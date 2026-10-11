Estudiantes de Río Cuarto cayó con River Plate y descendió a la Primera Nacional: la histórica racha negativa

Estudiantes de Río Cuarto descendió a la Primera Nacional (FOTOBAIRES)

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Luego de la derrota 1-0 ante River Plate en el Monumental, Estudiantes de Río Cuarto no pudo mantenerse en la Liga Profesional y descendió a la Primera B Nacional tras apenas una temporada en la máxima categoría. El León del Imperio lleva uno de los peores registros de la historia en el fútbol argentino y, a falta de cuatro fechas para el final del Torneo Clausura 2026, acumula 11 puntos en 28 partidos (2 triunfos, 5 empates y 20 derrotas), con una diferencia de gol de menos 29 (11 a favor y 39 en contra) en la Tabla Anual.

El conjunto que actualmente dirige Rubén Darío Forestello solo es superado en récord de negatividad por Huracán de Tres Arroyos, que durante su fugaz excursión en la Primera División, en 2005, sumó 5 unidades en un torneo de 19 fechas. El cuadro cordobés hizo la misma cantidad de puntos en el Apertura 2026, con una victoria, dos empates y 13 derrotas en 16 partidos, un rendimiento del 10,4% de efectividad. Además, es la segunda campaña más floja en la era de los tres puntos por victoria en el fútbol argentino, que está vigente desde 1995.

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En el Clausura acumula un triunfo, tres igualdades y ocho caídas. En el caso de terminar último en los promedios y en el acumulado, el segundo equipo que bajará de categoría será el 27° en la Tabla Anual. Aldosivi está anteúltimo en ambas clasificaciones.

El único antecedente más negativo en la era moderna lo tiene Huracán de Tres Arroyos. El equipo bonaerense, en el cual brilló Rodrigo Palacio, no ganó ninguno de sus encuentros, apenas empató cinco de ellos y acumuló un paupérrimo 8,7% de los puntos en juego. Estudiantes de Río Cuarto, con el 10,4% en 16 fechas, se ubica apenas por encima de ese umbral en términos relativos, pero lleva menos partidos disputados.

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Estudiantes de Río Cuarto descendió a la Primera B Nacional tras disputar una sola temporada en la máxima categoría del fútbol argentino (FOTOBAIRES)

El debut del club en la edición actual del Torneo Apertura fue ante Tigre, que se impuso 2-0 en el estadio José Dellagiovanna el 25 de enero. Desde entonces, la campaña de los cordobeses no repuntó: caídas ante San Lorenzo, Atlético Tucumán (4-0), Banfield e Independiente Rivadavia marcaron las primeras fechas, con el único punto cosechado hasta la fecha 6 siendo el empate sin goles ante Argentinos Juniors.

El primer y único triunfo llegó en la fecha 7, cuando el equipo que en ese entonces dirigía Iván Delfino venció 2-0 a Huracán de local, con goles de Mateo Bajamich y Gabriel Alanís, duelo en el que aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Leandro Lescano. Ese resultado, sin embargo, no fue el punto de inflexión esperado: Estudiantes sumó apenas un punto más en las nueve fechas siguientes (empate 0-0 contra Aldosivi en Mar del Plata).

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Tras el interinato de Gerardo Acuña en las últimas seis fechas del Apertura, Rubén Forestello se hizo cargo del León del Imperio en el segundo semestre con el Clausura. Pese a estrenarse con un triunfo por 1-0 sobre Tigre, el desarrollo del campeonato fue adverso: sumó otros tres puntos por empates (Banfield, San Lorenzo y Huracán) y perdió los restantes siete partidos.

La caída por 1-0 contra River Plate por el gol de Marcos Acuña selló su sentencia y volverá a jugar en la segunda división del fútbol argentino tras un año en la máxima categoría. Estudiantes de Río Cuarto completará su año en Primera contra Aldosivi —el siguiente equipo en la Tabla Anual y de los promedios y que es el máximo candidato a ser el segundo descenso—, Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central.

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En el repaso de campañas históricamente pobres también aparece Crucero del Norte, el club misionero que protagonizó su única temporada en Primera División en 2015. En aquella oportunidad, el Colectivero disputó 30 partidos —el certamen tenía ese año 30 equipos—, ganó solo tres (ante Temperley, Defensa y Justicia, y San Martín de San Juan), empató cinco y perdió los 22 restantes, para acumular 14 puntos y finalizar último. El conjunto de Garupá descendió antes de completar el torneo, con tres fechas de antelación. A diferencia del caso de Río Cuarto, la campaña de Crucero se extendió a lo largo de un único torneo anual sin fase de grupos.

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL