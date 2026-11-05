Federico Sturzenegger defendió el rumbo económico del Gobierno, aunque reconoció que la inversión “tarda en llegar”

Sturzenegger comparó el proceso argentino con el de las economías asiáticas que más crecieron en las últimas décadas Jaime Olivos

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Federico Sturzenegger defendió este jueves las reformas estructurales del gobierno de Javier Milei ante empresarios y economistas, pero admitió una incomodidad que el propio equipo económico viene procesando: la inversión no respondió con la velocidad que se esperaba. Para explicarlo, el ministro de Desregulación trazó un paralelo con los procesos de crecimiento de China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán. “Son experiencias que ya sabemos que fueron sumamente exitosas”, dijo y sumó que “sorprende mirar que ese proceso es bastante parecido al que Argentina está transitando”.

La intervención de Sturzenegger tuvo lugar en el 16° Foro ABECEB, celebrado en el Faena Art Center de Buenos Aires, en el que también expuso el viceministro de Economía José Luis Daza, quien fue aún más directo: “Yo esperaba un crecimiento más alto”.

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Para entender por qué el boom de inversión no llegó con la fuerza esperada, Sturzenegger presentó el trabajo de los economistas Francisco Buera y Yongseok Shin, que analizaron cómo crecieron las economías asiáticas más exitosas tras sus reformas estructurales. La conclusión es contraintuitiva: en esos países, la inversión tampoco despegó de inmediato. El crecimiento arrancó lento y se fue acelerando con el tiempo, en lugar de dar un salto inicial para luego desacelerarse, como predice el modelo estándar de Solow.

La explicación, dijo, está en las “fricciones financieras”. Cuando una reforma elimina subsidios y trabas, los recursos deben migrar de los sectores menos productivos a los más productivos. Pero ese proceso requiere financiamiento, y el financiamiento requiere garantías. El problema es que los sectores nuevos —los que tienen que crecer— no tienen el colateral necesario para acceder al crédito. Entonces, los empresarios deben primero ahorrar para generar ese respaldo, y recién después pueden endeudarse e invertir a mayor escala.

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El ministro expuso en el Foro ABECEB un modelo académico para explicar por qué las reformas estructurales no generan un boom de inversión inmediato Jaime Olivos

“Las subsidiadas previamente se achican, las productivas tardan, la productividad de la inversión sube lento”, sintetizó el ministro. Y agregó que, por eso mismo, en las experiencias asiáticas el ahorro subió más que la inversión en la etapa inicial, lo que generó superávit de cuenta corriente en lugar del déficit que predice la teoría convencional.

Sturzenegger aplicó ese esquema a la Argentina actual: la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento son los sectores llamados a liderar la transformación exportadora, pero los actores que deben invertir en ellos están construyendo recién el patrimonio que les permita financiarse. “Sin buen crédito, riqueza y talento tardan décadas en alinearse”, citó del paper, antes de aclarar que ese diagnóstico no lo desanima sino que le da perspectiva.

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Milei apunta a exportaciones de energía por USD 50.000 millones

El ministro enumeró los resultados que el Gobierno considera más relevantes hasta ahora: la inflación bajó de alrededor del 200% anual al 30%, la pobreza cayó 20 puntos porcentuales —de 53% a 33%— y el PBI creció 6% en lo que va de la gestión. Pero el dato que más destacó fue el del volumen exportado, que subió 46%. “Es la primera vez en cuarenta años que vemos a la Argentina liderar un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones”, afirmó.

Detrás de ese número hay dos desregulaciones que Sturzenegger consideró centrales. La primera fue la liberalización del mercado de hidrocarburos, incluida en la Ley Bases: se eliminaron las restricciones al manejo del negocio energético, se liberaron las exportaciones y se le devolvió al productor la propiedad sobre su producto. El resultado, dijo, es un boom de inversiones que llevará las exportaciones energéticas a USD 50.000 millones en pocos años, frente a un déficit de USD 10.000 millones que existía en 2023.

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"Argentina sigue el mismo camino que China y Corea", dijo Jaime Olivos

La segunda fue la apertura del sector minero. “Básicamente, teníamos prohibida la minería en Argentina”, graficó, y recordó que Chile exporta USD 60.000 millones de los mismos productos que el país tiene en su subsuelo. La proyección del gobierno es llegar a USD 45.000 millones en exportaciones mineras en diez años, partiendo de USD 3.000 millones cuando asumió Milei.

Horas antes de la intervención de Sturzenegger, Daza había dado su propia lectura del momento económico, con menos marcos teóricos y más crudeza. Reconoció que el nivel de actividad es “muy bajo” y que los resultados son “menores” a lo que esperaban, aunque encuadró esa lectura dentro de un proceso que, según sostuvo, “va en la dirección correcta”.

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El viceministro describió un año partido en dos. Entre febrero y junio se generó un círculo virtuoso —baja de tasas, recuperación del crédito, mejora de expectativas—, que luego fue cortado por un shock externo. “A partir de julio tuvimos un shock de tasas. Indudablemente, eso tuvo un efecto”, admitió. Hacia fin de año, dijo, vuelve a ver señales de recuperación leve y el comportamiento del sector externo le resulta “extraordinario”.

Ante la consulta sobre la posibilidad de una recesión técnica —la economía acumula cinco meses de estancamiento en la tendencia-ciclo del EMAE—, Daza le quitó peso a la terminología: “Movías un mes para acá y no iba a ser una recesión técnica, movías un mes para acá, va a ser una recesión técnica. Miremos el big picture”.

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Para explicar por qué la tasa de inversión sigue rondando el 15% del producto, recurrió a la teoría de opciones reales: el principal freno es la incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego. “No hay en el mundo un país que pasó más tiempo en recesión en los últimos setenta y cinco años que la Argentina, el número uno de 180 países”, señaló. Esa historia de volatilidad es la que lleva a los inversores a exigir una prima de riesgo elevada antes de comprometer capital de largo plazo.