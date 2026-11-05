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La lupa en las dos polémicas que decidieron la victoria de River Plate: del gol anulado a Aldosivi al penal que convirtió Lucas Beltrán

El Millonario se llevó la victoria por 2-0 en la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura

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La victoria de River Plate ante Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata registró dos polémicas en los 90 minutos del duelo válido por la última fecha del Torneo Clausura. El gol anulado a Santiago Moya y el penal anotado por Lucas Beltrán permanecieron bajo la lupa del VAR, a cargo de José Carreras, y tuvieron diferentes decisiones comunicadas por el árbitro Bryan Ferreyra en el campo de juego.

La última acción decantó el resultado en favor del Millonario y tuvo lugar después de la ejecución de un tiro libre promediando el complemento. La trayectoria del balón rebotó en la mano de Andrés Vombergar y, luego de que el esférico abandonó la cancha, el juego permaneció detenido a la espera de la revisión de Carreras y la colaboración de Wenceslao Meneses como AVAR.

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Luego de varios minutos, Ferreyra recibió el llamado desde la cabina en Ezeiza para observar la jugada en el monitor cercano a los bancos de suplentes. A su regreso al campo de juego, el juez principal cobró la pena máxima para la Banda porque consideró que el ex delantero de San Lorenzo tenía su mano en una “posición antinatural”. La sanción de este cobro fue correcta porque Vombergar salta y realiza un movimiento adicional con su brazo, colocando deliberadamente la mano en la trayectoria del balón.

La clave de la infracción no está solamente en el contacto del balón con la mano, sino en el movimiento adicional del brazo hacia la trayectoria de la pelota, una acción que permite interpretar la deliberación y que constituye una infracción.

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El árbitro, desde su posición en el campo, no advierte inicialmente la falta. Sin embargo, el VAR, mediante el análisis de las imágenes desde distintos ángulos y velocidades, identifica el movimiento del brazo y recomienda una revisión en el campo de juego (OFR).

No estamos ante una decisión puramente factual, sino ante una situación que requiere interpretación arbitral, porque debe valorarse si el movimiento de la mano fue deliberado. Luego de observar las imágenes en el monitor, el árbitro modifica acertadamente su decisión inicial y sanciona el correspondiente tiro penal.

*El gol anulado a Aldosivi

La otra acción que invalidó el gol de Aldosivi sucedió antes de esa ocasión. A los 58 minutos, el Tiburón lanzó un tiro libre al área de River Plate y la pelota intentó ser controlada por el arquero Santiago Beltrán, quien terminó soltándola tras un choque con Nicolás Otamendi y, en el rebote, Santiago Moya, convirtió su tercer tanto con la camiseta del cuadro marplatense. Sin embargo, Bryan Ferreyra lo invalidó a instancias del VAR tras una revisión superior a los cinco minutos por un offside de Andrés Vombergar previo a la definición.

Los encargados de la tecnología juzgaron que Vombergar recibió el pase de un compañero con solo un hombre del Millonario por delante de él y esto permanece prohíbido en la regla 11 de la IFAB, vinculado al fuera de juego, que establece que se cobrará si el futbolista no se encuentra en la misma línea o por detrás del penúltimo adversario o los dos últimos rivales.

El gol de Ángel Correa en el tiempo adicionado de la segunda parte sentenció la victoria de River Plate por 2-0 en Mar del Plata, que lo deja en la sexta colocación de la Tabla Anual y espera a la finalización de la Fase Regular del Torneo Clausura para definir a su rival en los octavos de final, que sería Lanús en el estadio Monumental por el momento.

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