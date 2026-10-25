Félix Navarro, opositor cubano, acumula más de 60 días aislado en prisión, según denunció su familia

El opositor cubano Félix Navarro acumula 66 días en régimen de aislamiento dentro de la enfermería de la prisión de Agüica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El opositor cubano Félix Navarro Rodríguez, de 73 años, acumula 66 días aislado en la enfermería de la prisión de Agüica, en Matanzas, según denunció su esposa, Sonia Álvarez. La familia sostiene que el recluso permanece solo, sin contacto con otros internos y sin una explicación médica sobre la medida.

“Allí en la prisión lo único que hay es terror y hambre”, afirmó Álvarez en declaraciones recogidas por Martí Noticias. La mujer aseguró que el aislamiento impide a Navarro relacionarse con otros presos y denunció que las autoridades no le han informado de un diagnóstico que requiera su permanencia en la enfermería.

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El hombre padece diabetes. De acuerdo con el testimonio de su esposa, recibe medicamentos, pero no controles periódicos de glucosa ni seguimiento médico adecuado. Organizaciones de derechos humanos han alertado además sobre un deterioro de las condiciones de reclusión del dirigente opositor.

Durante una visita familiar, un funcionario penitenciario identificado como “Ferrer” retiró parte de los alimentos que Álvarez había llevado para su esposo, según la denuncia. La familia interpreta ese hecho como otra restricción en un contexto de aislamiento prolongado.

Sonia Álvarez denunció la falta de controles periódicos para la diabetes de su esposo y el retiro de alimentos por parte de un funcionario. (Cortesía: Redes sociales)

El 23 de octubre, Amnistía Internacional pidió la liberación de Félix Navarro y de su hija, Saylí Navarro Álvarez, a quienes reconoce como presos de conciencia desde 2024. La organización indicó que el opositor continúa bajo aislamiento prolongado y con un acceso limitado a espacios al aire libre.

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La entidad recordó que Félix fue sometido a exámenes médicos en enero de 2026 ante posibles síntomas de tuberculosis. Sin embargo, ni él ni sus familiares recibieron información oportuna sobre los resultados, de acuerdo con el pronunciamiento.

Félix cumple una condena de nueve años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Saylí, integrante de las Damas de Blanco y promotora de Cuba Decide, fue condenada a ocho años en el mismo contexto, según Amnistía Internacional.

Saylí presenta problemas gastrointestinales sin diagnóstico especializado

La situación de salud también alcanza a Saylí, recluida en la prisión para mujeres de La Bellotex, en Matanzas. La activista tiene problemas gastrointestinales y dificultades para tolerar los alimentos, pero no ha recibido un diagnóstico especializado, según denuncias de familiares y organizaciones civiles.

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Saylí Navarro presenta trastornos gastrointestinales sin diagnóstico médico especializado en la prisión de mujeres de La Bellotex. (Cortesía: Redes sociales)

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), informó el 9 de octubre que la prisión no contaba con médico desde mayo de 2026. Las evaluaciones de salud dentro del penal recaerían en una enfermera, sin acceso a estudios clínicos o a una valoración especializada.

El OCLE señaló que las autoridades de La Bellotex no practicaron análisis para determinar el origen de los síntomas de Saylí . La entidad reclamó que se garantice una evaluación integral, atención extramuros si fuera necesaria y una dieta acorde con su estado de salud.

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El OCLE denunció represalias por las denuncias sobre una golpiza

El observatorio también documentó que Saylí recibió una sanción disciplinaria después de divulgar la denuncia de que su padre fue golpeado el 8 de abril de 2026 en Agüica. Según el ICLEP, la medida redujo de 60 a 30 días el beneficio de rebaja de condena por buena conducta.

La organización calificó el caso como un uso abusivo del poder y sostuvo que existen violaciones de derechos penitenciarios tanto por la falta de atención médica como por las restricciones al contacto familiar.

En su último reclamo, el ICLEP exigió al régimen que ponga fin al aislamiento de Félix Navarro, garantice controles médicos para su diabetes y disponga una evaluación especializada para su hija.

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