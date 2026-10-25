Un adolescente de 17 años es detenido con marihuana oculta en un recipiente de comida en El Salvador

Efectivos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada interceptaron a un adolescente de 17 años con marihuana en San Juan Opico. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un adolescente de 17 años fue interceptado durante un patrullaje en San Juan Opico, La Libertad Centro, cuando trasladaba varias porciones de marihuana dentro de un recipiente desechable de comida, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). El caso forma parte de tres capturas por presunto tráfico ilícito de drogas anunciadas en distintos puntos del país.

El procedimiento ocurrió en la colonia Bendición de Dios, en el cantón Sitio del Niño. Agentes policiales y efectivos de la Fuerza Armada intervinieron al menor, identificado como Allán R., durante un recorrido de vigilancia en la zona.

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De acuerdo con la PNC, el adolescente llevaba la droga distribuida en varias porciones y escondida en un envase de comida desechable. La institución no precisó el peso total de la marihuana incautada ni la cantidad exacta de envoltorios encontrados.

El joven será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas, indicaron las autoridades. Por tratarse de una persona menor de edad, su situación deberá ser conocida bajo las disposiciones aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La legislación salvadoreña establece penas de entre seis y 10 años de prisión para quienes posean, transporten o comercialicen drogas con fines de tráfico, sin importar la cantidad decomisada. Además, la normativa contempla multas económicas. La responsabilidad penal y una eventual condena deben ser determinadas por los tribunales tras el desarrollo del proceso judicial.

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La Policía Nacional Civil capturó a Ivelise Gabriela Sánchez Nieto en la urbanización Nuevo Lourdes Poniente de Colón. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Una mujer fue detenida con droga en Colón

En un segundo procedimiento, la PNC capturó a Ivelise Gabriela Sánchez Nieto, de 30 años, en la urbanización Nuevo Lourdes Poniente, ubicada en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.

Durante la intervención, las autoridades le incautaron varias porciones de marihuana, dinero en efectivo, seis balanzas digitales, dos teléfonos celulares y un vehículo.

La Policía no informó la cantidad de dinero decomisada, el peso de la droga ni las características del automóvil. Tampoco detalló si la mujer fue detenida tras una investigación previa o durante un operativo de patrullaje en la zona.

Sánchez Nieto será remitida por el delito de tráfico ilícito de drogas, según el reporte oficial. La Fiscalía General de la República deberá presentar las pruebas del caso ante un juzgado, que determinará las medidas a seguir durante el proceso.

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Las balanzas digitales y los teléfonos celulares quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los objetos incautados en el procedimiento. La PNC vinculó estos hallazgos con la investigación por el presunto comercio de drogas.

Los tres procedimientos informados por la corporación policial formaron parte de operativos contra el narcomenudeo en La Libertad y La Unión. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Un joven de 18 años fue arrestado en San Alejo, La Unión Sur

El tercer caso ocurrió en el distrito de San Alejo, en La Unión Sur, donde la PNC reportó la captura de Isaac Alexander Grande Reyes, de 18 años.

Según la información divulgada por la institución, al joven le encontraron cuatro porciones de marihuana. La detención se realizó en el marco de acciones policiales contra el tráfico de drogas en ese departamento del oriente salvadoreño.

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Grande Reyes será remitido por tráfico ilícito de drogas, indicó la Policía. Las autoridades no brindaron información adicional sobre el lugar exacto de la captura, el peso de la sustancia decomisada o las circunstancias que llevaron a la intervención.

Los tres procedimientos fueron informados por la PNC como parte de operativos realizados en La Libertad y La Unión.