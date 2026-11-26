Francisco Peña Palacios enfrenta una orden de detención de la Fiscalía de Paraguay por su presunta vinculación en operaciones irregulares con Ueno Bank.

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Un juez de Paraguay ordenó este miércoles la prisión provisional de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, investigado por presunto blanqueo de capitales, asociación criminal y otros delitos en el caso vinculado al escándalo financiero de Ueno Bank.

El magistrado Osmar Legal dictó la medida a pedido de la Fiscalía. Francisco Peña permanecía detenido desde el lunes por su presunta participación en una operación inmobiliaria de 2,7 millones de euros a través de la firma PEAR S.R.L., que la investigación relaciona con Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

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Los fiscales sostienen que el hermano del ex mandatario “habría intervenido en una serie de operaciones societarias, financieras y patrimoniales que (...) habrían permitido la captación (...) de beneficios patrimoniales vinculados al conglomerado económico Grupo Vázquez/Ueno Bank S.A.”.

La causa también examina supuestos mecanismos societarios y patrimoniales vinculados a las gestiones de Santiago Peña durante su paso por la función pública. De acuerdo con un escrito recogido por el portal paraguayo Última Hora, la Fiscalía atribuye a Francisco Peña participación en “mecanismos de interposición y resguardo societario mediante los cuales se habrían captado, encubierto y consolidado réditos patrimoniales presuntamente vinculados a las gestiones atribuidas a su hermano, Santiago Peña Palacios, en el ejercicio de la función pública”.

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El juez rechazó el pedido de la defensa, que reclamó “medidas menos gravosas” para Francisco Peña bajo el argumento de que “no existe peligro de fuga”. La resolución también dispuso el arresto domiciliario de Rocío Caballero, esposa de Peña, y el embargo de bienes inmuebles del matrimonio hasta alcanzar 13.000 millones de guaraníes paraguayos, equivalentes a cerca de 1,9 millones de euros.

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay de su mandatario Santiago Peña, participando durante la Junta de Paz este jueves, en Washington (Estados Unidos).EFE/ Presidencia de Paraguay

La fiscal general de Paraguay, Alba Cantero, afirmó el martes que las autoridades analizan fórmulas para que los bienes que puedan ser decomisados en el caso de Ueno Bank se destinen de forma prioritaria a compensar a los clientes afectados por el colapso de la entidad.

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“Tenemos la firme convicción de que los activos que se recuperen, la prioridad serían las víctimas particulares”, declaró Cantero a la radio ABC Cardinal. La fiscal se refirió a un encuentro que mantuvo el lunes con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner; la titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, y otras autoridades.

Cantero, que asumió el cargo el 17 de noviembre tras la renuncia de Emiliano Rolón, explicó que estudian proyectos de ley como mecanismo para devolver recursos a los acreedores. La propuesta busca que los activos decomisados por la Senabico no ingresen al patrimonio del Estado, tal como fija la normativa vigente, sino que se asignen a quienes tenían depósitos en el banco.

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El BCP informó el 12 de noviembre que entregó un anticipo de fondos a más de 1,8 millones de ahorradores, con un límite de hasta 40 salarios mínimos mensuales por persona. El desembolso ascendió a USD 644 millones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Ese fondo cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, cerca de USD 35.588 al cambio actual, para cada persona física o jurídica.

Rolón presentó su renuncia después de que legisladores de la Cámara Baja lo acusaran de una presunta “conducción deficiente de la investigación” sobre Ueno Bank. Los diputados también cuestionaron que hubiera retenido durante siete meses una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña.

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Peña fue destituido el 6 de noviembre en un juicio político y permanece bajo prisión preventiva tras ser acusado de vínculos con la entidad bancaria.

(Con información de EFE)