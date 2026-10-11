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Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

El Ciclón se impuso por la mínima sobre el Malevo, en una jornada dominical que será clave en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general

Se empiezan a definir los primeros clasificados a las copas internacionales en Argentina (REUTERS/Cesar Olmedo)
Se empiezan a definir los primeros clasificados a las copas internacionales en Argentina (REUTERS/Cesar Olmedo)
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La fecha 12 del fútbol argentino será trascendental en todos los frentes: para los equipos que luchan por clasificarse a octavos de final del Torneo Clausura, para los que aspiran a meterse en las copas internacionales y también para los que juegan sus últimas cartas en la puja por la permanencia. Tras el arranque el día viernes y la continuidad en la jornada del sábado, el domingo cuenta con cinco partidos y todos están pendientes de los resultados ajenos. En el primero, San Lorenzo superó 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, con gol de Teo Rodríguez Pagano. Así, sigue dando pelea por un lugar en los playoffs.

River Plate le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, que descendió a la Primera Nacional. Aldosivi, que cayó 3-1 contra Sarmiento en Mar del Plata, es el otro comprometido que se queda sin margen de error para sostenerse en la máxima categoría. Deportivo Riestra —perdió contra San Lorenzo—, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Atlético Tucumán están a un par de resultados positivos de afirmarse en la Tabla Anual.

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En la pelea por el título de Tabla Anual, seis equipos están separados por solamente 5 puntos cuando restan disputarse 15: Independiente Rivadavia (52), Boca (51), Argentinos Juniors (50), Vélez (49), Instituto de Córdoba (47) y Rosario Central (47). Este fin de semana se cruzan la Lepra mendocina con el Canalla en Rosario y el Xeneize ya empató 2-2 ante la Gloria en Córdoba.

A la Libertadores 2027 se clasificó Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura) y se sumarán el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) y los tres primeros de la Anual. En tanto, a la Sudamericana se meterán los siguientes seis, que hoy son Vélez, Instituto, Central, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que con la victoria de ayer ante Unión en Santa Fe se adueñaría del cupo del Pirata cordobés en la general. Expectante, a un punto del Halcón, figura River. A dos están Lanús, Huracán e Independiente.

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POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

LA AGENDA DE LA FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

  • Viernes 9 de octubre

Aldosivi 1-3 Sarmiento de Junín

Gimnasia La Plata 1-1 Atlético Tucumán

Instituto de Córdoba 2-2 Boca

Unión de Santa Fe 0-2 Defensa y Justicia

  • Sábado 10 de octubre

Barracas Central 2-0 Huracán

Central Córdoba 2-2 Estudiantes de La Plata

Tigre 1-2 Banfield

River 1-0 Estudiantes de Río Cuarto

  • Domingo 11 de octubre

San Lorenzo 1-0 Deportivo Riestra

17:00 Rosario Central-Independiente Rivadavia

17:00 Platense-Argentinos Juniors

19:15 Racing-Belgrano

21:30 Talleres-Independiente

  • Lunes 12 de octubre

16:00 Lanús-Vélez

18:30 Gimnasia de Mendoza-Newell’s

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