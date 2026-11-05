DAMON and BABY recibirá el DLC ‘RISE OF THE ORACLE’ y una versión para Switch 2

DAMON and BABY, de Arc System Works

Guardar

Arc System Works anunció RISE OF THE ORACLE, una actualización gratuita para DAMON and BABY que llegará el 18 de febrero junto con las ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch. El estudio también prepara una versión digital para Nintendo Switch 2, disponible como mejora gratuita para quienes tengan el juego en la consola anterior, aunque todavía no informó su fecha de lanzamiento.

Ediciones físicas, precio y mejora para Switch 2

La edición física de DAMON and BABY: RISE OF THE ORACLE incluirá el juego base, la historia adicional y distintas mejoras de calidad de vida. Costará 34,99 dólares y estará disponible tanto para PlayStation 5 como para Nintendo Switch. En el caso de la consola de Nintendo, el contenido de la actualización estará incluido en el cartucho.

PUBLICIDAD

Arc System Works mantendrá separada la llegada a Nintendo Switch 2. Esa versión se distribuirá únicamente en formato digital y los propietarios de la edición para Nintendo Switch podrán actualizar sin costo. La empresa no confirmó cuándo estará disponible ni detalló posibles diferencias técnicas entre ambas versiones.

El juego ya puede conseguirse en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC mediante Steam. La actualización amplía esa versión existente, de modo que los jugadores actuales no necesitarán comprar la edición física para acceder a la nueva historia.

PUBLICIDAD

Un viaje hacia Yomotsu-Hirasaka

RISE OF THE ORACLE comienza después de un breve período de calma para Damon y sus compañeros. Un pedido urgente de ayuda interrumpe su vida cotidiana y lleva al protagonista a cruzar una puerta misteriosa para proteger a su familia. Del otro lado se encuentra Yomotsu-Hirasaka, una región inspirada en el folclore y la fantasía japonesa, con paisajes otoñales, criaturas sobrenaturales y nuevas barreras que superar.

La misión gira alrededor de tres tesoros sagrados: Yata no Kagami, un espejo ceremonial; Ame no Murakumo no Tsurugi, una espada vinculada a las nubes celestiales; y Yasakani no Magatama, una joya curva. Damon deberá reunir los tres objetos y completar un ritual mientras atraviesa obstáculos asociados con Marte, Mercurio y Júpiter.

PUBLICIDAD

La expansión incorpora a Yugeno Mikoto, también llamada Mei, una aprendiz de onmyoji que acompaña al protagonista. El término onmyoji identifica a un practicante de una tradición japonesa relacionada con la adivinación, los rituales y el exorcismo. Mei presta apoyo durante el recorrido y busca una forma de escapar de Yomotsu-Hirasaka.

También aparece Izuna, mentor de Mei y una entidad distinta de los demonios y los ángeles. Ambos buscan los tres tesoros para abandonar la región. El tercer personaje nuevo es Gedomaru, sirviente de Mei que entrega objetos útiles a cambio de MANA, uno de los recursos utilizados dentro del juego.

PUBLICIDAD

Damon continúa acompañado por la niña misteriosa a la que quedó unido mediante una maldición. El protagonista es un demonio que desea convertirse en el Gran Rey Demonio, pero su intento de ayudar a la menor por pedido de un viejo amigo terminó impidiendo que ambos pudieran separarse.

DAMON and BABY, de Arc System Works

Disparos, exploración y cooperación local

DAMON and BABY combina aventura de acción con disparos desde una perspectiva cenital. Su combate funciona como un twin-stick shooter: un control permite mover al personaje y el otro apuntar en cualquier dirección. El jugador debe encontrar espacios entre los proyectiles enemigos, esquivar ataques y elegir su arma según la distancia y el tipo de amenaza.

PUBLICIDAD

El arsenal incluye pistolas, ametralladoras, escopetas y lanzacohetes. Cada opción tiene diferencias de alcance, capacidad de munición, velocidad de recarga y movilidad. Los golpes cuerpo a cuerpo permiten seguir avanzando cuando escasean las balas, mientras que los jefes exigen reconocer patrones, ajustar el equipo y modificar la estrategia.

Las regiones contienen rutas alternativas, pasajes ocultos, armas y amuletos. Las habilidades obtenidas durante la partida abren accesos que antes estaban bloqueados, por lo que regresar a zonas ya recorridas puede revelar recursos o caminos nuevos. El sistema de configuración permite combinar armas, habilidades, anillos, amuletos y mejoras temporales otorgadas por alimentos.

PUBLICIDAD

Quienes busquen combates más exigentes pueden entrar en las Pruebas de Lord Bloodedge, desafíos de dificultad elevada centrados en las capacidades de combate y desplazamiento. El juego también admite cooperación local para dos personas: el segundo participante controla a un perro que recoge objetos y ayuda durante las peleas.

La próxima fecha confirmada es el 18 de febrero de 2027 para RISE OF THE ORACLE y las ediciones físicas de PlayStation 5 y Nintendo Switch; Arc System Works todavía debe anunciar el lanzamiento digital en Nintendo Switch 2.

PUBLICIDAD