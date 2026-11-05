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Insólito: una figura de la Premier League fue detenida por seis patrulleros luego de que la vieran caminar con un arco y flechas

El futbolista bosnio Amar Dedic fue el foco de un operativo tras la advertencia de un vecino, que lo vio con el armamento. Le incautaron el equipo y abrieron una investigación

Amar Dedic protagonizó un insólito episodio (Reuters/Lee Smith)
Amar Dedic protagonizó un insólito episodio (Reuters/Lee Smith)
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El futbolista bosnio Amar Dedic protagonizó un operativo policial con al menos seis patrulleros después de que un vecino lo viera caminar con un arco y flechas cerca de un embalse en una zona rural de Northumberland, Reino Unido.

El lateral del Newcastle United, valuado en 30 millones de libras (más de 40,3 millones de dólares) caminaba junto a un amigo por un sendero próximo al embalse de Harlow Hill cuando un miembro de la comunidad alertó a las autoridades. La policía de Northumbria desplegó vehículos marcados y sin identificar, algunos de ellos pertenecientes a unidades armadas, para localizar a los dos hombres.

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Los agentes interceptaron finalmente a Dedic y a su acompañante unos 11 kilómetros (siete millas) más adelante, en la exclusiva urbanización de Darras Hall. Según fuentes citadas por el Daily Mail, el operativo sobre el vehículo del jugador fue de carácter dramático: los oficiales registraron el automóvil y confiscaron el arco y las flechas, además de interrogar al futbolista de 24 años sobre lo ocurrido.

Dedic utiliza el número 37 en el Nwecastle (Reuters/Lee Smith)
Dedic utiliza el número 37 en el Nwecastle (Reuters/Lee Smith)

El episodio tuvo un giro insólito cuando el arquero del Newcastle, Mark Gillespie, y el exdefensor Paul Dummett, llegaron al lugar mientras la policía interrogaba a Dedic. Según la información recogida por el medio británico, ambos se encontraban en la zona por casualidad y se detuvieron para ofrecer ayuda.

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Tras conversar con los dos hombres, los agentes consideraron que no existía una amenaza para el público y señalaron que el equipo parecía destinado a un uso recreativo. Las pesquisas, sin embargo, continúan abiertas. El incidente ocurrió el miércoles por la tarde y, de acuerdo con la reconstrucción del Daily Mail, Dedic y su amigo habrían disparado algunas flechas durante el paseo, aunque no está claro cuál era el objetivo de los tiros. La caza de cualquier animal o ave con arco y flecha o ballesta es ilegal en el Reino Unido.

Un vocero de la Policía de Northumbria declaró: “Poco después de las 13:55 horas del miércoles, recibimos el reporte de dos hombres que llevaban un arco y flechas mientras caminaban por un sendero junto al embalse en Military Road, en la zona de Harlow Hill. Los oficiales acudieron al lugar y posteriormente detuvieron un vehículo en el área de Darras Hall, donde incautaron el arco y las flechas. En esta instancia, se entiende que eran para uso recreativo y que no hubo amenaza para el público. Las investigaciones continúan”.

En cuanto a lo deportivo, Dedic llegó al Newcastle procedente del Benfica este verano y se consolidó como titular en el lateral derecho pese al complicado arranque de temporada del equipo. Según indicó el Daily Mail, el club no le aplicará sanciones disciplinarias por el episodio, aunque existe la percepción interna de que el jugador actuó con ingenuidad al creer que podía caminar por el campo con ese tipo de armamento.

El defensor disputó el partido del lunes ante el Everton, que terminó en derrota por 1-0 para el Newcastle, y se espera que esté disponible para la visita del sábado al Fulham, donde el equipo buscará cortar una racha de cuatro derrotas en cinco partidos entre todas las competiciones.

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