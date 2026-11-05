Honduras

Inversión busca mejorar el acceso al agua para más de 30,000 habitantes del Corredor Seco hondureño

El programa contempla plantas de tratamiento de agua potable, construcción de reservorios y otras obras para reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante las sequías y los efectos del cambio climático

La iniciativa responde a los impactos del fenómeno de El Niño sobre el consumo doméstico y la producción agrícola regional. EFE/Gustavo Amador/Archivo
La iniciativa responde a los impactos del fenómeno de El Niño sobre el consumo doméstico y la producción agrícola regional. EFE/Gustavo Amador/Archivo
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Más de 30.000 habitantes del Corredor Seco hondureño podrían mejorar sus condiciones de acceso al agua potable mediante un proyecto de infraestructura hídrica con una inversión de USD 45 millones, financiados por el Banco Mundial, institución multilateral de desarrollo, para atender problemas de abastecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta ante los períodos de escasez.

La iniciativa, denominada Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco, contempla intervenciones en los municipios de Nacaome, en Valle; Pespire y Choluteca, en el departamento de Choluteca; y Curarén, en Francisco Morazán.

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El programa busca atender las dificultades que enfrentan estas localidades para disponer de agua, especialmente durante las temporadas de sequía, cuando disminuye la disponibilidad del recurso y se incrementa la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

La intervención responde a los efectos asociados al fenómeno de El Niño y a las variaciones climáticas que afectan a la región, donde la escasez hídrica repercute tanto en el consumo de los hogares como en las actividades agrícolas y productivas.

La inversión equivale a aproximadamente 1.186 millones de lempiras, el monto está destinado a componentes de infraestructura, gestión del agua y fortalecimiento institucional.

Variación climática en la región

Uno de los objetivos centrales es mejorar los sistemas de abastecimiento para consumo humano y desarrollar infraestructura que permita almacenar, tratar y distribuir el recurso de manera más eficiente.

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El municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, concentra uno de los principales componentes del proyecto: USD 14 millones —aproximadamente 378,5 millones de lempiras— destinados a construir una planta de tratamiento de agua potable.

El proceso se encuentra en la etapa de recepción y evaluación de propuestas, en la que se analizarán las ofertas presentadas para seleccionar la más conveniente y avanzar hacia la contratación y ejecución de la obra.

La planta busca fortalecer la capacidad de tratamiento y suministro del recurso en una zona donde las condiciones climáticas y la disponibilidad del agua representan desafíos recurrentes para las comunidades.

Las intervenciones no se limitarán a Nacaome. En Pespire, departamento de Choluteca, se proyecta construir otra planta de tratamiento de agua potable para mejorar las condiciones de suministro a sus habitantes.

En Curarén, Francisco Morazán, se contempla la construcción de un reservorio y obras complementarias de tratamiento y abastecimiento.

El Banco Mundial financia con 45 millones de dólares un proyecto de seguridad hídrica para más de 30.000 habitantes del Corredor Seco hondureño.
La iniciativa responde a los impactos del fenómeno de El Niño sobre el consumo doméstico y la producción agrícola regional.

Estas infraestructuras buscan fortalecer la disponibilidad del recurso durante los períodos de menor precipitación y ampliar la capacidad de las comunidades para enfrentar las temporadas de escasez.

El proyecto también contempla intervenciones en el municipio de Choluteca, aunque la información disponible no detalla las obras específicas ni los montos asignados a esa localidad.

Sequía y cambio climático

El Corredor Seco hondureño enfrenta desafíos persistentes de disponibilidad de agua por los períodos prolongados sin lluvias y las variaciones en los patrones climáticos.

La presencia de fenómenos como El Niño puede agravar estas condiciones, con consecuencias para el abastecimiento doméstico y el desarrollo de actividades agrícolas.

Cuando las fuentes de agua disminuyen, las familias tienen mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras que los productores deben lidiar con condiciones menos favorables para mantener cultivos y actividades económicas.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

Frente a ese escenario, el proyecto incorpora infraestructura de almacenamiento, tratamiento y distribución con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante las temporadas secas y fortalecer la capacidad institucional y de los gobiernos locales para administrar las fuentes disponibles.

La iniciativa incorpora un componente de equidad de género que busca ampliar la participación de las mujeres en las diferentes etapas de ejecución del proyecto, incluidos los procesos de gestión y toma de decisiones sobre el uso y la administración del agua.

El programa prevé que tengan espacios de intervención en las decisiones sobre infraestructura y administración de recursos hídricos, de modo que los beneficios del proyecto no se limiten a la construcción de obras sino que también fortalezcan la participación comunitaria en la gestión del agua.

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