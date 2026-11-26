El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el miércoles que las reservas de petróleo de Irán desde el bloqueo económico estadounidense se redujeron a cero el 22 de octubre, en el marco de la denominada Operación “Paria Económico”.

Bessent difundió un video en la red social X en el que aseguró que Irán no cargó ningún buque cisterna desde agosto, cuando el Departamento del Tesoro puso en marcha la operación.

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“El régimen iraní es un barco que se hunde”, escribió el funcionario estadounidense.

“Tras no haber cargado ni un solo buque cisterna desde que el Tesoro puso en marcha la Operación Paria Económico en agosto, Irán no tiene ni una gota de petróleo en el mar para vender”, añadió Bessent.

Scott Bessent aseguró que el régimen iraní ya no tiene petróleo en el mar para vender (@SecScottBessent)

En medio del bloqueo económico a Teherán y naval contra los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, el rial iraní cayó el miércoles a un nuevo mínimo histórico, con una cotización de 2.900.000 unidades por dólar en el mercado no oficial, dos días después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones contra redes financieras de Irán y en medio de incidentes marítimos en la vía marítima.

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La moneda iraní perdió 8,2% de su valor en tres días, de acuerdo con cotizaciones verificadas en casas de cambio de Teherán. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, la depreciación frente al dólar alcanza el 74,3%.

La caída se profundizó tras las sanciones anunciadas el lunes por Estados Unidos contra estructuras financieras que facilitan el acceso de Irán a divisas. Washington incluyó en su lista a más de 20 entidades y a varios individuos relacionados con el sistema bancario iraní denominado “en la sombra”.

Entre las entidades sancionadas figura el Centro de Intercambio de Divisas y Oro, dentro de la operación “Paria Económico”, lanzada en agosto con el objetivo de endurecer el aislamiento económico de Teherán.

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Varias personas caminan por el bazar Tajrish en Teherán, Irán. 26 octubre 2026. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters

El presidente del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, minimizó el martes el alcance de las medidas. El funcionario sostuvo que Washington agotó sus opciones para imponer nuevas restricciones y aseguró que el centro de intercambio funciona como una plataforma transparente para registrar operaciones, sin carácter clandestino.

La presión financiera coincide con una escalada de tensiones entre Teherán y Washington alrededor del estrecho de Ormuz. La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) registró más de 30 incidentes marítimos en octubre y al menos 22 durante noviembre, hasta el domingo pasado, en esa ruta y sus aguas cercanas.

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La economía iraní también registra una inflación interanual del 88,7%, mientras que los precios de alimentos y bebidas subieron 112,6% respecto de octubre de 2025, según el Centro de Estadística del país. La situación económica estuvo entre los factores que impulsaron las protestas antigubernamentales de enero. La represión estatal dejó 3.117 muertos, de acuerdo con el balance oficial, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, contabilizaron más de 7.000 víctimas.

El presidente del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati (Ayoub Ghaderi/YJC/ Agencia de Noticias de Asia Occidental vía REUTERS/Archivo)

Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la ayuda que China y Rusia brindan a Irán y aseguró que su Gobierno conoce el alcance de esos aportes al régimen de Teherán.

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“Cuando dicen que China trabaja con Irán, que Rusia trabaja con Irán ¿Están dándoles algo de información? Sabemos todo lo que le están aportando. Lo sabemos exactamente y es poca cosa”, afirmó Trump en una entrevista emitida el miércoles por la noche en Estados Unidos por Fox News.

(Con información de )