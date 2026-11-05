River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
15:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
14:00 Bolivia, Estados Unidos y Venezuela
13:00 Colombia, Ecuador y Perú
12:00 México
20:00 España
*Televisará ESPN Premium (pack fútbol) en Argentina
Probables formaciones:
Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio
El Tiburón y el Millonario disputarán el último duelo de la fase regular:
Aldosivi se despedirá de la categoría ya que se consumó su descenso tras la última derrota contra Racing. Por su parte, River necesita ganar para sostener el cuarto puesto en la Zona B, que le permitiría definir como local los octavos de final de los playoffs a los que ya está clasificado. No puede dormirse: Belgrano (visita hoy a Gimnasia en La Plata) y Barracas Central (recibirá mañana a Racing) tienen la misma cantidad de puntos, aunque peor diferencia de gol. Habrá público visitante. Dirigirá Bryan Ferreyra.
¡Bienvenidos a la previa de Aldosivi-River por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026!