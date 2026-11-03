Terence Crawford defiende a Canelo Álvarez de las críticas tras haber conquistado el título supermediano del CMB: “Digan lo que quieran”

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Terence Crawford defendió a Canelo Álvarez y demostró su admiración por el mexicano tras su victoria contundente ante Christian Mbilli del sábado pasado que le permitió recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Santos Álvarez impuso su experiencia arriba del cuadrilátero en Riad, Arabia Saudita, y derrotó al pugilista de raíces francesas de manera unánime con tarjetas 115-112, 116-111 y 117-110 para consagrarse como campeón mundial nuevamente.

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En esta temporada de Halloween, volvió a circular en redes sociales el disfraz de Joker con el que Saúl Canelo Álvarez se sumó a la conversación (REUTERS)

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

Crawford muestra admiración por Canelo

Crawford, uno de los tres pugilistas que ha podido vencer a Canelo, mostró su apoyó al mexicano a través de sus redes sociales. En su cuenta de X (antes Twitter), el estadounidense escribió su gusto por Canelo, y destacó que le ha ganado a muchos pugilistas invictos, además, señaló que fue un gusto compartir el ring con él.

“Canelo, hace frío. ¡Siempre me ha gustado Canelo! Viendo su historial, y digan lo que quieran, les ganó a muchos boxeadores sin perder. ¡Saludos, campeón! Fue un honor compartir el ring contigo", escribió Crawford.

Terence Crawford defendió a Canelo Álvarez y demostró su admiración por el mexicano tras su victoria contundente ante Christian Mbilli (Captura de pantalla)

Bud Crawford venció a Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y se convirtió en campeón indiscutible de peso supermediano. El estadounidense subió de división y terminó con el reinado del tapatío en las 168 libras.

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Los jueces entregaron tarjetas de 116-112 y 115-113 en dos ocasiones para Crawford, quien arrebató los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB, además del anillo de The Ring.

Canelo impone su experiencia ante Mbilli

El mexicano impuso experiencia y precisión a lo largo de los 12 rounds, con un cierre intenso en el que ambos intercambiaron golpes.

Mbilli mantuvo la presión y lanzó mayor volumen de golpes en distintos pasajes del combate, pero Canelo respondió con los impactos más claros y efectivos. El mexicano tomó ventaja en la segunda mitad de la pelea, cuando controló la distancia y aprovechó los espacios que dejó el francés.

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El octavo episodio marcó un momento relevante, ya que Mbilli recibió una deducción de punto por conectar un golpe ilegal en la nuca de Álvarez. A partir de ese momento, el tapatío sostuvo el control del combate y selló su regreso como campeón del CMB.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

Canelo quiere la revancha con Crawford

Álvarez contempla una pausa después de recuperar el campeonato supermediano del CMB. El jalisciense no anunció fecha ni rival para su próxima presentación y señaló que su prioridad inmediata es descansar tras su regreso al ring.

Sin embargo, la posibilidad de una revancha contra Terence Crawford se mantiene como uno de sus principales objetivos. Álvarez expresó interés en volver a enfrentar al estadounidense, quien se encuentra retirado, por lo que la realización del combate depende de que decida volver a pelear.

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Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Lester Martínez también surge como una alternativa. El campeón interino del CMB ha manifestado su intención de enfrentar al ganador a Canelo, aunque el mexicano evitó comprometerse con esa defensa obligatoria o con cualquier otro oponente.

Canelo dejó la definición de su siguiente paso en manos de su equipo, encabezado por Eddy Reynoso. Mientras se resuelve el panorama de la división y la opción de enfrentar otra vez a Crawford, el boxeador mexicano mantiene abierta la posibilidad de continuar su carrera antes de considerar el retiro.