Costa Rica vigila sistema con potencial ciclónico en el Pacífico: tiene un 60% de probabilidad de convertirse en depresión tropical

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene bajo vigilancia un área de baja presión frente a las costas del Pacífico costarricense que presenta potencial de desarrollo ciclónico.

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene bajo vigilancia un área de baja presión localizada en el océano Pacífico, frente a las costas de Costa Rica, debido a que presenta condiciones favorables para convertirse en una depresión tropical durante los próximos días. El fenómeno podría incrementar la nubosidad y modificar las condiciones lluviosas del país durante el fin de semana.

Según una actualización emitida este jueves 5 de noviembre de 2026, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) estima que el sistema tiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 60% durante los siguientes siete días.

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Aunque los modelos meteorológicos todavía muestran incertidumbre sobre su evolución, las proyecciones coinciden en que podría presentar una mayor organización entre el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

El IMN aclaró que el sistema ha mostrado poco desarrollo durante los últimos días, por lo que todavía no se puede determinar con certeza cómo evolucionará ni cuáles serán sus efectos definitivos sobre el territorio costarricense.

¿Qué efectos podría provocar el sistema en Costa Rica?

De acuerdo con el pronóstico, la posible organización del fenómeno favorecería un aumento de la nubosidad y la presencia de bancos de neblina durante el fin de semana, particularmente en el Pacífico Norte.

Estas condiciones podrían presentarse incluso durante las primeras horas de la mañana, mientras que en las montañas del Caribe y la Zona Norte aumentaría la posibilidad de aguaceros conforme avance el día.

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El Valle Central también podría experimentar una disminución de las temperaturas debido a una mayor cobertura nubosa.

Sin embargo, las autoridades insistieron en que el comportamiento del sistema podría cambiar conforme evolucione, por lo que recomendaron dar seguimiento a los avisos meteorológicos.

La presencia de un área de baja presión con potencial ciclónico no significa que necesariamente se desarrollará una tormenta tropical o un huracán.

Pronostican aguaceros intensos para este jueves

Mientras continúa el monitoreo del fenómeno en el Pacífico, el IMN emitió otro aviso meteorológico por las lluvias previstas para este jueves.

La posición de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con el calentamiento matutino y el ingreso de humedad, genera condiciones favorables para precipitaciones fuertes en diferentes regiones.

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Los aguaceros se concentrarán principalmente en la Zona Norte, las montañas del Caribe Norte y Caribe Sur, así como en sectores cercanos a Cartago y Turrialba.

Para estas localidades se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros en periodos de seis horas, aunque algunos sectores podrían registrar cantidades superiores a 50 o 60 milímetros.

En el resto del país, las precipitaciones serían aisladas o dispersas, con acumulados puntuales de entre 10 y 35 milímetros.

Las autoridades meteorológicas pronostican acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, con máximos localizados superiores a 60 milímetros, en sectores del Caribe y la Zona Norte. Crédito: El Observador

Suelos saturados aumentan el riesgo de emergencias

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la condición de los suelos en diferentes sectores del Pacífico, donde los niveles de saturación alcanzan entre 80% y 90%.

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Esta situación incrementa la vulnerabilidad ante posibles inundaciones y deslizamientos, especialmente si continúan presentándose lluvias de intensidad considerable.

El IMN también advirtió sobre la posibilidad de que los sistemas de alcantarillado en zonas urbanas se saturen debido a la acumulación de agua.

Asimismo, las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento que, en situaciones aisladas, alcanzarían los 80 kilómetros por hora, con riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico y otros objetos.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones en comunidades propensas a inundaciones, evitar exponerse a tormentas eléctricas y buscar refugio en lugares seguros cuando se presenten fuertes vientos.

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El IMN mantendrá el monitoreo de ambos fenómenos y publicará actualizaciones mediante sus canales oficiales, mientras se determina si el sistema localizado en el Pacífico logra fortalecerse durante el fin de semana.