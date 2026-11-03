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Dolor en el deporte por la muerte de Jesús de Miguel: el video de la brutal patada que abrió un debate en el fútbol

El delantero del CD Tenerife recibió un rodillazo del arquero del FC Andorra y se desplomó en el campo de juego durante un partido de la Segunda División. IMÁGENES SENSIBLES

El futbolista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos
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La muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel conmocionó al mundo del fútbol. El futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un rodillazo en el pecho del arquero del FC Andorra Jesús Owono en el minuto 98 del duelo que terminó 2-2 de la Segunda División española.

El delantero, que fue atendido en el campo de juego, recuperó inicialmente el pulso y la respiración autónoma luego de ser reanimado sobre el césped y fue ingresado en terapia intensiva. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento. El encuentro fue suspendido cuando restaban poco más de dos minutos para el final del juego.

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La acción ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Tenerife avanzaba en un contraataque durante los últimos instantes del partido. De Miguel superó a los dos últimos defensores rivales y fue a buscar un balón aéreo que caía fuera del área. Owono salió de su arco para anticipar al atacante, pero no llegó a la pelota e impactó con su rodilla sobre el pecho del atacante. De Miguel cayó de inmediato al suelo y quedó inconsciente.

Los jugadores de ambos equipos reclamaron la asistencia médica mientras el árbitro Pérez Hernández expulsó al guardameta. Owono se había dirigido inicialmente hacia los vestuarios, pero regresó al advertir la gravedad de la situación. Los profesionales sanitarios atendieron al jugador durante más de cinco minutos y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. El estadio quedó en silencio mientras el personal médico trabajaba alrededor del delantero.

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Tras recuperar el pulso y la respiración, De Miguel fue retirado en camilla hasta una ambulancia que esperaba fuera del recinto. El vehículo partió hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con soporte vital, después de cerca de 15 minutos de incertidumbre.

Jesús De Miguel murió tras sufrir un rodillazo en el pecho del arquero del FC Andorra (REUTERS/Stringer)
Jesús De Miguel murió tras sufrir un rodillazo en el pecho del arquero del FC Andorra (REUTERS/Stringer)

El CD Tenerife informó horas más tarde que Jesús de Miguel permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, “estable, dentro de la gravedad”. El club señaló que sus servicios médicos se encontraban en el centro sanitario y que comunicarían novedades cuando las hubiera. Horas antes de la confirmación de su fallecimiento, la institución había confirmado en otro informe que la situación neurológica del futbolista había “empeorado”.

Durante la mañana en España, fue el propio club el que dio a conocer la noticia de la muerte de Miguel. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda”, indicó la primera parte del comunicado del Tenerife.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, concluyó el comunicado sobre el fallecimiento del jugador de 30 años.

El incidente abrió un debate sobre la responsabilidad del arquero Owono tras su brutal rodillazo. El árbitro expuso en su informe que el portero fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”. La expulsión sanciona una infracción deportiva, pero no determina por sí sola la existencia de un delito. La vía federativa y la judicial pueden tener recorridos distintos. El artículo 99 de la Ley 39/2022 del Deporte español prevé que los hechos que puedan constituir un ilícito penal, conocidos durante un procedimiento sancionador, sean trasladados a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. La posible relevancia penal del golpe depende de reconstruir qué ocurrió entre las partse al analizar la mecánica de la jugada, la intensidad y las características del movimiento, la posición de los futbolistas y razones del contacto. También sería necesario determinar la causa médica del fallecimiento y su relación con el impacto.

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel Alameda dio sus primeros pasos formativos en la cantera del Club Deportivo Leganés, donde formó parte de la plantilla del Juvenil A y del filial. Posteriormente pasó por el Lugo Fuenlabrada y el Internacional de Madrid. En este último conjunto disputó la temporada 2017/18 en Tercera División, con un registro de nueve goles en 35 partidos entre liga y fase de promoción.

Así trasladaron al jugador del Tenerife tras el duro impacto que sufrió (REUTERS/Stringer)
Así trasladaron al jugador del Tenerife tras el duro impacto que sufrió (REUTERS/Stringer)

Ese rendimiento propició su fichaje por el CF Fuenlabrada, equipo con el que debutó en Segunda B frente al Coruxo. Ante la falta de minutos, salió cedido a la Unión Adarve y más tarde recaló en el CDA Navalcarnero. En la escuadra rojiblanca sumó 11 tantos en 27 compromisos durante la campaña 2019/20 y marcó en la final por el ascenso ante el Alcorcón B. Tras una segunda etapa con cuatro goles en 17 apariciones, el ariete dio el salto a la Primera Federación.

El Unionistas de Salamanca incorporó al delantero para la temporada 2021/22. De Miguel se asentó en la formación titular en enero de 2022 y completó la campaña con 12 dianas y cuatro asistencias en 38 encuentros oficiales. Tras un segundo ciclo con menor continuidad en tierras salmantinas, el Club Deportivo Castellón (CD Castellón) adquirió sus servicios en enero de 2023.

En el estadio SkyFi Castalia, el atacante de 1,90 metros alcanzó su mejor nivel competitivo. Durante el ejercicio 2023/24, bajo la dirección técnica de Dick Schreuder, firmó 16 goles y cinco asistencias en 38 partidos de liga. Con esas cifras, el combinado castellonense obtuvo el título del Grupo 2 y el ascenso directo a Segunda División, categoría en la que el futbolista debutó a los 27 años. Su ciclo en la entidad albinegra concluyó con 25 goles en 88 partidos disputados.

En julio de 2025, el CD Tenerife contrató al delantero madrileño con la meta de regresar al fútbol profesional tras descender de categoría. De Miguel formó dupla ofensiva con Enric Gallego y acumuló siete goles en sus primeros seis compromisos. Cerró esa temporada con 11 anotaciones decisivas para concretar el retorno insular a la división de plata. Durante la actual campaña 2026/27, el delantero integraba la rotación del plantel tinerfeño en LaLiga Hypermotion. Ingresó en el segundo tiempo del duelo ante el FC Andorra, encuentro que quedó interrumpido tras el impacto que derivó en su internación médica y posterior fallecimiento.

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