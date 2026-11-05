Crimen y Justicia

Cayeron en Tucumán dos jovenes brasileños acusados del brutal asesinato de un desarrollador de videojuegos

Se trata de Angelina Olivera da Silva y Kauá Kazahaya de Arruda, acusados de matar a Tamir Nadav en septiembre último. Fueron capturados por Interpol PFA y la DUOF Tucumán de la fuerza. La grotesca trama del crimen

Angelina Da Silva, detenida en San Miguel de Tucumán
Angelina Da Silva, detenida en San Miguel de Tucumán
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En las últimas horas, la Dirección General de Cooperación Internacional, el área de Interpol de la PFA, arrestó en San Miguel de Tucumán a dos brasileños sospechosos de un brutal asesinato cometido en su país.

Se trata de Angelina Olivera da Silva y Kauá Kazahaya da Arruda, apresados en la esquina de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz de la capital tucumana, acusados de matar al desarrollador de videojuegos Tamir Nadav, ciudadano estadounidense. Ambos acusados convivían con la víctima.

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El crimen fue particularmente grotesco. El cadáver de Nadav fue encontrado el 18 de septiembre pasado en avanzado estado de descomposición en una casa de Maringá, estado de Paraná, atado de pies y manos, en una habitación cerrada con candado. La autopsia determinó que Nadav, que vivía en Brasil desde 2021, fue asesinado, al menos, dos semanas antes del hallazgo de su cadáver.

La edad de Da Silva estremece: tiene apenas 18 años. La víctima, 46.

Kazahaya tras su arresto
Kazahaya tras su arresto

Según documentos oficiales, Nadav habría sido extorsionado y secuestrado. La ex esposa de la víctima confrontó a ambos acusados, que le afirmaron que la víctima, simplemente, estaba de viaje.

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Oliveira y Kazahaya, según los mismos documentos, habrían empleado el dinero de la víctima para financiar una gira de shopping que incluyó relojes de lujo, con una factura de casi $10 millones de reales. Los gastos en las cuentas de Nadav continuaban, una supuesta pantomima para demostrar que el informático seguía vivo. Sin embargo, una serie de papeles personales de ambos acusados hallados en el domicilio de la víctima la delataron.

Los acusados, en fotos del expediente
Los acusados, en fotos del expediente

Cómo entraron al país

Ambos sospechosos entraron de forma legal al país el 19 de septiembre último desde Paraguay, cuando cruzaron el Puente Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz a bordo de un remise. Declararon como domicilio de referencia en el país el Hotel Julio Cesar, Posadas, Misiones.

Los sospechosos de matar al desarrollador gamer le ganaron a la Justicia por poco. Ambas circulares rojas emitidas en su contra el 16 y el 23 de octubre respectivamente, primero se pidió la captura de Kazahaya, luego Da Silva.

La DUOF Tucumán de la PFA también intervino en la captura, en la que colaboró Interpol Brasilia, con información de autoridades estadounidenses. La extradición de ambos acusados estará a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, con el magistrado Guillermo Díaz Martínez.

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