“Una victoria por dos puntos”: Así conquistaron cinco jóvenes salvadoreños el primer oro de robótica en Corea del Sur

El FIRST Global Challenge 2026 en Corea del Sur concluye con una ceremonia de premiación. Conoce la pasión, la dedicación y la innovación de los estudiantes, reconocidos por su trabajo en ingeniería y resolución de problemas.

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Cinco jóvenes salvadoreños que dedicaban sus fines de semana a ensamblar piezas y ajustar circuitos en talleres de formación tecnológica conquistaron la primera medalla de oro histórica para El Salvador en el mundial de robótica FIRST Global Challenge 2026, celebrado en la ciudad de Incheon, Corea del Sur.

El equipo, integrado por estudiantes de entre 16 y 17 años procedentes de diversos municipios del país centroamericano, se impuso en una reñida competencia internacional tras superar fases de selección local, complejas pruebas técnicas y jornadas de diseño que se extendieron durante más de cuatro meses.

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El grupo representó a una red de más de 600 alumnos formados en la STEAM Maker Academy de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO). La delegación estuvo conformada por:

La capitana Elisa Abigail Ramos Peña

La estratega Gabriela Fernanda Valencia Flores

El operador de pista Miguel Humberto Alferes Pérez

El conductor Mario Pablo Alvarenga Díaz

El mecánico Carlos Artiba

La programadora Judith Estefani Pérez Nolasco.

Juntos lograron superar los desafíos del certamen que reunió a delegaciones de 185 países alrededor de soluciones tecnológicas para problemáticas ambientales globales.

El camino hacia la competencia asiática comenzó a mitad de año, cuando los estudiantes superaron distintas etapas eliminatorias en las sedes de FUSALMO ubicadas en Soyapango, Santa Ana y San Miguel.

Tras clasificar a un campamento intensivo de preparación, los seis jóvenes fueron seleccionados para conformar la delegación oficial de El Salvador.

La preparación demandó combinar las obligaciones escolares del último año de bachillerato con extenuantes jornadas de trabajo en el taller durante los fines de semana y días libres.

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Para asistir a los ensayos y coordinar el ensamblaje, los integrantes debían desplazarse desde localidades como Cojutepeque, Ciudad Arce, Santa Tecla y Soyapango. Carlos Artiba, de 16 años, solía adelantar sus deberes académicos entre jueves y viernes por la noche para dejar libre el fin de semana, según explicó en entrevista con Infobae.

Integrantes de las delegaciones de Guinea Ecuatorial y El Salvador poaron con trajes tradicionales durante el FIRST Global Challenge (Cortesia: Fusalmo).

Por su parte, Miguel Humberto Alferes Pérez, de 17 años, combinaba la robótica con jornadas laborales en un taller mecánico local para apoyar a su familia. La organización internacional FIRST Global Challenge cubrió los boletos aéreos y el alojamiento en la sede del torneo, lo que permitió concretar un viaje de casi 18 horas con escala en México.

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El reto de apagar incendios y colgar un robot a siete metros

Bajo el lema institucional Igniting Innovation (Encendiendo la innovación), el torneo de 2026 enfocó sus desafíos en la prevención, mitigación y respuesta ante incendios forestales. La prueba exigía construir un prototipo capaz de desplazarse por una pista con 500 esferas de poliuretano que simulaban focos de fuego. Los robots debían recolectar estas piezas y depositarlas en unidades de supresión específicas en un tiempo determinado.

El mayor desafío de ingeniería residía en el sistema de elevación. El reglamento estipulaba que, al concluir cada enfrentamiento, la máquina debía escalar una estructura metálica y quedar suspendida a una altura equivalente a siete metros desde la base, e incluso cargar a otro robot aliado.

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“El problema principal era encontrar el centro de gravedad exacto del mecanismo de suspensión; si el centro no quedaba alineado, el robot se inclinaba y corría el riesgo de caer”, detalló Carlos Artiba en diálogo con Infobae.

El diseño requirió aplicar cálculos físicos y matemáticos para equilibrar el peso de los motores, las lanzadoras de esferas y la estructura principal.

Los estudiantes se prepararon arduamente para la ronda de competencia junto a su robot en el FIRST Global Challenge (Cortesía: FUSALMO).

En la pista, la labor de manejo se dividió entre dos personas. Mario Pablo Alvarenga Díaz asumió la conducción general del chasis por el campo de juego, mientras Elisa Abigail Ramos Peña operaba los mecanismos secundarios de disparo y recolección. En el área perimetral, Miguel Humberto Alferes Pérez actuó como jugador humano, con la tarea de recibir los elementos recolectados sin cometer faltas de invasión al terreno de juego.

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Una alianza de cuatro países sin fronteras idiomáticas

En la fase decisiva de los eliminatorios (playoffs), el formato del torneo estableció alianzas colectivas compuestas por cuatro naciones. Team El Salvador quedó integrado en la Alianza 1 junto a las delegaciones de Uzbekistán, Moldavia y Venezuela.

Debido a que cada país aportaba fortalezas distintas y enfrentaba barreras idiomáticas con competidores de habla no hispana, las estrategias de juego se definieron en inglés y mediante diagramas visuales dibujados sobre pizarras portátiles.

Sumérgete en el mundo de la robótica competitiva, donde estudiantes de distintos orígenes colaboran para diseñar, construir y programar robots. Descubre la pasión y la resolución de problemas que implica este campo.

La llamada de confirmación y el triunfo agónico por dos puntos

La jornada final se caracterizó por la incertidumbre en la tabla de posiciones. Mientras el equipo almorzaba en las instalaciones del recinto en Corea del Sur, los coordinadores notificaron que la Alianza 1 había clasificado a los enfrentamientos por el título.

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La definición de la medalla de oro enfrentó a la alianza de El Salvador contra el bloque liderado por la delegación de China. Tras el cierre del tiempo reglamentario y la verificación técnica de los puntos otorgados por la elevación de los robots y la cantidad de esferas recolectadas, las pantallas del pabellón confirmaron que la Alianza 1 ganó la final por una estrecha diferencia de apenas dos puntos.

El anuncio desencadenó la celebración de los estudiantes salvadoreños en el podio. “Saber que era la primera medalla de oro que se traía al país hizo que cada desvelo valiera la pena”, expresó la capitana Elisa Abigail Ramos Peña.

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Los miembros del equipo de El Salvador comparten su emocionante experiencia en la competencia First Global, destacando la importancia del trabajo en equipo, la superación de desafíos y el orgullo de representar a su país.

Más allá del trofeo obtenido en Incheon, su mayor victoria ha sido sembrar una semilla de inspiración para las próximas generaciones del país. Con sus propias manos y un profundo sentido de comunidad, este equipo ha transformado talleres de formación en auténticas plataformas de sueños, recordándonos que cuando se cruza la innovación con la perseverancia, el futuro del país se construye sin escalas hacia la excelencia.