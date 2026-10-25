La revelación sobre la misteriosa separación de Vinicius en medio de su ausencia del clásico entre Real Madrid y Barcelona

La ex pareja de Vinicius Jr se reconcilió con el padre de sus hijos

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Tan solo semanas después de haber disuelto de manera definitiva su romance con Virginia Fonseca, la figura del Real Madrid Vinicius Junior se enteró que la empresaria e influencer brasileña confirmó su reconciliación con el cantante Zé Felipe.

La noticia ha escalado rápidamente en plataformas de noticias de Brasil y redes sociales, marcando el final de una de las tramas sentimentales más comentadas del último año y coincidiendo con un momento delicado para el delantero, ya que no será parte del clásico entre el Merengue y el Barcelona a jugarse este domingo luego de recibir una sanción de cuatro fechas.

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La confirmación de que el amor volvió a surgir entre Virginia Fonseca y Zé Felipe se selló en tierras norteamericanas. Tras hacer pública su ruptura con Vinícius Júnior a mediados de octubre, la creadora de contenido —quien acumula más de 52 millones de seguidores en su cuenta de Instagram— armó las maletas y viajó a Miami con sus tres hijos pequeños: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo.

Aunque inicialmente sus portavoces indicaron a medios internacionales que se trataba de un viaje familiar planificado para que el músico pasara tiempo de co-paternidad con sus niños, la complicidad en las playas y el reciente festejo del cuarto cumpleaños de su hija menor, Maria Flor, encendieron las alarmas de los fanáticos. Finalmente, la propia Virginia certificó el secreto a voces en sus redes, compartiendo que la vida los ha vuelto a unir con madurez afectiva luego de haberse divorciado inicialmente en mayo del año pasado.

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Virginia Fonseca anunció su reconciliación con el padre de sus hijos, semanas después de finalizar su vínculo con Vinicius Jr.

La historia de amor entre Vinícius Júnior y Virginia Fonseca estuvo marcada por la intensidad, los lujos y las segundas oportunidades desde que se vinculó a la pareja por primera vez a finales de 2025. Tras varios meses de idas y vueltas —que incluyeron polémicas filtraciones de mensajes del futbolista a otras modelos y distanciamientos estratégicos—, decidieron formalizar y darse una nueva oportunidad formal este verano. “No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, expresó el delantero en aquel comunicado.

El punto álgido llegó en septiembre, cuando la pareja presumió con felicidad un ostentoso anillo de compromiso a través de redes sociales bajo la leyenda de que, tras casi un año de noviazgo, la boda era un hecho. “Tras 1 año de noviazgo, llegó la argolla, grupo”, había escrito la creadora de contenido en su cuenta oficial, acompañada de la canción We Are The Champions, de Queen.

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Sin embargo, el idilio colapsó a mediados de octubre de 2026. Tal como informó el diario deportivo MARCA y ratificó la oficina de prensa de la influencer a agencias como CNN Brasil, la separación se produjo de común acuerdo, pacífica y amigablemente. “No hubo peleas ni conflictos; simplemente comprendieron que ya no debían continuar como pareja”, aclaró el comunicado corporativo, descartando la intromisión de terceros o escándalos financieros cruzados con el exesposo, que en su momento llegó a exigir auditorías por los viajes de Virginia a Madrid.

Vinicius Jr y Virginia se separaron a mediados de octubre

Mientras su ex pareja reconstruye ahora su vida familiar junto al padre de sus hijos, Vinícius Júnior enfrenta un presente complejo y solitario en el plano futbolístico. El Real Madrid se mide contra su eterno rival, el FC Barcelona, en el Spotify Camp Nou. No obstante, el delantero brasileño tiene prohibido pisar el terreno de juego debido a una severa penalización disciplinaria.

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La baja del astro brasileño se consolidó tras el encuentro ante el Villarreal disputado el pasado 10 de octubre, donde vio la tarjeta roja directa. El Comité de Competición le impuso una sanción de cuatro partidos de suspensión en La Liga española: dos compromisos correspondientes a una conducta violenta por tirarle del cabello a un oponente, y otros dos debido a sus enérgicas protestas ante el cuerpo arbitral.

El técnico madridista, José Mourinho, ha tenido que reestructurar por completo su pizarra táctica para afrontar el clásico sin una de sus principales referencias de ataque. Pese a que Vini disputó minutos y fue titular a mitad de semana en la contundente victoria 4-1 frente al RB Leipzig en la Champions League, su salida del césped estuvo acompañada por abucheos y silbidos de una parcialidad del público, lo que obligó al propio Mourinho a salir públicamente en su defensa.

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El Clásico se disputará sin Vinícius en la banda izquierda, quien hoy procesa por partida doble el peso de la sanción deportiva y el definitivo adiós de la mujer con la que planeaba casarse.