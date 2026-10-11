Con la presentación de San Lorenzo, se abrirá la jornada de domingo por la fecha 12 del Torneo Clausura: la agenda completa

El domingo tendrá cinco compromisos válidos por la fecha 12 del campeonato

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La fecha 12 del Torneo Clausura continuará este domingo con diferentes compromisos. A la espera de los encuentros de Racing-Belgrano y Talleres-Independiente, habrá otros tres partidos que marcarán el inicio de la agenda: San Lorenzo se medirá a Deportivo Riestra como local (14:45), Rosario Central recibirá a Independiente Rivadavia (17:00) y, en idéntico horario, se jugará el clásico entre Platense y Argentinos Juniors.

SAN LORENZO - DEPORTIVO RIESTRA

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Choque de necesitados entre San Lorenzo y Riestra

Sin victorias en los tres compromisos del ciclo de Ruben Darío Insua, San Lorenzo está necesitado de triunfos y recibirá desde las 14:45 a Deportivo Riestra, que debe sumar para escaparse de los puestos de descenso. Bruno Amiconi será el árbitro y lo televisará ESPN Premium.

El Ciclón ganó tres encuentros en lo que va del Torneo Clausura, pero siempre lo hizo por un escueto margen de 1-0 a Gimnasia de Mendoza, Unión y Talleres, todos en condición de local. El Gallego Insua asumió el mando desde la fecha 9 y acumula un empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda y sendas caídas frente a Boca Juniors como local y Defensa y Justicia en Florencio Varela. En este último perdió 3-0 después de recibir tres goles en el primer tiempo.

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Luego de un mal inicio de año, el Malevo ya sumó la misma cantidad de puntos que en el Apertura y acumula 11 unidades, al igual que su próximo rival. La Tabla Anual no le da respiro porque permanece a seis puntos de Aldosivi, que bajaría a la Primera B Nacional.

Probables formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

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Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Nahuel Viñas

Hora: 14:45

Estadio: Pedro Bidegain

TV: ESPN Premium

ROSARIO CENTRAL - INDEPENDIENTE RIVADAVIA

El Rosario Central de Di María se verá las caras con Independiente Rivadavia

El Rosario Central de Ángel Di María chocará con Independiente Rivadavia en su primer partido en el Gigante de Arroyito después de llevarse el título de la Supercopa Internacional ante Estudiantes (3-1) en Santiago del Estero. Desde las 17:00 con arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports.

El Canalla se mantiene como uno de animadores de la Zona B y está obligado a sumar triunfos para evitar ceder terreno en la lucha por la tabla acumulada: ocupa el quinto escalón con 47 unidades en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

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La Lepra se enfrenta a un rival directo en esa tabla porque inició la fecha como el equipo con más puntos en el año (52) y es uno de los firmes candidatos a pelear por el título de campeón de Liga, que otorga la posibilidad de afrontar la Supercopa Internacional y, de imponerse en ese trofeo, disputar la Recopa de Campeones. No podrá contar para este duelo con Maximiliano Salas, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Leonel Bucca. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Hora: 17:00

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

PLATENSE - ARGENTINOS JUNIORS

Platense y Argentinos, mano a mano en Vicente López

Tarde de clásico en Vicente López. Argentinos Juniors visita a Platense con la intención de seguir en la cima de la Zona B ante un rival que acaba de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Arbitrará Nicolás Ramírez y la televisación será de ESPN Premium.

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El Bicho atraviesa un periodo de irregularidad porque ganó uno de los últimos cuatro duelos, aunque fue el último previo a la fecha FIFA contra Tigre (2-1) en La Paternal. Además, lucha por mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

En la vereda opuesta, el Calamar de Martín Palermo está en los últimos lugares entre los equipos con menos puntos en 2026, aunque ya se alejó de la zona roja con la llegada del Titán y apuesta fuerte a la Copa Argentina, en la que eliminó a Estudiantes y espera por Atlético Tucumán en el paso previo a la final.

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Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Juan Pafundi

Hora: 17:00

Estadio: Ciudad de Vicente López

TV: ESPN Premium

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL