Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

La cámara a bordo de Colapinto con la bandera amarilla

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Mientras Franco Colapinto disfruta de unas horas de descanso antes del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 donde se sentirá local por los miles de argentinos que viajarán a Brasil a alentarlo, aún quedan coletazos por su penalización en México que le impidió volver a la zona de puntos luego de una gran actuación a bordo de su Alpine A526.

El piloto argentino de 23 años cruzó la meta en el octavo lugar y hasta podría haber terminado sexto e igualar su mejor resultado en la Máxima que fue dicha posición en Canadá en esta temporada. Podría haberse beneficiado por las sanciones de 10 segundos a Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes) por sendos toques a Arvid Linbland (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull), respectivamente.

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Sin embargo, el pilarense fue investigado durante la carrera por no respetar la bandera amarilla para retirar el monoposto de Linbland. Para entender el episodio hay que ir paso a paso: Franco venía detrás del australiano y el inglés que peleaban por la octava posición. Al llegar a la segunda curva, el oceánico lo tocó al británico, cuyo coche golpeó contra las defensas. Inmediatamente apareció Colapinto, que en una milésima de segundo debió bajar su velocidad al transitar por esa zona y advertir la bandera amarilla.

La cámara a bordo muestra a Franco llegando a la primera curva y su ingeniero, Stuart Barlow, le da una indicación: “Trata de empujar ahora”. A los once segundos del video que encabeza este artículo puede verse la luz verde que Colapinto advierte al llegar a la tercera curva y de inmediato cambia a amarilla. Un instante antes, a la derecha aparece el Racing Bulls de Linblad chocado. A los 17 segundos del mencionado material puede verse nuevamente la luz verde. Luego, ya en la cuarta variante se le informa del Auto de Seguridad para retirar el coche del inglés y nuevamente la bandera amarilla. Fueron unos 150 metros desde la amarilla al Auto de Seguridad.

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Colapinto terminó octavo en pista y había sumado cuatro puntos. Luego llegó el impacto por la penalización (@AlpineF1Team)

El piloto de Alpine fue citado a declarar y se presentó con un representante de su equipo. Franco esgrimió sus argumentos, pero los comisarios deportivos, entre ellos el ex piloto de F1 Werek Warwick (147 carreras, cuatro podios y dos récords de vueltas), decidieron sancionarlo. “Se revisaron los datos del sistema de señalización, grabaciones de video, tiempos, telemetría, comunicaciones por radio y las imágenes captadas por las cámaras a bordo”, explicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en su comunicado.

“El piloto y el equipo presentaron telemetría y pruebas fotográficas, argumentando que estas demostraban que el piloto había cumplido con el reglamento, el cual exige reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección”, añadió el documento número 85 del evento azteca.

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“Tras un examen detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios deportivos consideraron que no quedaba demostrado que el piloto hubiera reducido la velocidad de forma suficiente en dicho sector bajo bandera amarilla”, argumentó la entidad, que mostró su primer vacío legal.

¿Qué es de forma suficiente? El artículo citado para sancionar a Colapinto fue el B1.8.4a del Reglamento Deportivo de la F1 de 2026. ¿Qué dice esa norma? “Bandera amarilla agitada: Todo piloto que pase por un sector de pista bajo bandera amarilla agitada deberá reducir su velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Para que los comisarios consideren que el piloto ha cumplido con estos requisitos, se espera que este haya frenado con antelación y/o haya reducido su velocidad de forma perceptible en el sector correspondiente”. En ningún momento la ley aclara “qué es suficiente”. Las regulaciones están publicadas en la página de la FIA y son de libre acceso.

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Franco Colapinto cumplió con una gran labor en pista y una sanción lo perjudicó (@AlpineF1Team)

“En cuanto al sector anterior, bajo doble bandera amarilla, los comisarios determinaron que existían dudas razonables sobre si el piloto había recibido la advertencia suficiente para cumplir con los requisitos exigidos; por tanto, no concluyeron que se hubiera producido ninguna infracción en relación con ese sector”, culminó el comunicado de la FIA.

Empíricamente, la FIA por los elementos informados pudo demostrar que Colapinto redujo su velocidad, pero “no lo suficiente”. La norma para sancionar esos casos existe, eso no se discute. Pero el tema radica en la claridad para poder aplicarla. Si bien el argentino perdió 0,18 segundo en el tramo en el que bajó su velocidad (reducción del 2,9 %), no fue “suficiente” para la entidad rectora, que a su vez no aclara en su norma cuánto es “lo suficiente” ni tampoco lo informó en el comunicado de la sanción para poder tener una referencia que permita esclarecer el tema.

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Además, Franco recibió otro punto de penalización en su Superlicencia y lleva 5 en el último período anual. Si llega a 12, será suspendido por una carrera.

Otro tema que apunta al criterio es que se sanciona de la misma forma a un piloto que le genera un perjuicio a otro (Piastri y Russell), que a uno que no bajó la velocidad de forma “suficiente” con bandera amarilla como Colapinto. La norma está escrita, pero debería revisarse de cara al venidero ejercicio.

En la competencia azteca también el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, recibió 10 segundos de recargo por salir de los boxes tras su cambio de neumáticos con el semáforo en rojo. El francés cruzó la meta décimo y había ganado un punto. Sin embargo, Alpine lo perdió junto a los cuatro que cosechados por Franco, quien -con la penalización- fue reclasificado en el 15° puesto.

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Más allá del impacto por perder los puntos, Colapinto logró lo más importante que fue reivindicarse luego de cuatro Grandes Premios en los que no pudo cosechar unidades y venía de cuatro abandonos (tres por fallas en su auto) en cinco carreras, si se suma la Sprint de Singapur. Franco logró recuperarse con un gran manejo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Es hora de dar vuelta de la página y Franco Colapinto ya piensa en San Pablo. Se ilusiona con la marea celeste y blanco que lo acompañará en las tribunas del Autódromo José Carlos Pace. El bonaerense se retroalimenta con el calor de su gente y buscará sumar puntos por primera vez en Brasil, donde es su carrera -por ahora- de casa, esperando cumplir el sueño de correr algún día con la F1 en Argentina.

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FOTOS SOBRE LA PENALIZACIÓN A FRANCO COLAPINTO EN MÉXICO:

Franco Colapinto en la recta principal. Adelante pelean Oscar Piastri y Arvid Linbland (@DiegoZorrero)

Piastri ya chocó a Linbland, cuyo auto aparece a la derecha de la imagen. A la izquierda está la bandera verde (@julianronaldo)

Colapinto ve la bandera amarilla y reduce su velocidad (@julianronaldo)

Al llegar a la cuarta curva sigue encendida la bandera amarilla (@DiegoZorrero)

La bandera amarilla sigue titilando ante la aparición del Auto de Seguridad (@DiegoZorrero)