaluación que precedió a las resoluciones de cierre.

Exhibición de artículos para adultos

La entidad de defensa del consumidor señaló además que en algunos de los establecimientos exhibían artículos para adultos con características especiales en espacios visibles para menores de edad.

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A su vez, Pro Consumidor sostuvo que esa situación puede vulnerar las disposiciones del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. El organismo no ofreció detalles sobre los productos cuestionados ni especificó en cuáles de los ocho comercios se detectó esta irregularidad.

La intervención forma parte de una serie de operativos sobre establecimientos comerciales chinos anunciados en los últimos días. Alcántara había advertido que, una vez concluidas las evaluaciones técnicas y administrativas, la institución adoptará las medidas que correspondan en defensa a los consumidores dominicanos.

El director de Pro Consumidor afirmó que las actuaciones buscan asegurar el respeto a las reglas que protegen a quienes compran productos en esos comercios, sobre todo ante prácticas que puedan afectar la salud, la seguridad o los derechos de todos los clientes.

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El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, afirmó que las medidas buscan proteger la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores. (Cortesía: Pro Consumidor)

Las resoluciones 1934-26 y 1935-26 establecen que los establecimientos permanecerán cerrados hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya una investigación.

De igual forma, la institución indicó que mantendrá las inspecciones y acciones administrativas ante incumplimientos que puedan afectar a los consumidores. Las medidas anunciadas se concentran, según la entidad, en la verificación de condiciones de comercialización, registros requeridos y protección de niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios de venta.