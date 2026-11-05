Cuba

Peste, roedores y riesgo sanitario: el malestar por el depósito de basura de El Rampeño, Cuba

El centro de recogida del proyecto El Rampeño se instaló en el antiguo parqueo del Deportivo José Martí, a una cuadra del Malecón, sin consulta previa a los vecinos de la zona

El plan piloto de recogida de basura en El Vedado que vecinos denuncian por instalar un centro de acopio sin consulta ni información previa (Foto cortesía CiberCuba)
El plan piloto de recogida de basura en El Vedado que vecinos denuncian por instalar un centro de acopio sin consulta ni información previa (Foto cortesía CiberCuba)
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El proyecto El Rampeño concentró decenas de contenedores con basura junto a la calle 5 y H, en El Vedado, a una cuadra del Malecón de La Habana, donde vecinos denunciaron malos olores, roedores y riesgos sanitarios tras varios días de acumulación de desechos. El miércoles 4 de noviembre, un camión de Comunales retiró parte del volumen reunido en el antiguo parqueo del Deportivo José Martí, después de que las quejas circularan en redes sociales, según 14ymedio, portal cubano de noticias.

El lugar funciona como destino final de los residuos recolectados por triciclos eléctricos dentro de este plan piloto del Consejo Popular Rampa. Los vehículos llegaban con bolsas de desperdicios mientras el camión se llevaba únicamente la carga que podía transportar, ante una acumulación que ocupaba cerca de medio centenar de depósitos.

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Una vecina de la zona cuestionó la ubicación del centro de recogida frente a las viviendas de la calle H. “Eso en principio está muy bien, pero esos tanques los pusieron ahí sin contar con nadie, y nosotros no estamos de acuerdo en concentrar los desperdicios tan cerca de las viviendas”, afirmó.

Un centro de recogida instalado sin consulta vecinal

Junto a los contenedores se formó un vertedero espontáneo con desechos diversos y restos de vegetación. La denunciante consideró que la situación vulnera las normas ambientales y el derecho de los residentes a vivir en un entorno sano e higiénico.

La basura en el Vedado, La Habana (Foto cortesía ciudadana)
La basura en el Vedado, La Habana (Foto cortesía ciudadana)

Un residente consultado en la zona sostuvo que el sistema solo desplaza el problema hacia otro punto del barrio. “Es que al final es mover la basura de un sitio a otro, y si no unos, otros acaban teniendo el problema, porque la basura no se desintegra por las buenas”, expresó.

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Otra residente atribuyó la demora en la recogida a una posible falta de combustible y sostuvo que el servicio se reanudó por la presión vecinal en internet. “Esa concentración de basura atrae a los roedores y es fuente de infecciones, por no hablar de la peste que hay todo el día y se mete hasta la cocina”, lamentó.

Treinta triciclos prometidos y cinco vehículos operativos al inicio

El Rampeño fue presentado a finales de junio con el anuncio de 30 triciclos eléctricos y la contratación de unos 70 trabajadores. Cuando comenzó a operar, el 1 de julio, solo funcionaban cinco de los vehículos previstos.

El proyecto, encabezado por Pedro Garcés, presidente del Consejo Popular Rampa, también contemplaba una estación de carga solar. La instalación debía reducir la dependencia de la red eléctrica nacional y permitir que la recogida se extendiera a 14 circunscripciones, pero esa ampliación no se concretó, mencionó el medio local.

Durante las primeras semanas, las calles incluidas en los recorridos mostraron una mejora. El 15 de julio, algunas zonas atendidas estaban prácticamente libres de desperdicios, aunque bastaba avanzar hasta una vía fuera del servicio para encontrar contenedores desbordados y montones de basura.

En esa etapa, el programa cubría solo cuatro áreas pequeñas del consejo popular. En agosto, Garcés reconoció públicamente que no se había alcanzado el objetivo inicial y criticó las demoras para encontrar alternativas de carga durante los apagones prolongados.

Niños corren junto a un montón de basura acumulada en una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Niños corren junto a un montón de basura acumulada en una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Los recolectores continuaron con las tareas incluso cuando debieron levantar los desperdicios manualmente por falta de medios. En varias calles de El Vedado se colocaron carteles pintados con brocha roja que dicen: “Aviso. No botar basura ni escombros”, sin advertencias sobre posibles sanciones.

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