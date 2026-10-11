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Con dos tantos de Di María, Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y se subió a la cima de la Zona B del Clausura

El Canalla aprovechó la temprana expulsión de Arce para desplegar su mejor versión en el Gigante de Arroyito y quedó a dos puntos del líder de la Tabla Anual

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Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que quedó definido tras la expulsión de Alex Arce a los 40 minutos del primer tiempo. Ángel Di María marcó dos goles y encabezó una actuación que dejó al Canalla como único puntero de su zona, con 22 unidades.

El equipo de Jorge Almirón abrió el marcador a los 11 minutos a través de un penal convertido por Di María, tras una falta de Sheyko Studer sobre Ignacio Ovando dentro del área. El capitán rosarino definió con un remate cruzado que dejó sin reacción al arquero Nicolás Bolcato y puso en ventaja a los dueños de casa en un partido que dominaban desde el arranque.

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Sobre el final de la primera etapa, el árbitro Facundo Tello sancionó la expulsión de Arce tras una revisión del VAR por una infracción sobre Gastón Ávila. La decisión dejó a Independiente Rivadavia con diez jugadores para los 45 minutos restantes y modificó por completo el desarrollo del encuentro, que hasta ese momento se mantenía parejo pese a la ventaja parcial del local.

Con el hombre de menos del rival, Rosario Central amplió la diferencia apenas iniciado el segundo tiempo: Jaminton Campaz anotó a los 51 minutos con una definición de calidad tras un sombrero sobre su marcador. Seis minutos más tarde, Di María completó su doblete con una definición de zurda luego de una jugada colectiva que terminó con asistencia de Vicente Pizarro.

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El cuarto gol llegó a los 69 minutos por intermedio de Enzo Copetti, tras un taco de Di María y la asistencia de Agustín Sández. El quinto y último tanto lo marcó Marco Ruben a los 74 minutos, luego de un pase con el pecho de Ovando, para sellar una goleada que extendió la sensación de superioridad del Canalla durante todo el encuentro.

El resultado le permitió a Rosario Central alcanzar los 22 puntos y quedar como líder en soledad de la Zona B, además de recortar distancias en la Tabla Anual, donde se ubicó a dos unidades de Independiente Rivadavia, que continúa como puntero del acumulado con 52 puntos pese a la derrota. La combinación de resultados de la fecha también dejó al Canalla igualado en la cima de su zona con Argentinos Juniors, que había empatado como visitante de Platense.

Independiente Rivadavia, por su parte, quedó octavo en la Zona B con 18 puntos, a cuatro de los líderes, mientras que en la próxima fecha recibirá a Tigre con el objetivo de revertir la imagen dejada en Arroyito. Rosario Central, en tanto, visitará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro en busca de sostener su posición de privilegio en la tabla.

Formaciones:

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Estadio: Gigante de Arroyito.

TV: TNT Sports.

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