River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Últimas noticias

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució Aunque la recuperación demandaba entre 40 y 60 días, el futbolista de 34 años apretó el acelerador y se mostró utilizando una máscara de fibra de carbono con el objetivo de estar en la cancha en la doble fecha FIFA

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador El legendario futbolista avisó a las autoridades de la Federación Portuguesa de Fútbol de la noticia. Sin embargo, no se lo comunicó a Jorge Jesus, quien lo iba a incluir en la lista de convocados el viernes

El caótico último capítulo que anticipó la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal El astro luso protagonizó un tenso enfrentamiento con su entrenador Jorge Jesus durante su última convocatoria que derivó en su salida sorpresiva de la concentración y un posterior descargo en redes sociales

Gimnasia La Plata recibe a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones El Lobo debe imponerse por goleada ante el Pirata para terminar como líder de la Zona B. Desde las 19:15 con transmisión de TNT Sports