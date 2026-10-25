Luciano Pereyra anunció que le cantará al papa León XIV en su visita a Luján: emoción y lágrimas en pleno show

A pura emoción, el artista anunció que será el encargado de cantar ante el Sumo Pontífice en Luján (X/@MovistarArenaAR)

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La visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativa en todo el país, pero en Luján la noticia tiene un significado especial. La ciudad se prepara para recibir al pontífice el miércoles 11 de noviembre y, en las últimas horas, se confirmó que Luciano Pereyra será el encargado de cantarle durante su paso por la localidad. El artista, nacido y radicado allí, compartió la noticia con su público y no pudo contener la emoción.

El anuncio ocurrió durante uno de los recientes conciertos de Luciano este fin de semana. En medio del show, el cantante tomó la palabra para contar que había recibido la noticia. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, expresó.

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La noticia provocó una ovación de parte del público y el músico terminó quebrándose frente a la multitud. El momento quedó registrado por los asistentes y luego comenzó a circular en las redes sociales, donde sus seguidores destacaron la emoción con la que Pereyra recibió la convocatoria. Para el artista, no se trata solamente de una presentación, sino de la posibilidad de cantarle al Pontífice en la ciudad que forma parte de su historia personal.

La emoción del artista al ser convocada para cantar en Luján ante el Sumo Pontífice (Instagram)

Más tarde, Luciano compartió en Instagram el fragmento del show en el que comunicó la noticia y volvió a referirse a lo que significa para él. “Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV”, escribió junto al video.

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La actividad formará parte del cronograma previsto para la visita de León XIV a la Argentina, que se extenderá entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La jornada en Luján está programada para el último día de la estadía del pontífice y tendrá como uno de sus momentos centrales la participación del cantante local, quien interpretará, entre otros temas, “Si No Es Contigo”, su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.

Otro de los artistas que había sido mencionado en relación con la visita papal es Abel Pintos. A finales de septiembre, el músico confirmó que había recibido una invitación del Vaticano para cantarle a León XIV. Si bien aclaró que todavía esperaba precisiones sobre el encuentro, trascendió que su presentación podría realizarse el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 9:15, en el Cottolengo Don Orione.

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Oriundo de Luján, el artista expresó su orgullo ante la noticia (José Tetty)

En diálogo con Teleshow, el equipo de Pintos confirmó que existía una propuesta, aunque señaló que aún faltaban definir los detalles de la actividad. El cantante también habló sobre la convocatoria en una entrevista con TN y se expresó ante el panorama. Es muy difícil expresar lo que eso provoca”, respondió cuando le preguntaron por sus sensaciones ante la posibilidad de encontrarse con el Papa. Luego agregó: “Soy un hombre de fe y me alegra enormemente. Me cuesta encontrar las palabras, sobre todo por la consideración”.

Pintos explicó que la invitación tenía un significado particular tanto para él como para otros músicos argentinos. “Argentina es un país donde muchos músicos estamos muy conectados con la fe. Tener un espacio de semejante consideración me honra enormemente”, afirmó. “Todo lo recibimos y todo lo gestionamos a través de nuestra productora. Precisamente se llama Plan Divino”, señaló. Sin embargo, mantuvo la cautela al referirse a la información que circula sobre la agenda del pontífice y sobre los posibles participantes de las actividades.

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Abel Pintos le cantará al papa León XIV durante su visita a la Argentina

“Recibimos la confirmación de que va a existir la posibilidad. Todavía estamos esperando una mayor cantidad de detalles. Hay mucho rumor y muchas cosas que se dicen que no tengo idea hasta dónde serán ciertas”, explicó. “Nuestra postura es esperar y respetar los procesos de quienes llevan adelante la organización”, sostuvo Pintos. De esta manera, el músico confirmó que recibió una invitación, aunque aclaró que todavía no conoce todos los detalles relacionados con el evento.

Mientras Abel Pintos aguarda precisiones sobre su eventual presentación, Luciano Pereyra ya sabe que tendrá un lugar en la recepción del papa León XIV en Luján. La confirmación lo encontró sobre el escenario y frente a su público, en una escena que terminó con lágrimas y una ovación.

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