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Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Clausura tras las polémicas en el Superclásico: la explicación oficial

El árbitro del último partido entre Boca Juniors y River Plate se perderá la jornada por una cuestión médica

Boca vs River
Nicolás Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico (Créditos: Alejandro PAGNI / AFP)
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La Liga Profesional de Fútbol confirmó en la tarde de este martes las designaciones arbitrales para la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura, en la que se definirá al campeón de la Tabla Anual, los cupos a los Playoffs y la clasificación a copas internacionales.

La novedad es que Nicolás Ramírez, el juez del último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, solicitó “licencia por intervención quirúrgica programada” y no estará designado en ningún encuentro de la definición. También estará ausente Yael Falcón Pérez porque pidió “licencia por paternidad”.

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Ramírez había estado en el foco de atención durante la jornada del domingo, luego de dirigir un encuentro caliente en la Bombonera, que terminó con victoria del Xeneize por 1-0 gracias al único gol de Lautaro Di Lollo. En su cuarto Superclásico, expulsó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Millonario, sumado a que tuvo un rol protagónico Silvio Trucco desde el VAR.

El encargado principal de la tecnología lo llamó para revisar la infracción de Martínez Quarta a Miguel Merentiel y la falta estuvo bien sancionada, pero Ramírez se equivocó en la expulsión al defensor porque la Bestia no tenía una posibilidad clara e inmediata de controlar el balón y, por ende, no se configuraba como una ocasión manifiesta de gol.

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*La expulsión a Martínez Quarta

En la publicación de los audios del VAR, Trucco lo guió cuando el árbitro principal se acercó al monitor: “Primero de todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos”. Antes de mostrarle la tarjeta roja al zaguero central, Nicolás Ramírez brindó sus argumentos: “Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol”. En su informe, el juez registró la sanción como “malograr una oportunidad manifiesta de gol, cometiendo una falta sancionable con un tiro libre”, según tuvo acceso El Gráfico.

Además, Silvio Trucco respaldó la roja a Montiel por una patada desde atrás sobre Lautaro Blanco en el segundo tiempo: “Nico, para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”. En este punto, Nicolás Otamendi comparó esa decisión con una infracción muy similar del propio Blanco sancionada con amonestación y la no expulsión de Paredes: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”. “Que designen al campeón y no competimos”, remató el campeón del mundo.

Los audios del VAR del Superclásico

LA AGENDA COMPLETA DE LA FECHA 16

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 Gimnasia – Belgrano

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

15:00 - Barracas Central vs. Racing

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19:15 - San Lorenzo vs. Platense

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19:15 - Independiente vs. Deportivo Riestra

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19:15 - Unión vs. Vélez

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

22:00 - Tigre vs. Sarmiento

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22:00 - Banfield vs. Atlético Tucumán

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15:00 - Talleres vs. Estudiantes

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

17:30 Argentinos Juniors vs. Huracán

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17:30 Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17:30 - Boca vs. Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

22:00 - Instituto vs. Newell’s

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19:30 - Central Córdoba vs. Lanús

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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