El boom de Vaca Muerta no para: aporta más del 70% del crudo y empuja a la Argentina hacia el millón de barriles diarios

Las exportaciones de combustibles y energía sumaron USD 12.452 millones en los primeros nueve meses de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en septiembre un récord histórico de 973.700 barriles diarios, una suba mensual de 3,2% y un salto interanual de 15,5%, según los datos que publicó la Secretaría de Energía. Así, el país quedó a solo 26.300 bd del umbral del millón, una marca que figuraba entre las proyecciones de largo plazo del sector y que ahora las principales consultoras privadas ubican dentro del último trimestre del año.

El motor de ese crecimiento es, indudablemente, Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que se extiende principalmente en Neuquén. En septiembre, el yacimiento aportó 698.500 bd, también un récord y equivalente al 71,7% de la producción nacional.

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La cifra confirma una tendencia que se acelera mes a mes: el peso relativo de la formación neuquina sobre el total del país era del 64% un año atrás, y cada nuevo registro mensual desplaza al anterior.

La velocidad con la que se acorta la distancia hacia el millón de barriles contrasta con los cálculos que manejaban las principales consultoras y organismos del sector hasta hace pocos meses

La velocidad con la que se acorta la distancia hacia el millón de barriles contrasta con los cálculos que manejaban las principales consultoras y organismos del sector hasta hace pocos meses. Un informe del estudio Deloitte sobre el sector de petróleo y gas argentino ubicaba ese umbral de producción recién en 2027, mientras que las proyecciones del IAPG y la Agencia Internacional de Energía lo situaban en 2028.

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En abril, el —ahora saliente— secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en anticipar que podía ocurrir este año y lo describió como “un hito impensado para la Argentina” durante una conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Vaca Muerta aportó 698.500 barriles diarios en septiembre, el 71,7% de la producción nacional de crudo (Foto: Europa Press)

La consultora Montamat & Asociados ajustó después sus estimaciones y proyectó que la producción llegaría al millón de barriles diarios hacia el último trimestre de 2026. Las etapas de fractura en Vaca Muerta, un indicador que anticipa la futura producción, sumaron 22.484 entre enero y septiembre, 18,4% más que en igual período del año anterior.

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Y el propio Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, que en mayo hablaba de exportar un millón de barriles diarios como un objetivo para 2033 o 2034, esta semana elevó la apuesta durante la exposición Argentina Oil & Gas en Neuquén: “Veo posible llegar a 1.500.000 barriles diarios o 1.700.000 y más también”, afirmó.

El superávit energético ya explica más de la mitad del saldo de la balanza comercial

El avance productivo tiene un correlato directo en las cuentas externas del país. El superávit comercial energético acumuló USD 9.427 millones entre enero y septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una cifra que ya supera en más de 20% todo lo generado en 2025 y que todavía tiene tres meses por delante para seguir creciendo. Solo en septiembre, el saldo positivo del sector fue de USD 1.600 millones, equivalente al 53% de todo el superávit comercial del país en ese mes.

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En septiembre, las exportaciones habían registrado 2,01 millones de metros cúbicos, el mayor volumen mensual desde el inicio de la serie publicada, equivalente a unos 421.000 barriles por día (Foto: Europa Press)

Las exportaciones de combustibles y energía sumaron USD 12.452 millones en los primeros nueve meses del año, un alza interanual de 56,6%, y representaron el 16,1% de las ventas externas totales del país.

El aceite crudo de petróleo fue, nuevamente, el producto individual más destacado de septiembre, con ventas por USD 1.127 millones, una participación de 11,2% sobre el total exportado por la Argentina ese mes.

El aceite crudo de petróleo fue, nuevamente, el producto individual más destacado de septiembre, con ventas por USD 1.127 millones

Este mes, la Secretaría de Energía puso en marcha una plataforma pública que permite monitorear día a día las exportaciones de petróleo crudo y los movimientos de importación y exportación de gas natural. Según el tablero, el acumulado de los últimos 30 días al 21 de octubre alcanzó a 1,88 millones de metros cúbicos de crudo exportado, con un promedio diario de 62.700 metros cúbicos.

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En septiembre, las exportaciones habían registrado 2,01 millones de metros cúbicos, el mayor volumen mensual desde el inicio de la serie publicada, equivalente a unos 421.000 barriles por día. La herramienta permite anticipar la evolución de los despachos sin esperar los cierres mensuales, aunque la Secretaría aclaró que los datos son preliminares y de carácter operativo.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur completó sus 437 kilómetros de cañería y entró en fase de pruebas técnicas antes de su puesta en marcha a comienzos de 2027 (Foto: EFE)

La geopolítica abrió mercados que no compraban crudo argentino

Parte del impulso exportador encontró un canal inesperado en el tablero geopolítico internacional. El cierre parcial del estrecho de Ormuz, tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero, obligó a refinadores de Japón, Corea del Sur, China y el sudeste asiático a buscar proveedores alternativos. Tailandia se convirtió en el tercer comprador de crudo argentino del año, con USD 602 millones entre enero y agosto, mientras que mercados como Singapur, Malasia y Vietnam, que no habían registrado compras en 2025, concentraron operaciones por cerca de USD 900 millones.

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Las estimaciones oficiales y privadas coinciden en que el salto recién comienza. Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), proyectó durante la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 un superávit energético superior a USD 10.000 millones para este año, con una meta de exportaciones de hasta USD 50.000 millones hacia inicios de la próxima década.

Argentina alcanzará un superávit energético superior a USD 10.000 millones para este año, con una meta de exportaciones de hasta USD 50.000 millones hacia inicios de la próxima década (López Anadón)

La consultora Abeceb, en tanto, estima un cierre de 2026 en torno a USD 12.400 millones, bajo un escenario de petróleo a USD 85 el barril, un valor que hoy luce conservador: al cierre de esta edición, el crudo Brent cotizaba a USD 114 el barril, en parte por la persistencia de las tensiones en Medio Oriente.

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Las proyecciones oficiales trazan un sendero ascendente para los próximos años: USD 13.000 millones en 2027, USD 17.000 millones en 2028 y un salto a USD 38.000 millones en 2029, cuando se sumen las primeras exportaciones de gas natural licuado (GNL), de acuerdo con estimaciones difundidas por organismos del sector.

El oleoducto que puede destrabar el cuello de botella ya entró en fase de pruebas

La pieza que falta para completar esa expansión es la infraestructura de transporte. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará Neuquén con la terminal de Punta Colorada, en Río Negro, completó la construcción de sus 437 kilómetros de cañería y entró en la etapa de comisionado, un proceso de revisión técnica de soldaduras, válvulas y componentes previo a la inyección de crudo.

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La obra, ejecutada por una unión transitoria entre Techint y Sacde, demandó 15 meses de trabajo en la estepa patagónica.

La producción de petróleo alcanzó los 973.700 barriles diarios en septiembre y dejó al país a menos de un 3% del umbral del millón

El sistema arrancará con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios a comienzos de 2027, ampliable a 550.000 hacia el tercer trimestre de ese año y con un techo técnico cercano a los 700.000 a partir de 2028, según informó YPF a sus inversores.

La terminal de Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías, contará con seis tanques de almacenamiento con una capacidad conjunta de 4,5 millones de barriles y dos monoboyas preparadas para cargar buques superpetroleros. Con esa infraestructura operativa, la industria busca cerrar la distancia entre el millón de barriles diarios de producción —ya al alcance de la mano— y el millón de barriles exportados que Horacio Marín ubicaba todavía a varios años de distancia.