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River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en el Monumental ante un urgido elenco cordobés. Desde las 21.30, por ESPN Premium

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Horarios del partido: 21:30 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:30 del 11 de octubre (España).

Televisación: ESPN Premium.

12:00 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario se encuentra a ocho puntos de Argentinos Juniors, último equipo que hoy accedería a la Copa Libertadores por la tabla anual, distancia que podría reducir antes de este encuentro si vence a Sarmiento en el compromiso adeudado. Ponzio evalúa una variante en la formación, ya que Thiago Almada aún no alcanzó su mejor condición física tras el desgarro en el cuádriceps izquierdo. Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra aparecen como opciones para ocupar su lugar, mientras que el resto del equipo sería el mismo que inició ante el Globo.

11:50 hsHoy

Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone, Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

11:46 hsHoy

El Millonario y el conjunto de Río Cuarto se verán las caras este sábado 10 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que sus asistentes serán Miguel Savorani y Federico Cano. El encargado del VAR será Andrés Merlos y el del AVAR será Diego Romero.

11:44 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

River Plate recibe a un necesitado Estudiantes de Río Cuarto (REUTERS/Agustin Marcarian)
River Plate recibe a un necesitado Estudiantes de Río Cuarto (REUTERS/Agustin Marcarian)

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