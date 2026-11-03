Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Clausura tras las polémicas en el Superclásico: la explicación oficial

La Liga Profesional de Fútbol confirmó en la tarde de este martes las designaciones arbitrales para la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura, en la que se definirá al campeón de la Tabla Anual, los cupos a los Playoffs y la clasificación a copas internacionales.
La novedad es que Nicolás Ramírez, el juez del último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, solicitó “licencia por intervención quirúrgica programada” y no estará designado en ningún encuentro de la definición. También estará ausente Yael Falcón Pérez porque pidió “licencia por paternidad”.
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Ramírez había estado en el foco de atención durante la jornada del domingo, luego de dirigir un encuentro caliente en la Bombonera, que terminó con victoria del Xeneize por 1-0 gracias al único gol de Lautaro Di Lollo. En su cuarto Superclásico, expulsó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Millonario, sumado a que tuvo un rol protagónico Silvio Trucco desde el VAR.
El encargado principal de la tecnología lo llamó para revisar la infracción de Martínez Quarta a Miguel Merentiel y la falta estuvo bien sancionada, pero Ramírez se equivocó en la expulsión al defensor porque la Bestia no tenía una posibilidad clara e inmediata de controlar el balón y, por ende, no se configuraba como una ocasión manifiesta de gol.
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*La expulsión a Martínez Quarta
En la publicación de los audios del VAR, Trucco lo guió cuando el árbitro principal se acercó al monitor: “Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”. Antes de mostrarle la tarjeta roja al zaguero central, Nicolás Ramírez brindó sus argumentos: “Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol”. En su informe, el juez registró la sanción como “malograr una oportunidad manifiesta de gol, cometiendo una falta sancionable con un tiro libre”, según tuvo acceso El Gráfico.
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Además, Silvio Trucco respaldó la roja a Montiel por una patada desde atrás sobre Lautaro Blanco en el segundo tiempo: “Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”. En este punto, Nicolás Otamendi comparó esa decisión con una infracción muy similar del propio Blanco sancionada con amonestación y la no expulsión de Paredes: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”. “Que designen al campeón y no competimos”, remató el campeón del mundo.
LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 16
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15:00 - Barracas Central vs. Racing
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19:15 - San Lorenzo vs. Platense
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19:15 - Independiente vs. Deportivo Riestra
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19:15 - Unión vs. Vélez
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22:00 - Tigre vs. Sarmiento
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22:00 - Banfield vs. Atlético Tucumán
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15:00 - Talleres vs. Estudiantes
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17:30 Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17:30 - Boca vs. Defensa y Justicia
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22:00 - Instituto vs. Newell’s
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19:30 - Central Córdoba vs. Lanús
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual
Noticia en desarrollo...
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