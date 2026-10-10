River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

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Tras el abandono en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora y TV Luego de tener actividad en el trazado urbano, el corredor argentino volverá a salir a pista para buscar ordenarse en la grilla de la carrera principal

Franco Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur: Verstappen ganó una carrera de F1 que tuvo un accidente insólito entre los McLaren en el final El neerlandés se quedó con la victoria en una cita que tuvo un choque entre los pilotos de McLaren en los metros finales. El argentino debió dejar la cita cuando giraba detrás del auto de seguridad por un presunto problema mecánico.

Tras el choque a su compañero, Norris fue superado por Verstappen en el Campeonato y Racing Bulls estiró la brecha con Alpine: las tablas de la Fórmula 1 El neerlandés ganó la Sprint y se aprovechó para saltar al quinto lugar del certamen de pilotos. Además, Red Bull recortó distancias con McLaren en el torneo de Constructores

Escandaloso accidente entre los McLaren a metros del final de la Sprint: Lando Norris se tocó con Oscar Piastri y lo dejó fuera de carrera El británico intentó superar al australiano por la parte interna de una curva, no encontró espacio y ambos monoplazas sufrieron las consecuencias de la maniobra