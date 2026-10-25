Rescataron a 14 personas extraviadas, incluidos nueve niños, en San Pedro Ayampuc en Guatemala

Los cuerpos de socorro rescataron a nueve niños y cinco adultos en el sector de la Cruz de los Vados, en San Pedro Ayampuc. (Bomberos Municipales)

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Durante la madrugada de este domingo 25 de octubre se logró el rescate de 14 personas que habían sido reportadas como extraviadas, entre ellas nueve niños y cinco adultos, en el sector de la Cruz de los Vados, en San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.

En las labores de búsqueda y localización participaron socorristas de Bomberos Municipales y de los Bomberos Voluntarios, quienes no descansaron hasta lograr la ubicación de los adultos y los niños.

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Familiares del grupo alertaron a los cuerpos de socorro luego de perder comunicación con las personas, cuyo paradero se desconocía desde las 13:00 horas del sábado. El operativo se concentró en áreas boscosas y cercanas a ríos del sector, donde los rescatistas realizaron recorridos a pie.

Los Bomberos Municipales informaron que la búsqueda concluyó a la 1:00 de la madrugada, cuando lograron ubicar a las 14 personas y conducirlas hacia un punto seguro. El grupo permaneció varias horas fuera de sus viviendas antes de que los socorristas confirmaran su localización.

Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a diez personas y descartaron traslados hacia centros hospitalarios. (Bomberos Municipales)

La emergencia movilizó a equipos de ambas instituciones. Los Bomberos Voluntarios de la 117 compañía de San Pedro Ayampuc también acudieron a la zona de la finca Agua Blanca para respaldar las tareas de localización, tras recibir el aviso sobre varios vecinos extraviados, incluidos menores de edad.

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La búsqueda se extendió durante la noche

Las labores de rescate incluyeron caminatas por sectores de difícil acceso, revisiones en las cercanías de ríos y puentes, además de recorridos en áreas con vegetación. Las condiciones de oscuridad obligaron a los equipos a utilizar linternas y equipo de iluminación durante la búsqueda.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, los familiares notificaron que el grupo no había regresado a sus hogares después de haber salido durante la tarde. Los socorristas iniciaron el rastreo en el área señalada y mantuvieron el operativo hasta la madrugada.

Los socorristas concluyeron el operativo a las dos de la madrugada tras acompañar a los vecinos de regreso a sus viviendas. (Bomberos Voluntarios)

El hallazgo puso fin a varias horas de incertidumbre para los familiares de los nueve niños y los cinco adultos. Hasta el momento, los cuerpos de socorro no precisaron las circunstancias por las cuales el grupo perdió la orientación en la zona.

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Los Bomberos Voluntarios añadieron que apoyaron el retorno de los vecinos a sus viviendas, situadas en el mismo sector.

Una menor recibió atención prehospitalaria

Durante la evaluación médica inicial, una niña recibió atención prehospitalaria por una herida cortante en un pie, según el informe de los Bomberos Municipales. No se informó sobre lesiones de gravedad entre el resto de las personas localizadas.

Los Bomberos Voluntarios señalaron que sus técnicos en urgencias médicas valoraron a 10 integrantes del grupo. Tras la revisión, descartaron que requirieran traslado a un centro asistencial.

La institución indicó que su participación en el operativo se extendió hasta cerca de las 2:00 de la madrugada.

Una niña recibió atención prehospitalaria por una herida cortante en el pie durante la primera evaluación médica. (Bomberos Municipales)

La diferencia entre los horarios reportados por ambos cuerpos de socorro responde a que los Bomberos Voluntarios continuaron con las evaluaciones y el acompañamiento para el regreso de las personas a sus casas.

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San Pedro Ayampuc se ubica al noreste de la capital guatemalteca

San Pedro Ayampuc forma parte del departamento de Guatemala y se encuentra en el sector nororiental de esa jurisdicción, dentro de la Región Metropolitana. La cabecera municipal está a unos 23 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

El municipio colinda al norte con Chuarrancho; al este con San José del Golfo y Palencia; al sur con el municipio de Guatemala, y al oeste con Chinautla.

El Plan de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia sitúa al territorio dentro de la cuenca hidrográfica del río Motagua y le atribuye una extensión de 113 kilómetros cuadrados.

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