La historia detrás del retorno del Rally Dakar a África luego de 20 años: las razones y las claves de la negociación

Los vehículos del Rally Dakar volverán a arena africana luego de dos décadas (REUTERS/Stephane Mahe)

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La situación en Medio Oriente está cada vez más complicada y los calendarios internacionales tienen eventos allí que se mueven para encontrar alternativas en cuanto a sedes. El Rally Dakar no es la excepción y la empresa que está a cargo del evento, Amaury Sport Organisation (ASO), desde hace meses trabaja para sacar adelante la edición 2027 en Arabia Saudita. Infobae pudo averiguar que es inminente la confirmación de un cambio de escenario y que volverá a África luego de dos décadas. El anuncio es inminente.

Si bien el 6 de mayo pasado se informó el recorrido para 2027 en Arabia Saudita, este medio adelantó en ese momento que había un plan B y que no era Sudamérica. La semana pasada los equipos recibieron una comunicación oficial de parte de ASO, en la que se les informó que sus responsables seguían muy de cerca todo lo que estaba pasando. Los ataques del pasado 10 de octubre a los aeropuertos de la capital, Riad, y de Abha, en el suroeste de dicho país, elevaron el estado de alerta.

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El clima hostil se intensificó y crecieron los rumores sobre la ausencia de los equipos oficiales en autos y motos, las dos categorías más importantes. Las fábricas no quisieron exponer a sus pilotos y al resto de los integrantes de sus equipos. La alternativa era que compitieran las escuderías privadas, por lo que la competencia iba a perder relevancia al no tener a los principales protagonistas.

El cambio de escenario es algo que anticipó el medio especializado Automundo y pudo ratificar Infobae. En las últimas horas, hasta los equipos privados veían comprometida su presencia en Arabia Saudita, porque tampoco podían garantizarles seguridad a los pilotos, mecánicos y otros integrantes.

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David Castera, Director del Rally Dakar, fue el máximo responsable en salvar la edición 2027 y lograr el cambio de sede (REUTERS/Stephane Mahe)

Las gestiones entre ASO, a cargo del director de la carrera, David Castera, y el Gobierno saudita se intensificaron en los últimos días. La nación asiática no quería perder el evento porque era una señal de debilidad. Cabe destacar que en las ediciones en Medio Oriente se dispuso de un fuerte operativo de seguridad en cada parque de asistencia (los boxes en el mundo del rally), también conocidos como campamentos o vivac. Infobae pudo ver cómo todos los vehículos involucrados en el evento eran expuestos a chequeos anti bomba al ingreso y egreso. También se filtraban en los campamentos amenazas de bombas que obligaban a operativos internos en los que se ubicaban a las 3.000 personas del vivac en dos o tres lugares grandes por prevención.

De cara a enero de 2027, ante el panorama cada vez más complejo y cercanía con la fecha, se logró llegar a un acuerdo para mudar la cuadragésima novena edición. Este medio pudo saber que el punto clave de la negociación estuvo en que los sauditas no querían autorizar el uso de la marca “Dakar” en caso de que por razones de fuerza mayor la carrera debiera realizarse en otro país e incluso moviéndose de continente. Luego de arduas conversaciones, Castera torció la pulseada y logró el permiso de los sauditas para poder conseguir trasladar el Rally Dakar, con el compromiso de regresar en 2028 para realizar la edición número 50 en Arabia Saudita, que tiene contrato con ASO hasta 2030.

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El cambio de rumbo asoma hacia Marruecos y la carrera más dura del mundo regresará a África luego de 20 años. Cabe recordar que en 2008 la competencia se canceló debido a las amenazas de Al-Qaeda que fueron filtradas por el servicio de inteligencia francés, ya que ASO es de ese país. Debido a ello, el Rally Dakar se mudó a Sudamérica por una década y en nueve ediciones Argentina fue sede, con la mayor parte del recorrido, la largada y llegada en los primeros eventos de aquella época.

Sudamérica fue un territorio fértil para ASO por las riquezas y variantes de los recorridos. Se sumó la pasión de la gente en especial en Argentina, con su fuerte tradición de ver autos de carrera en las calles y rutas por el gen marcado del Turismo Carretera. En la largada simbólica de la primera edición sudamericana el 2 de enero de 2009, hubo un millón de personas en la zona del Obelisco.

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Sería un hecho el retorno de Fernando Alonso al Rally Dakar: sería con un Dacia con los colores de Aston Martin (Europa Press)

Sin embargo, los 75 millones de dólares que Arabia Saudita habría desembolsado en 2020 para tener el Rally Dakar por un primer lustro fueron irresistibles para ASO, que vio en Medio Oriente también un nuevo desafío, incluso con la posibilidad de abrir el recorrido a otros países, pero la pandemia de COVID-19 impidió plasmar esa alternativa, además de la propia negativa saudita a querer compartir la carrera. Aunque los petrodólares fueron más fuertes y ASO renovó el contrato por otro quinquenio.

La vuelta a África tendría 12 etapas en el desierto de Merzouga, en Marruecos, y un recorrido aproximado de 4.500 kilómetros. Serían cuatro los campamentos para facilitar la logística en una carrera con tono de emergencia por las contingencias del caso. El 5 de enero comenzarían las verificaciones técnicas y administrativas y la carrera se llevaría a cabo del 8 al 22 de enero.

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Para darle un marco clásico a la competencia, el inicio volvería a ser en Europa. ASO negocia la largada y el prólogo con el mejor postor. Suenan Barcelona, Sevilla o Valencia en España, y Lisboa, en Portugal. Ambos países ya fueron parte del inicio de la carrera en diversas ediciones.

Tanto Marruecos como Portugal saben lo que es recibir la caravana dakariana, ya que son sedes del Campeonato Mundial de Rally Raid, cuya primera fecha es el Rally Dakar. De hecho, el cuarto y penúltimo evento del torneo 2026 fue en el mencionado país africano, del 28 de septiembre al 3 de octubre. En esta temporada el certamen ecuménico volvió a Argentina con el Desafío Ruta 40.

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El argentino Luciano Benavides defenderá el título conseguido en motos este año (REUTERS/Stephane Mahe)

Resta una fecha, que está programada en Abu Dhabi, del 22 al 27 de noviembre, aunque habrá que ver qué ocurre. Los Emiratos Árabes Unidos tampoco quieren declinar su fecha ni tampoco la de la Fórmula 1, que tiene allí su cierre de temporada, pactado para el 6 de diciembre.

El Rally Dakar es la carrera más extrema del mundo debido a las complicaciones a las que están expuestos los pilotos. Se suma su duración, que en las últimas dos décadas viene siendo de dos semanas, pero llegó a tener tres de duración en otras épocas. El Rally Raid es una especialidad que compite a campo traviesa y, a diferencia del Rally, los tramos cronometrados no son en rutas abiertas. Por eso, el espíritu de aventura se intensifica en recorridos diarios que son revelados en la noche anterior a cada etapa.

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Para la edición de 2027, se esperan todos los equipos oficiales y los pilotos más fuertes. Entre ellos, los argentinos que suelen ser protagonistas y ganadores, como Luciano Benavides, el último vencedor en motos con su KTM. También en autos en la categoría principal, la Ultimate, con el hermano mayor del salteño, Kevin (dos veces triunfador en motos), navegado por Lisandro Sisterna, y el matrimonio cordobés, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (ganadores en la Challenger y vigentes campeones mundiales en 2025), ambos binomios a bordo de sendas Toyota Hilux. Entre los competidores de la división en autos se espera la vuelta de Fernando Alonso, quien corrió en 2020, también con una Hilux. En esta ocasión el bicampeón de F1 lo hará con un Dacia (auto similar al vencedor en 2020) con los colores de Aston Martin.

Todo está dado para que el Rally Dakar retorne a África, el lugar donde todo comenzó hace 48 años, allá por diciembre de 1978 en la largada hecha en París y cuya caravana terminaba en la capital de Senegal. Sin el espíritu amateur de aquellas épocas y con un superprofesionalismo proliferante, la carrera más dura del mundo adoptará un cambio de emergencia para sacar adelante la edición número 49.

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