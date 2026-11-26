El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

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Estados Unidos reafirmó este miércoles su alianza con Corea del Sur tras la reforma de gabinete anunciada por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que contempla cambios en los ministerios de Exteriores, Unificación e Interior y la designación de una mujer al frente de los servicios de Inteligencia por primera vez en la historia del país.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense expresó en un comunicado: “Estados Unidos valora la importancia de una estrecha cooperación en el marco de la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea”. “Seguimos promoviendo los intereses de Estados Unidos y los intereses mutuos con nuestro aliado”, agregó.

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El Departamento de Estado evitó pronunciarse de forma específica sobre las designaciones, al considerar que se trata de asuntos internos de Corea del Sur. Los candidatos deberán superar las respectivas votaciones de confirmación parlamentaria antes de asumir oficialmente sus cargos.

El relevo de autoridades ocurre en un contexto de inquietud por la cooperación bilateral en materia de Inteligencia. Las tensiones surgieron después de que el entonces ministro de Unificación, Chung Dong Young, revelara en marzo que Kusong, en Corea del Norte, albergaba una instalación para el enriquecimiento de uranio.

Después de esa divulgación, Washington restringió el acceso de Seúl a información sensible sobre asuntos vinculados a Corea del Norte. Más tarde, los servicios de Inteligencia surcoreanos reconocieron que quedaron fuera de una reunión trilateral celebrada en junio con participación de Japón, destinada a abordar las amenazas de Pyongyang en el ámbito digital.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025 (REUTERS/Brian Snyder)

En este marco y desde el otro lado de la frontera, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó concentrar esfuerzos en el despliegue de armas nucleares tácticas para distintas misiones y afirmó que el país amplía de forma sistemática su capacidad para producir material nuclear, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

Kim realizó esas declaraciones el miércoles, durante una inspección de instalaciones de producción de material nuclear e investigación armamentística cuya ubicación no fue identificada por la agencia. El dirigente aseguró que la condición de Corea del Norte como potencia nuclear es “absolutamente inviolable”.

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“Nuestra capacidad nuclear ya es una realidad”, afirmó Kim.

El líder norcoreano sostuvo que el país debe “centrarse en la utilización de armas nucleares tácticas en múltiples ámbitos para diferentes misiones” y presentó los recientes avances de producción como un logro de la política nuclear de Pyongyang.

Kim justificó el refuerzo de ese programa por lo que describió como un aumento de las amenazas nucleares de Estados Unidos y sus aliados. Acusó a Washington de impulsar a países vecinos de Corea del Norte a adquirir submarinos de propulsión nuclear.

El dictador norcoreano Kim Jong-un visita instalaciones de producción de material nuclear e investigación de armamento donde, según informa la propia KCNA, aboga por un mayor despliegue de armas nucleares tácticas (KCNA vía REUTERS)

El dirigente también cuestionó el pacto de seguridad AUKUS, integrado por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, al que atribuyó la creación de un “peligroso precedente de la proliferación nuclear” en el noreste de Asia. Además, acusó a Washington de construir un “sistema de alianzas militares nucleares” mediante el intercambio y el eventual uso de armas nucleares con sus socios.

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Corea del Sur impulsa la construcción de submarinos de propulsión nuclear después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobara ese plan en octubre del año pasado. La cuestión también fue objeto de debate en Japón.

La visita de Kim a las instalaciones nucleares ocurrió tras las especulaciones sobre los posibles contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Corea del Norte. Analistas interpretaron el mensaje como una señal dirigida a Washington, en momentos en que Pyongyang insiste en ampliar y diversificar su arsenal y rechaza los llamados a la desnuclearización.

(Con información de Reuters)