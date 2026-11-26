La iniciativa contra la ludopatía prohíbe la publicidad del juego en línea y fija controles para impedir el ingreso de menores a las plataformas.

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Este jueves, el Senado pondrá en discusión la ley de ludopatía, una iniciativa que podría quedar sancionada si el oficialismo y los bloques dialoguistas concretan el acuerdo sobre las modificaciones que impulsó el Gobierno. La sesión comenzará al mediodía y también incluirá el proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La definición sobre el juego online concentrará la atención de una jornada con un temario amplio. Tras el acuerdo al que se arribó durante la reunión de Labor Parlamentaria, está previsto que La Libertad Avanza (LLA) acompañe la iniciativa. A cambio, el peronismo votaría a favor de que se tratara una ley complementaria ideada por los libertarios.

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El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 establece restricciones para todos los operadores de apuestas online, legales e ilegales. Entre sus puntos centrales, prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio del juego en línea.

Al mismo tiempo que se negaría la inclusión de bonos de bienvenida, acuerdos con deportistas y clubes, la difusión mediante influencers y los derechos de nombre de estadios, se fijarían mecanismos para impedir el ingreso de menores de 18 años a plataformas de azar, pronósticos y apuestas deportivas en internet.

Una propuesta complementaria busca facultar al Ente Nacional de Comunicaciones para bloquear sitios web de apuestas en un plazo de 24 horas.

Después de que finalice el debate sobre la regulación del juego online, el oficialismo planea solicitar el tratamiento sobre tablas de una ley complementaria. Para habilitarla, necesitará el voto favorable de dos tercios de los presentes, es decir, de los senadores peronistas.

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La propuesta es impulsada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y apunta a facilitar el bloqueo de páginas denunciadas. La senadora explicó en un plenario de comisiones que el objetivo es que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) pueda bloquear, de manera administrativa y en un plazo de 24 horas, los sitios de internet que reciban denuncias de terceros.

Por otro lado, la sesión también tendrá como eje la suspensión de las PASO, que podrían modificar el calendario electoral previsto para el próximo año. El proyecto, acordado la semana pasada entre La Libertad Avanza y sectores aliados, tiene carácter transitorio y requiere mayoría absoluta para su aprobación.

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Según consignó este medio, el texto mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de “lista completa”. De la misma manera, buscaría reducir en un 50% los espacios gratuitos en medios audiovisuales para las campañas electorales.

Desde el Gobierno calculan que cuentan con un total de entre 37 y 40 votos, un margen ajustado para sostener cada uno de los artículos de la reforma. En el caso de que el Senado aprobara la iniciativa, el expediente deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para que se defina si es sancionada, modificada o rechazada.

El temario de la sesión incluye la suspensión transitoria de las elecciones primarias abiertas previstas para el próximo año. (Foto: Luciano Ingaramo/ Comunicacion Institucional Senado)

Además, la agenda legislativa contemplará una resolución que plantea prorrogar por seis meses el régimen vigente del estatuto del periodista. El objetivo sería evitar que decaiga la reglamentación actual.

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También podría tratarse una iniciativa para reducir a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la fécula de mandioca. El proyecto fue impulsado por representantes de Misiones. No obstante, el texto no cuenta con dictamen y necesitará una habilitación especial para llegar al recinto.

De igual forma, otra propuesta que busca declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES) necesitará una habilitación especial. La misma busca sostener el empleo y preservar el entramado productivo en todo el país, pero La Libertad Avanza anticipó su rechazo porque contradice la posición de la Casa Rosada sobre esa materia.

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Hacia el final del temario aparece la iniciativa de la senadora radical Carolina Losada, de Santa Fe, para aumentar las penas por falsas denuncias. El proyecto genera divisiones en varias bancadas y su eventual tratamiento ya provocó tensiones. Al menos una legisladora advirtió que no respaldaría la suspensión de las PASO si el tema llegaba al recinto.

Aunque la propuesta sigue incluida técnicamente en el plan de Labor Parlamentaria, en el Senado dan por descontado que no será debatida durante la sesión. Sin embargo, la definición se conocería una vez iniciado el encuentro.