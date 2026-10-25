El Rally Dakar confirmó que la edición 2027 no será en Arabia Saudita: las razones y el posible regreso a África tras 20 años

El Rally Dakar 2027 no se correrá en Arabia Saudita (EFE)

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El Dakar de 2027 dejará Arabia Saudita por la situación geopolítica en Medio Oriente y se disputará en otro territorio, con Marruecos como principal alternativa para devolver la competencia a África dos décadas después. Días después del informe de Infobae sobre los entretelones de la situación, Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC) confirmaron que la carrera seguirá adelante, aunque la sede definitiva será anunciada en los próximos días.

La 49.ª edición había sido programada inicialmente del 1 al 15 de enero de 2027 en Arabia Saudita, país que recibió la prueba cada año desde 2020. Sin embargo, los ataques del 10 de octubre contra los aeropuertos de Riad y Abha elevaron la alerta sobre la seguridad de la competencia. La organización y la empresa saudita comunicaron que los acontecimientos recientes en la región impiden realizar el Dakar en el Reino. La decisión, precisaron, fue coordinada con la Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF) y cuenta con el apoyo de la Federación Internacional del Automóvil y la Federación Internacional de Motociclismo.

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“La edición de 2027 se celebrará en un territorio diferente y será organizada por ASO. La ubicación se anunciará por separado en los próximos días”, indicaron las entidades en el comunicado oficial. ASO también afirmó que mantiene contacto directo con competidores, equipos y socios para acompañarlos durante la transición.

Los vehículos del Rally Dakar volverán a arena africana luego de dos décadas (REUTERS/Stephane Mahe)

Según pudo saber Infobae, la posibilidad más firme es que el Rally Dakar se instale en Marruecos, con 12 etapas en el desierto de Merzouga y cerca de 4.500 kilómetros cronometrados. El esquema contemplaría cuatro campamentos para simplificar la logística de una edición organizada bajo un calendario de emergencia.

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El cronograma que se analiza prevé verificaciones técnicas y administrativas desde el 5 de enero, un prólogo el 8 y las etapas entre el 9 y el 22 de enero. ASO negocia además una largada europea, con Barcelona, Sevilla y Valencia, en España, y Lisboa o Portimao, en Portugal, entre las opciones.

Marruecos y Portugal ya conocen el paso de la caravana de la competencia porque reciben fechas del Campeonato Mundial de rally raid, modalidad de carreras a campo traviesa cuyos tramos cronometrados no se disputan sobre rutas abiertas. La primera fecha de ese certamen es el Dakar, mientras que Marruecos albergó el cuarto y penúltimo evento de la temporada 2026, entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre.

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El cambio fue anticipado por Infobae después de que el 6 de mayo se difundiera el recorrido previsto para Arabia Saudita. ASO manejaba un plan alternativo que no contemplaba el regreso a Sudamérica. Las gestiones entre ASO, encabezadas por el director de carrera, David Castera, y el Gobierno saudita se intensificaron en los últimos días. Arabia Saudita buscaba retener el evento porque una mudanza podía interpretarse como una señal de debilidad.

El punto central de la negociación fue la autorización para utilizar la marca Dakar fuera del país en caso de fuerza mayor. Castera consiguió el permiso saudita para trasladar la prueba con el compromiso de volver en 2028, cuando el país recibirá la 50.ª edición; el contrato entre ASO y Arabia Saudita se extiende hasta 2030.

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La seguridad ya había sido una preocupación en las ediciones disputadas en Medio Oriente. Cada parque de asistencia, también denominado vivac, contaba con controles antibomba para los vehículos al ingresar y salir, mientras que las amenazas obligaban a concentrar a las 3.000 personas presentes en dos o tres zonas amplias como medida preventiva.

Arabia Saudita habría pagado USD 75 millones en 2020 para asegurar la llegada del Dakar durante un primer período de cinco años. La pandemia de COVID-19 frustró la idea inicial de extender el recorrido a otros países de la región, y la negativa saudita a compartir la carrera consolidó la permanencia exclusiva en su territorio.

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David Castera, Director del Rally Dakar, fue el máximo responsable en salvar la edición 2027 y lograr el cambio de sede (REUTERS/Stephane Mahe)

El primer Rally Dakar se disputó en 1978 entre París y Dakar, la capital de Senegal. África fue su escenario durante décadas, hasta que las amenazas de Al-Qaeda detectadas por los servicios de inteligencia franceses obligaron a cancelar la edición de 2008. La competencia se trasladó a Sudamérica en 2009 y permaneció allí durante una década. Argentina fue sede en nueve ediciones, con gran parte de los recorridos, las largadas y las llegadas de los primeros años de esa etapa.

La convocatoria de la primera salida sudamericana reflejó el impacto del evento: el 2 de enero de 2009, un millón de personas se reunió en torno al Obelisco de Buenos Aires para la largada simbólica. La tradición argentina de seguir competencias de autos en calles y rutas, impulsada por el Turismo Carretera, contribuyó a esa recepción masiva. El Dakar llegó a Arabia Saudita en 2020, aunque el proyecto original contemplaba una expansión regional desde 2021. La próxima edición marcará un regreso provisional a África antes de que el rally vuelva al Reino para su 50.º aniversario.

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El argentino Luciano Benavides defenderá el título conseguido en motos este año (REUTERS/Stephane Mahe)

Los argentinos y el desafío del desierto de Merzouga

La edición de 2027 espera reunir a los equipos oficiales y a los principales pilotos de cada categoría. Entre los argentinos estará Luciano Benavides, último ganador en motos con KTM, junto con su hermano Kevin Benavides, dos veces vencedor en esa división, quien competirá en autos navegado por Lisandro Sisterna.

El matrimonio cordobés formado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales de Challenger en 2025 y ganadores de esa categoría, también se presentaría con una Toyota Hilux. Fernando Alonso, que corrió el Dakar en 2020, prepara su regreso a la división Ultimate con un Dacia decorado con los colores de Aston Martin.

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Cavigliasso, quien compitió en Marruecos el mes pasado, sostuvo que el terreno es similar al de Arabia Saudita y valoró la posibilidad de conocer previamente los recorridos. “Es un terreno muy duro y hay que estar muy atento a la ruta”, explicó el piloto de General Cabrera.

El cordobés, ganador del Dakar de cuatriciclos en 2019, advirtió que los caminos marroquíes “no te perdonan”. Añadió que las piedras se encuentran más expuestas y que ello puede aumentar los accidentes en una competencia que considera diferente a las disputadas en Arabia Saudita.