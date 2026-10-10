Arabia Saudita sufrió ataques contra dos aeropuertos del país en un solo día: al menos 12 muertos y más de 300 heridos

Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

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El ataque perpetrado este sábado contra el aeropuerto de Riad dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, al tiempo que suspendió las operaciones de la principal terminal aérea del país. Horas más tarde, otro proyectil impactó cerca del aeropuerto de Dammam, a más de 1.500 kilómetros de la frontera con Yemen. En diálogo con la agencia AFP, una fuente diplomática atribuyó el ataque a los rebeldes hutíes de Yemen.

La interrupción de los vuelos ya derivó en la cancelación de más de 300 vuelos desde y hacia Riad, mientras otras 222 salidas registraban retrasos durante la tarde, de acuerdo con datos de Flight Radar.

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El portavoz militar saudí Turki al Maliki informó en X que el segundo episodio alcanzó la zona cercana al aeropuerto internacional Rey Fahd de Dammam. “Un proyectil cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam”, dijo el representante de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Al Maliki no precisó el tipo de proyectil, ni comunicó si hubo víctimas en Dammam. La Autoridad General de Aviación saudí tampoco indicó cuándo se reanudarán las operaciones en Riad, aunque condicionó la reapertura a la revisión de los daños y de las condiciones de seguridad.

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Los rebeldes hutíes de Yemen volvieron a atacar el aeropuerto de Riad

La suspensión en Riad seguirá hasta que se evalúen los daños

La Autoridad General de Aviación saudí calificó el hecho como parte de “los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino”. En su primer comunicado, el organismo señaló que las operaciones permanecerán interrumpidas “hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes”.

Entre los fallecidos había cuatro ciudadanos saudíes y ocho residentes: dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés. Los heridos reciben atención en varios hospitales y algunos se encuentran en estado crítico, mientras las autoridades evalúan los daños materiales.

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Los hutíes lanzaron un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad

El ataque del sábado fue el segundo atribuido a los hutíes contra el aeropuerto Internacional Rey Khalid en menos de 24 horas. La ofensiva del viernes había causado tres muertes y daños en un avión de una aerolínea saudí, además de otras instalaciones.

Los ataques contra Riad y el aeropuerto de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, habían dejado otras tres personas muertas y más de 30 heridos desde el miércoles. Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, han reivindicado ataques con drones y misiles balísticos contra objetivos civiles, militares y energéticos saudíes.

Los rebeldes hutíes continúan atacando infraestructura civil en Arabia Saudita

El portavoz militar hutí Yehya Sarea afirmó que su grupo controla el espacio aéreo saudí tras los ataques contra varios aeropuertos del reino. “Permitiremos los vuelos humanitarios desde y hacia el aeropuerto de Riad para todos los vuelos autorizados por el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias en Saná”, declaró.

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Los insurgentes yemeníes sostienen que sus ataques son una respuesta a los bombardeos aéreos saudíes contra sus posiciones en Yemen, realizados en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente. También advirtieron a las aerolíneas internacionales que eviten el espacio aéreo de Arabia Saudí, al que consideran una zona de operaciones militares.

El aeropuerto de Riad se encuentra a unos 1.000 kilómetros de Yemen, cuenta con cinco terminales de pasajeros y dispone de un pabellón reservado para jefes de Estado, diplomáticos y la familia real saudí. El de Dammam está situado en la Región Oriental del país, cerca del golfo Pérsico.

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Las autoridades saudíes no se pronunciaron sobre un posible aplazamiento de los eventos previstos en Riad desde el domingo, entre ellos el Congreso Mundial de la Energía, ante la suspensión de vuelos y la llegada de delegaciones de distintos países.

Trump sopesa sumarse a la ofensiva saudí contra los hutíes

Trump no descartó sumarse a los ataques contra los hutíes

Este sábado el presidente de Estados Unidos fue consultado sobre la posibilidad de que las fuerzas norteamericanas se sumen a los esfuerzos de Arabia Saudita -aliado de Washington- contra los rebeldes hutíes, controlados por el régimen de Irán.

“Puede que sí. Vamos a analizarlo. Acabamos de enterarnos del ataque reciente, así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”, señaló el mandatario republicano.

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