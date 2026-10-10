Mundo

Arabia Saudita sufrió ataques contra dos aeropuertos del país en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos

Las hostilidades se llevaron a cabo en medio de las tensiones con los rebeldes hutíes de Yemen. El primer bombardeo, en el que se registraron las víctimas, dejó fuera de servicio la principal terminal de Riad, mientras las autoridades evaluaban daños y las condiciones de seguridad

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

Guardar

El ataque perpetrado este sábado contra el aeropuerto de Riad dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, al tiempo que suspendió las operaciones de la principal terminal aérea del país. Horas más tarde, otro proyectil impactó cerca del aeropuerto de Dammam, a más de 1.500 kilómetros de la frontera con Yemen. En diálogo con la agencia AFP, una fuente diplomática atribuyó el ataque a los rebeldes hutíes de Yemen.

La interrupción de los vuelos ya derivó en la cancelación de más de 300 vuelos desde y hacia Riad, mientras otras 222 salidas registraban retrasos durante la tarde, de acuerdo con datos de Flight Radar.

PUBLICIDAD

El portavoz militar saudí Turki al Maliki informó en X que el segundo episodio alcanzó la zona cercana al aeropuerto internacional Rey Fahd de Dammam. “Un proyectil cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam”, dijo el representante de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Al Maliki no precisó el tipo de proyectil, ni comunicó si hubo víctimas en Dammam. La Autoridad General de Aviación saudí tampoco indicó cuándo se reanudarán las operaciones en Riad, aunque condicionó la reapertura a la revisión de los daños y de las condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

Los rebeldes hutíes de Yemen volvieron a atacar el aeropuerto de Riad
Los rebeldes hutíes de Yemen volvieron a atacar el aeropuerto de Riad

La suspensión en Riad seguirá hasta que se evalúen los daños

La Autoridad General de Aviación saudí calificó el hecho como parte de “los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino”. En su primer comunicado, el organismo señaló que las operaciones permanecerán interrumpidas “hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes”.

Entre los fallecidos había cuatro ciudadanos saudíes y ocho residentes: dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés. Los heridos reciben atención en varios hospitales y algunos se encuentran en estado crítico, mientras las autoridades evalúan los daños materiales.

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

El ataque del sábado fue el segundo atribuido a los hutíes contra el aeropuerto Internacional Rey Khalid en menos de 24 horas. La ofensiva del viernes había causado tres muertes y daños en un avión de una aerolínea saudí, además de otras instalaciones.

Los ataques contra Riad y el aeropuerto de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, habían dejado otras tres personas muertas y más de 30 heridos desde el miércoles. Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, han reivindicado ataques con drones y misiles balísticos contra objetivos civiles, militares y energéticos saudíes.

Los rebeldes hutíes continúan atacando infraestructura civil en Arabia Saudita
Los rebeldes hutíes continúan atacando infraestructura civil en Arabia Saudita

El portavoz militar hutí Yehya Sarea afirmó que su grupo controla el espacio aéreo saudí tras los ataques contra varios aeropuertos del reino. “Permitiremos los vuelos humanitarios desde y hacia el aeropuerto de Riad para todos los vuelos autorizados por el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias en Saná”, declaró.

Los insurgentes yemeníes sostienen que sus ataques son una respuesta a los bombardeos aéreos saudíes contra sus posiciones en Yemen, realizados en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente. También advirtieron a las aerolíneas internacionales que eviten el espacio aéreo de Arabia Saudí, al que consideran una zona de operaciones militares.

El aeropuerto de Riad se encuentra a unos 1.000 kilómetros de Yemen, cuenta con cinco terminales de pasajeros y dispone de un pabellón reservado para jefes de Estado, diplomáticos y la familia real saudí. El de Dammam está situado en la Región Oriental del país, cerca del golfo Pérsico.

Las autoridades saudíes no se pronunciaron sobre un posible aplazamiento de los eventos previstos en Riad desde el domingo, entre ellos el Congreso Mundial de la Energía, ante la suspensión de vuelos y la llegada de delegaciones de distintos países.

Trump sopesa sumarse a la ofensiva saudí contra los hutíes
Trump sopesa sumarse a la ofensiva saudí contra los hutíes

Trump no descartó sumarse a los ataques contra los hutíes

Este sábado el presidente de Estados Unidos fue consultado sobre la posibilidad de que las fuerzas norteamericanas se sumen a los esfuerzos de Arabia Saudita -aliado de Washington- contra los rebeldes hutíes, controlados por el régimen de Irán.

“Puede que sí. Vamos a analizarlo. Acabamos de enterarnos del ataque reciente, así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”, señaló el mandatario republicano.

Temas Relacionados

HutíesRiadAtaques aéreosArabia Sauditarebeldes hutíesGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Las autoridades evacuaron las instalaciones, solicitaron a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos, y convocaron a médicos de todos los hospitales de la ciudad ante una “situación de emergencia grave”

El aeropuerto de Riad volvió a ser atacado en plena escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Tras la ofensiva contra edificios residenciales de Zaporizhzhia, el mandatario ucraniano reclamó reforzar las medidas contra Moscú y afirmó que su país mantendrá su respuesta militar de largo alcance

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

El operativo policial incluyó la captura de dirigentes del CJP, opositores, reporteros y abogados, mientras la capital fue cercada con miles de efectivos para impedir la concentración contra el organismo electoral

Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

La ofensiva, respaldada desde el aire por Arabia Saudita, pretende recuperar la franja occidental tomada por los rebeldes, mientras ambas partes reportan enfrentamientos en torno al estrecho de Bab al-Mandab

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero

La organización noruega de derechos humanos Hengaw documentó las cifras en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, con 35 ejecuciones ya consumadas y 63 sentenciados en situación crítica

El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

Iber Maraví da su versión de cómo se originó la gresca con el ministro César Astudillo durante el debate de facultades legislativas

Temblor hoy en México 10 de octubre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.2 en Tabasco

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre: marcha provoca el cierre de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez

Juliana Calderón respondió de forma tajante a los seguidores que le preguntan por el padre de su hija: “Dulce María no tiene papá”

DEPORTES

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

Javier Frana contó una anécdota con Maradona tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92: “Entrenamos en los Lagos de Palermo”

Tigre se enfrenta con Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa del sábado

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

La selección argentina femenina perdió 3-1 ante Brasil en su primer amistoso rumbo al Mundial 2027

La crítica de Pierre Gasly a la F1 por el choque de Norris y la comparación con el castigo a Franco Colapinto en Bakú

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

George Clooney acompaña a Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: “Es lo peor que le podría pasar a una familia”

Eran estrellas mundiales, pero solo recibían 35 dólares al día: Lance Bass revela lo que vivió en NSYNC

Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam: “No estoy orgulloso”

La nueva página de Megan Fox colapsa tras el lanzamiento: fotos exclusivas desatan la locura entre sus fans