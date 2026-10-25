República Dominicana entregó 97 apartamentos subsidiados para reducir el déficit habitacional

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 97 apartamentos en el residencial Las Acacias I en Santo Domingo Este. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La entrega de llaves abrió una nueva etapa para decenas de familias de Santo Domingo Este, que accederán a una vivienda propia dentro de un proyecto residencial financiado con recursos públicos y privados. El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 97 apartamentos en el residencial Las Acacias I, ubicado en el sector El Tamarindo.

Las viviendas corresponden a la primera fase de un desarrollo habitacional que busca atender parte de la demanda de hogares en República Dominicana. De acuerdo con la información oficial, los apartamentos beneficiarán a más de 388 personas.

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Los principales beneficiarios son las 97 familias que recibirán las unidades de esta primera etapa. Cada apartamento cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un espacio de estacionamiento. Algunas de las viviendas situadas en la planta baja incluyen además terraza y patio.

La primera fase del desarrollo habitacional beneficia a más de 388 personas en el sector El Tamarindo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Las Acacias I forma parte de un proyecto de 1,200 viviendas

El conjunto residencial Las Acacias I prevé la construcción de 1,264 viviendas mediante la participación del Estado y empresas privadas. El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, sostuvo que la entrega de los primeros apartamentos representa un avance dentro de ese plan.

La iniciativa se desarrolla a través del Fideicomiso Fonvivienda y está integrada al Programa Mi Vivienda, una política del Gobierno dominicano destinada a facilitar el acceso a inmuebles para familias que no disponen de una casa propia o enfrentan dificultades para adquirirla.

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La iniciativa se desarrolla a través del Fideicomiso Fonvivienda dentro del Programa Mi Vivienda del Gobierno dominicano. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El proyecto cuenta con una inversión estimada de 321 millones pesos dominicanos ($5.24 millones). De ese monto, 204 millones corresponden a capital privado proyectado, mientras que 117 millones pesos proceden de aportes subsidiados o de inversión pública.

La combinación de subsidios estatales, participación privada y créditos bancarios constituye el mecanismo elegido para ampliar la oferta de viviendas. La estrategia apunta a reducir el déficit habitacional mediante la construcción de nuevos complejos y el acceso al financiamiento para los compradores.

Cada vivienda cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y estacionamiento. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Banco de Reservas financió las compras con créditos

El Banco de Reservas destinó más de 200 millones de pesos dominicanos al financiamiento de los 97 apartamentos. Los préstamos fueron otorgados con una tasa fija anual del 8% durante siete años, según informó Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales de Banreservas.

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Ramos afirmó que las familias beneficiadas podrán contar con un hogar propio y avanzar hacia “un futuro con mayor seguridad y estabilidad”. La entidad bancaria señaló que su participación se vincula con la política habitacional impulsada por el Gobierno.

El acceso a crédito es una de las condiciones centrales del programa, ya que permite que los compradores cubran el costo de las viviendas mediante cuotas durante un período determinado. En este caso, el financiamiento se complementa con los aportes subsidiados vinculados al proyecto.

Diego Reyes, representante de la constructora Derco, SRL, afirmó que el respaldo estatal permite que más familias puedan comprar una vivienda. El residencial también contará con zonas verdes y áreas recreativas para los residentes.

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