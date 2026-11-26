Cómo los relatos reinventan el museo argentino

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Desde los gabinetes de curiosidades y las colgadas al estilo salón hasta los museos modernos como protectores del patrimonio, los espacios de exhibición han ido adaptándose según las necesidades de su tiempo, desde lo simbólico a lo espacial, atravesando conflictos y desafíos y una pregunta que, en lo contemporáneo, atraviesa a todos por igual: ¿cómo atraer nuevos públicos en la era de las imágenes portátiles?, ¿cómo acercar los acervos rompiendo las distancias?

Por supuesto, no existe una única respuesta, ni mucho menos recetas mágicas o fórmulas que puedan ser aplicadas con efectividad, sino búsquedas. Sólo eso. Los programas públicos son, por ejemplo, una de las maneras a través de las cuales se intenta construir ese camino, y los recorridos guiados, otra.

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Pero ¿qué sucede cuando el museo arranca de cero o se puede rediseñar? ¿Cómo se plantea un espacio con las nuevas tecnologías, de qué manera se construyen los relatos que, desde el vamos, saben que compiten por la saliencia, por el interés, la atención? Con esas dudas como disparadoras, Infobae Cultura dialogó con Nicolás López Fagúndez y Lucas Spósito, director y gerente de Contenidos de Mude, respectivamente, una organización privada que surgió para crear nuevos espacios expositivos relacionados al deporte, y que ya tiene en su haber la creación de los museos de los clubes más importantes del fútbol argentino, River y Boca, también respectivamente, y que con el tiempo comenzó a expandirse, y el Museo Lola Mora, en Jujuy, es el más reciente.

Representación de "La Máquina de River" en eñ Museo River

Y es que un museo que nace, para empezar, lo hace tanto de un deseo como de una necesidad, pero buscando respetar y trascender un legado, por lo que cada uno tiene sus propias características. Aquí tampoco hay recetas mágicas.

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En ese sentido, la fortaleza de Mude es crear experiencias participativas, con un modelo que desplaza el recorrido pasivo ante objetos para integrar emociones, estímulos sensoriales y nuevas lecturas sobre el deporte, la historia, el arte y las identidades locales, que busca crear “experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”, según la actualización que el Consejo Internacional de Museos (ICOM) realizó sobre la definición de museo en 2022.

Su bautismo fue con el Museo de la Pasión Boquense, inaugurado en 2001, el primero de su tipo en la región, que tuvo financiamiento privado, patrocinios y el aporte de unos 3.000 hinchas, cuyos nombres quedaron registrados en el panel “Los fundadores de la pasión”.

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La firma también desarrolló el Museo del Fútbol Sudamericano de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), el Museo del Deporte en Rosario, reconocido por el Comité Olímpico Internacional, el Museu Benfica de Lisboa, el Museu Flamengo de Río de Janeiro y el sector “Juve Oggi” del Juventus Museum de Turín. Además, realizó una exposición sobre la Champions y opera el museo de River.

Su bautismo fue con el Museo de la Pasión Boquense, inaugurado en 2001

Los proyectos también abarcaron la historia provincial de San Luis, las expresiones culturales de Salta, las esculturas de Lola Mora en Jujuy y el Regimiento de Granaderos a Caballo en CABA. En cada caso, las condiciones disponibles —presupuesto, archivos y plazos— determinan las herramientas narrativas.

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“En cada proyecto hay un curador y un equipo de museólogos que velan por el patrimonio. Trabajamos con el equipo del cliente o de la institución para construir un relato y pensar cómo ponerlo en escena. La búsqueda es crear una experiencia que lleve a la emoción o a una reflexión, incluso cuando se trata de temas áridos”, dijo López Fagúndez.

Por su parte, Spósito sumó: “Al principio hay mucho que entender: presupuesto, archivo y tiempo. A partir de ahí buscamos el soporte que se adecue a esa necesidad. Si hay que contar el cruce de los Andes y no existe la posibilidad de filmarlo, hay que encontrar otro camino que sea representativo. Tratamos de definir desde dónde nos vamos a parar para generar una experiencia enriquecedora para públicos distintos. Hoy todo está a un clic de distancia para profundizar, el desafío es provocar inquietudes y hacer guiños para que la visita continúe después”.

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¿Idea mata tecnología?

Contrario a lo que a priori se podría pensar, los nuevos museos no se erigen sobre grandes inversiones tecnológicas, sino sobre nuevas maneras de contar lo que se sabe o no, donde la tecnología, claro, tiene un lugar más como herramienta de abordaje que como centro.

Museo de Liverpool (@museumofliverpool)

López Fagúndez citó una visita al Museo de Liverpool, donde en la primera experiencia se hablaba de la esclavitud vinculada al puerto y de la pobreza de antiguas colonias británicas. “Era un discurso crítico sobre la propia historia británica que no esperábamos encontrar. También contaba la historia de April Ashley, una figura icónica de Liverpool (NdR: una modelo de los 60 que fue descubierta como mujer transgénero por un periódico) y mostraba otras cuestiones como la vida en los inquilinatos o una cama de Yoko Ono. Esa mezcla de temáticas provoca, sorprende y sensibiliza sobre asuntos que el visitante no esperaba”, relató.

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“La búsqueda está en encontrar una ‘píldora emocional’. Quizás no se recuerde cuándo se fundó Liverpool, pero sí la historia de Ashley. Ahí hay una experiencia que lo descolocó y lo hizo pensar”, agregó Spósito.

Por otro lado, sostienen, la innovación es “muy costosa y envejece rápido”: “Los museos tienen que ser sustentables. El desafío es regenerar la propuesta para atraer público y evitar el cierre. Algunos espacios aprovechan su ubicación para sumar salas de reunión, alquileres para eventos y otros usos, pero también necesitan mostrar sus contenidos de maneras diferentes. Hay cada vez propuestas más ambiciosas para construir experiencias culturales. La cuestión es sostener el interés y generar recursos para que los proyectos se autosustenten”.

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Por otro lado, existen otras maneras (más económicas) de construir públicos con tecnología, como la realizada por el Museo del Prado a través de la realidad virtual. “Hoy se pueden conocer museos sin haberlos visitado físicamente. Todos los días se inauguran proyectos nuevos y las grandes ciudades buscan propuestas culturales que las distingan”, dijo Spósito.

El Museo del Prado acudió a una muestra itinerante de realidad virtual

Y López Fagúndez agregó: “Los museos clásicos también incorporan experiencias nuevas. El Prado llevó a Buenos Aires una propuesta que permitía entrar en las obras con visores de realidad virtual. En el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, los chicos se sienten atraídos por un insectario con hormigas y proyecciones”.

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Sin decirlo, plantean un tema que abre un debate (del que tampoco se encontrarán aquí respuestas): ¿hay una ruptura con la manera en que se cuenta una historia?, ¿está en crisis el sistema de museografía cronológica?, ¿qué potencialidad tiene, por ejemplo, un espacio que repite fechas sacadas de un manual escolar?

En los museos nacionales hubo ejemplos de este tipo, rarezas, con los presupuestos de este país que desfinancia la cultura, claro. Sin dudas, el trabajo que se llevó adelante en el Histórico Nacional durante la dirección de Gabriel Di Meglio, desplazado en 2025, iba en esa dirección: las permanentes Tiempo de Revolución, Tiempo de Provincias y especialmente Tiempo de multitudes fueron pensadas para ingresar en la historia desde objetos anecdóticos, plantear temas amplios desde lo particular, un acercamiento desde lo curioso.

De "Tiempo de multitudes" del MHN

Este modelo, comentaron, es el que plantearon para el Complejo Museológico Explora Salta cuando desde el gobierno provincial se les planteó “un museo que abordara temas que no habían aparecido en otras instituciones” locales.

“Tenían propuestas sobre Güemes, el vino y el Museo de Alta Montaña, pero querían ir hacia otros relatos”. Entonces, se cuenta la historia de la Virgen del Milagro, pero también la del Rancho de Goma, uno de los prostíbulos más conocidos de Salta, y la de las primeras travestis que tuvieron que salir a ganarse la vida. “Al entrar a Explora hay una proyección con 50 personajes de distintos departamentos que cuentan qué significa para ellos ser salteños. Hay un bombero, un migrante árabe, un mantero, una enfermera. La idea es mostrar que Salta es mucho más que el poncho rojo de Güemes o la chacarera. Sorprende a quienes lo visitan porque muestra historias personales y evita una mirada lineal”.

Por supuesto, las pantallas forman parte del consumo cultural. Ya nadie puede negar su ascendiente en lo cotidiano y, por ende, la integración es necesaria, aunque eso no significa que poner pantallas sea una solución.

“Los museos y espacios temáticos nuevos tienen mucho audiovisual en distintos formatos: dispositivos, pantallas y proyecciones. Hoy se combinan estímulos diversos, con la idea de construir experiencias inmersivas o participativas. Antes se hablaba de lo interactivo, sobre todo con el auge de las pantallas táctiles. Lo lúdico funciona para involucrar a la gente, pero nuestra experiencia consiste en pensar qué dinámicas pueden volver atractivo y revisitable a un espacio. La tecnología permite generar empatía con situaciones que no son tan próximas. Trabajamos durante años en un proyecto de la industria del petróleo y el desafío era sensibilizar a alguien con la historia de un trépano. Hay que encontrar una forma de acercar esos temas”, dijo el director.

Complejo Museológico Explora Salta

“Siempre buscamos una respuesta para el porqué de cada decisión y evitamos construir museos enciclopédicos. El museo necesita un flujo de visita y una duración que no agobie. En general pensamos en recorridos de una hora y media o dos horas. Pero la tecnología no debe sustituir el relato ni el espectáculo desplazar al patrimonio”, dijo Spósito.

La recuperación de Lola Mora

Disputada por Salta, Jujuy y Tucumán, la figura de Lola Mora despierta admiración con su obra principal, la fuente La Nereidas en CABA. En julio de 2026, se inauguró el Centro Cultural Lola Mora, un edificio diseñado por el estudio del arquitecto César Pelli que reúne por primera vez en un mismo recinto el conjunto escultórico completo que la artista destinó a la provincia, incluyendo piezas que permanecieron durante décadas expuestas a la intemperie en espacios públicos.

El Centro “incorporó una museografía pensada para proteger las esculturas de la artista, luego de la degradación y el vandalismo que habían sufrido. Las obras necesitaban un espacio para preservarlas”.

El edificio de Pelli organiza sus galerías para que el público descubra las piezas mediante encuadres, con una museografía que “debía integrarse al recorrido sin asumir un lugar central frente a las esculturas, la arquitectura y el entorno”.

Centro Cultural Lola Mora: la propuesta incluyó cuatro bloques con apariencia de mármol, sobre los que se proyectaron claroscuros e imágenes de las obras

La propuesta incluyó cuatro bloques con apariencia de mármol, sobre los que se proyectaron claroscuros e imágenes de las obras que “invitan a pensar qué le pasa a un escultor cuando se enfrenta a un bloque y cómo imagina lo que hay dentro”, creando así un recurso que buscó sugerir “el aura de Lola Mora y el desafío de la artista”.

Otra forma de narrar a San Martín

El Museo Histórico del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín ocupó más las noticias por ser la nueva casa “del sable corvo” del Libertador por un decreto presidencial (contra los deseos de los herederos que lo donaron al MHN) que por su nueva museología.

Este proyecto, explicaron, pone a los granaderos en el centro del relato para apartarse de la biografía escolar del militar: “La historia más lógica habría sido contar a San Martín, una historia que todos conocen desde la escuela. La idea fue situarlo en el contexto de su época y en el de los hombres a los que convenció para llevar adelante esa empresa”.

La elaboración contó con equipos de curaduría y asesores para cada propuesta, como Miguel Ángel De Marco y Ricardo de Titto, vinculados con la Academia Nacional y el Instituto Sanmartiniano. “El desafío era retratar a San Martín sin hacerlo hablar ni reducirlo a una interpretación de un actor”, así que se planteó un recorrido con “experiencias inmersivas del combate de San Lorenzo” para “ponerse en medio de la situación y escuchar los gritos, el miedo, el dolor y los caballos”. El objetivo, añadieron, es pensar qué vivió un hombre convencido de que esa causa “valía la vida”.

Museo Histórico del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín

Para esto “se filmaron granaderos reales en Campo de Mayo y hubo mucho trabajo de posproducción e inteligencia artificial para situarlos en contexto: sumar españoles, caballos y escenas de batalla”.

La elección del regimiento buscó que el público del museo pudiera identificarse con quienes participaron de la historia, como ejemplo, se citó el caso de Félix Bogado, un pescador paraguayo que estaba en la ribera del Paraná durante el combate de San Lorenzo, que se incorporó al regimiento y fue el último coronel que regresó a Buenos Aires para entregar las armas.

El más grande sigue siendo River Plate

Los museos deportivos de River, Boca, Benfica, Juventus y Flamengo buscan atraer a turistas que no necesariamente comparten la pasión de sus hinchas, con relatos que conectan al club con la historia social y cultural de cada ciudad. “Más del 50 % de los visitantes de estos museos no son hinchas del club”, afirmó López Fagúndez.

Por eso, el desafío no consiste en exhibir trofeos o recrear jugadas, sino en hallar una identidad propia detrás de códigos que se repiten en las instituciones deportivas. “En los museos deportivos hay un lenguaje bastante universal. Lo difícil es diferenciar a cada club y encontrar qué historia personal hay en el fondo”, señaló.

La Gloria Eterna

Spósito planteó que los grandes equipos y sus figuras tampoco pueden presentarse aislados de las condiciones que atravesaba el fútbol argentino: “La Máquina compartió una decena de partidos solamente. Cuando se la ubica en el marco de la crisis económica del fútbol argentino, la huelga y el Dorado en Colombia, se entienden mejor los procesos. Nada tiene que quedar como una isla”.

El recorrido del museo de River incorpora un túnel del tiempo con una ventana para cada década. Allí aparecen el camarín de Carlos Gardel en Medellín para representar los años 30, el balcón de Juan Domingo Perón visto desde la Casa Rosada para los 40 y una réplica del auto de Juan Manuel Fangio para los 50.

El período de 18 años sin campeonatos se resolvió con un espacio oscuro dentro del túnel del tiempo. La década del 60 no aparece de forma explícita: el visitante atraviesa una zona con estrellas antes de retomar el recorrido. “A ese sector le decimos la noche de River. Hay casi 20 metros de una noche estrellada y no una explicación literal. La idea es que el visitante entienda que pasó algo y quiera preguntar. No hay que explicar todo porque se pierde la gracia”.

Los años 70 exigieron una solución distinta dentro del recorrido. Una instalación recrea un kiosco de diarios posterior al Mundial ’78, mientras una película trata la dictadura, el proceso militar y la ESMA. “Había que encontrar una manera sutil de tratar el contexto sin perder de vista los distintos públicos”, explicó sobre la dificultad de incluir el entorno político y social sin romper la lógica de una exposición destinada a visitantes con intereses diversos.

Museo Benfica

¿Y los museos de arte?

Consultados sobre qué herramientas podrían adoptar los museos de arte contemporáneo para atraer nuevos públicos, el equipo de Mude propuso usar realidad virtual como acceso a las obras: “Los visores pueden servir como puerta de entrada. Si alguien quiere probarlos. El Prado aprovechó esa curiosidad para contar qué ocurre al caminar entre Las meninas de Velázquez. El recurso atrae; el contenido tiene que estar detrás”.

También llamaron a dialogar con los nuevos formatos de difusión: “Hoy el lenguaje es audiovisual y tiene una lógica más cercana a TikTok que a un documental largo. Si una pieza supera los 30 o 40 segundos, la atención se pierde”.

Por otro lado, propusieron “alterar la experiencia” de quienes llegan a las salas con una expectativa definida. “Si uno espera ver cuadros en paredes, el desafío es cómo interrumpir por un momento esa expectativa para descolocarlo y después volver a ingresarlo en esa lógica”.