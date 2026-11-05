Santiago Peña

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que se presentará ante el Congreso para defenderse durante el juicio político, en medio de la incertidumbre sobre la renuncia que presentó esta mañana y luego de que no prosperara la sesión en la que un plenario del Congreso debía decidir si aceptaba esa dimisión.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió Peña en su cuenta de X, a la espera de que el Senado avance con el juicio político que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

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“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, escribió el mandatario. También afirmó que su decisión responde a la responsabilidad de dar explicaciones ante la ciudadanía y no a una cuestión personal.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, agregó.

Peña se comprometió a entregar la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó. Además, aseguró que quienes hayan infringido las normas deberán responder ante la Justicia.

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Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con los ahorros de las personas afectadas por la crisis de Ueno Bank. El presidente sostuvo que la recuperación de esos fondos no debe quedar supeditada al desenlace del proceso político que enfrenta. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que las medidas para devolver el dinero a las familias perjudicadas deben avanzar en paralelo con las investigaciones. “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, señaló.

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El mandatario también pidió calma ante la tensión política y las manifestaciones ciudadanas. Dijo que los reclamos deben recibir respuestas mediante información transparente y acciones concretas, y remarcó que respetará el resultado del juicio político, cualquiera sea su desenlace.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó Peña, quien reafirmó su compromiso con la Constitución y las instituciones del país.

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