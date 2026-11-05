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La sugerente frase de Ángel Correa sobre su presente en River: “En el Atlético de Madrid no disfrutaba”

El delantero argentino contó por qué ahora vive el fútbol de otra manera y vinculó esa transformación con su rendimiento reciente en el conjunto millonario: anotó un gol en el triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi

Ángel Correa reveló cómo disfruta su presente en River
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Ángel Correa selló el triunfo de River Plate por 2-0 ante Aldosivi de Mar del Plata, en el estadio José María Minella, durante la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Lucas Beltrán abrió el marcador en el segundo tiempo con un penal y el ex delantero del Atlético de Madrid estableció la diferencia definitiva tras una asistencia de Francisco Ortega.

Tras el encuentro, Correa valoró tanto el resultado como su aporte individual en un partido que River necesitaba ganar para cerrar la etapa regular. “Trabajo y me esfuerzo para ayudar al equipo a que el equipo gane. Hoy pudo ser así en una cancha complicada, que estaba difícil por ahí jugar y muy contento porque pude ayudar con un gol para que el equipo pueda ganar”, comenzó el delantero ante las cámaras de la transmisión.

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El futbolista también comparó su presente en River con la etapa que atravesó durante varios años en el fútbol español. “Como vengo diciendo hace tiempo, ya tengo 31 años, trato de disfrutar de esto, de lo hermoso que es el fútbol. Por ahí muchos años en el Atlético de Madrid no lo disfrutaba porque lo tomaba más como un trabajo. Ahora estoy en ese modo de disfrutarlo y creo que se me nota a la hora de jugar los partidos”, expresó Correa al comparar su actuación en River desde su llegada en julio.

Con Diego Simeone al frente del Atleti, Correa cambió su manera de jugar y le adosó esfuerzo y orden táctico, pero también sacrificó brillo. Cuando emigró, volvió a su hábitat.

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River Plate venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata
River Plate venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 llegó al club procedente de Tigres de México. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras que consiguió la titularidad con Eduardo Coudet y que ahora conserva bajo la conducción de Leonardo Ponzio. En el fútbol argentino, había surgido con éxito en San Lorenzo, donde obtuvo el campeonato nacional de 2013 y la Copa Libertadores de 2014. Además, integró el plantel de la Selección que ganó la Copa América 2021 en Brasil. En Tigres disputó 54 partidos, de los cuales fue titular en 49, sumó 4.621 minutos y anotó 23 goles.

El delantero también se refirió al Superclásico previo, que terminó con una derrota de River por 1-0 ante Boca Juniors a partir del gol de Lautaro Di Lollo. Aquel encuentro generó una polémica que se extendió durante varios días e incluyó cuestionamientos de directivos de la institución al árbitro Nicolás Ramírez y a la actuación del VAR. Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta, a los ocho minutos, y Gonzalo Montiel, a los 79, fueron los episodios que concentraron las discusiones posteriores.

Correa remarcó: “Sin duda como equipo nos dio bronca cómo se dio el partido. Teníamos muchísima ilusión de hacer un gran partido contra Boca. Creíamos que si estábamos once contra once le podíamos competir. Podría haber sido diferente el equipo, pero solamente estuvimos diez minutos así. Después, creo que perdimos la cabeza. Eso no nos tiene que volver a pasar, pero teníamos que dar vuelta la página rápido. Hoy necesitábamos ganar, necesitábamos los tres puntos para terminar cuartos y jugar ahora octavos en casa con nuestra gente”.

Lucas Beltrán convirtió ante Aldosivi y destacó la reacción colectiva tras el Superclásico

Después del partido también habló Lucas Beltrán, autor del primer gol en su regreso al club luego de sus pasos por Valencia y Fiorentina. “Estoy contento por volver al gol, lo estaba buscando desde hace mucho, el delantero vive de eso y por ahí uno pasa momentos que no son tan lindos por esa ansiedad, por querer buscar alguna explicación, por miedos mismos también. Así que contento por eso. Más contento todavía por la victoria”, reconoció el delantero.

Beltrán también aseguró: “Necesitábamos ganar después de lo que fue el Superclásico, darle una alegría a nuestra gente que se vino hasta acá, como siempre, llenando en todos lados. Para mí los grupos fuertes se hacen a partir de las derrotas, donde después uno pone la cara, donde nos miramos entre todos nosotros y decimos las cosas que no nos están saliendo bien, las cosas que tenemos para mejorar. Venir acá a la cancha y hacer las cosas como las tenemos que hacer. Entonces, eso para nosotros es importante, unirnos como grupo, como institución, como club. Sabemos que por ahí este año no fue un buen año para lo que es River, pero esperemos ahora a fin de año poder darle una alegría a la gente que se lo merece, porque nos acompaña a todos lados”.

El atacante amplió su análisis sobre el proceso de adaptación de los refuerzos que llegaron a mitad de año. “Hablábamos también un poco de lo que nos pasa entre nosotros. Creo que fueron seis jugadores que vinieron de otras ligas, los refuerzos nuevos, la liga argentina es muy especial, uno se tiene que acostumbrar, volver a Argentina con lo que conlleva. Adaptarse de nuevo, obviamente, que es nuestro país y estoy feliz de estar acá, pero hay algunos cambios que se tienen que afrontar, volver a ponerse físicamente de la misma manera que uno estaba antes, porque por ahí en Europa no es de la misma manera el juego. Entonces, son esas cosas que hay que mejorar. Eso lleva tiempo, no hay otra cosa. Desde nuestro lado, todos los chicos que conformamos el plantel lo trabajamos siempre, dejamos la vida en entrenamiento, en los partidos también. Por ahí a veces no se da, pero lo que nos deja tranquilos es saber que siempre damos el máximo y en lo personal tratar de estar más tranquilo, no pensar tanto, confiar en que el compañero me puede dar la pelota y cosas así que eso hace que sumen a la confianza”.

Con la victoria en Mar del Plata, River terminó la Zona B con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y seis derrotas. El equipo de Ponzio deberá esperar para conocer su posición definitiva de cara a los playoffs del Torneo Clausura. En la Tabla Anual, el Millonario quedó en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana.

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