“Que designen al campeón y no competimos”: las filosas declaraciones de Otamendi tras las polémicas en el triunfo de Boca ante River

El ex jugador de la selección argentina criticó al árbitro Nicolás Ramírez y al VAR

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Nicolás Otamendi no esperó demasiado para hablar. Apenas terminó el Superclásico que River perdió 1-0 ante Boca en La Bombonera, el capitán del Millonario buscó a los periodistas y descargó su enojo con una contundencia que dejó poco margen para la interpretación. Sus palabras fueron las más duras de una tarde cargada de polémicas en torno al trabajo del árbitro Nicolás Ramírez, y representaron el estado de ánimo generalizado de un plantel que se fue convencido de haber sido perjudicado, sobre todo por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

“Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio, con la cantidad de jugadores de jerarquía en diferentes clubes, se está arruinando el fútbol argentino”, afirmó el defensor central ante los medios presentes en el estadio.

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Campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, Otamendi tiene buen vínculo con Claudio Tapia, presidente de la AFA. De hecho, se despidió del combinado nacional hace pocas semanas como subcapitán. Sin embargo, los fallos arbitrales lo llevaron a realizar una fuerte crítica: “Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara. Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”.

River terminó con nueve jugadores y Otamendi enumeró las jugadas polémicas

El contexto en el que se enmarcaron esas declaraciones fue el de un partido que se complicó desde muy temprano para el visitante. A los ocho minutos, Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta tras revisar en el VAR una sujeción a Miguel Merentiel, en una jugada en la que el atacante de Boca no tenía el balón bajo control. El criterio fue cuestionado desde el inicio porque la reglamentación exige, para catalogar una acción como ocasión manifiesta de gol, que el jugador tenga posibilidad real e inmediata de controlar la pelota, condición que varios analistas consideraron ausente. Poco después, a los 79 minutos, Gonzalo Montiel recibió la roja directa por una infracción sobre Lautaro Blanco, quien instantes antes había realizado una acción similar sobre Tobías Andrada y fue sancionado solo con amarilla. River terminó el partido con nueve jugadores.

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Otamendi fue puntual al señalar esas discrepancias. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, sostuvo. También reclamó por una jugada que, según él, debió terminar en penal a favor de River: “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en offside pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza”.

El único gol del partido lo había marcado Lautaro Di Lollo a los 27 minutos, en un pasaje en el que River todavía intentaba reorganizarse tras quedar en inferioridad. Con ese resultado, el Millonario completó una tarde para el olvido que, sin embargo, no lo dejó del todo afuera de la pelea por el título del Clausura.

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Las críticas desde la conducción de River se sumaron a las de los jugadores

Otamendi no fue la única voz del club que elevó el tono. El presidente de River, Stéfano Di Carlo, publicó un mensaje en la red social X: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió. El ex presidente de la institución, Rodolfo D’Onofrio, también reaccionó durante el desarrollo del encuentro con expresiones igualmente categóricas.

El entrenador Leonardo Ponzio, por su parte, protagonizó el momento más tenso del partido cuando se acercó a Ramírez después de la segunda expulsión y le recriminó: “¿Ya está? ¿Cumpliste? ¿Listo? ¿Otro más no, no?”. Más tarde, en conferencia de prensa, desarrolló su postura con mayor calma pero sin ceder un centímetro: “Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”.

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Otamendi, que reconoció que River “no hizo el juego que quiso hacer”, también encontró el momento para mirar hacia adelante. “Mañana intentaremos ser lo más positivo posible. Nos tocan partidos por delante y hay que levantarse. Van a ser días duros pero se sale adelante, como todo argentino”, concluyó. Tras la fecha 15 del Torneo Clausura, River quedó cuarto en la Zona B con 23 puntos y octavo en la clasificación anual con 52 unidades, todavía en zona de clasificación a copas internacionales. El próximo compromiso del Millonario será como visitante ante Aldosivi.

El defensor habló de las polémicas en el triunfo de Boca ante River