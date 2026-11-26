Cubalex denunció que Carmenly Jiménez Rojas y Mirta Perdomo Zapata permanecen bajo custodia desde el 24 de noviembre tras refugiarse en una antigua academia de boxeo en Villa Clara. (Cortesía: Cubalex/Facebook)

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Dos madres permanecen detenidas desde el 24 de noviembre tras una escalada de amenazas contra 17 mujeres y decenas de menores que se refugiaron en una antigua academia de boxeo de Caracatey, en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Cubalex aseguró que las autoridades del régimen buscan forzar la salida de las familias del inmueble, al que acudieron ante la falta de una vivienda.

De acuerdo con la información de la ONG, las mujeres llevan más de un mes en el local abandonado junto a sus hijos. En ese período, denunciaron presiones para abandonar el lugar, advertencias de posibles arrestos y amenazas de que los menores podrían ser separados de sus madres.

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La organización identificó a Carmenly Jiménez Rojas y Mirta Perdomo Zapata como las dos mujeres detenidas el 24 de noviembre. Ambas permanecían recluidas en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara y, según la denuncia, habían iniciado una huelga de hambre.

Cubalex también indicó que familiares y personas cercanas a Perdomo Zapata acudieron a la unidad policial para conocer su situación, pero los agentes negaron que estuviera allí, pese a que la mujer continuaba bajo custodia en ese lugar.

Diecisiete madres y decenas de menores ocuparon una antigua academia de boxeo en Caracatey ante la ausencia de una alternativa habitacional. (Cortesía: Martí Noticias)

Las madres denunciaron presiones para desalojar el inmueble

El grupo está integrado por 17 madres y decenas de niños, niñas y adolescentes, quienes ocuparon la antigua academia de boxeo después de no recibir una alternativa habitacional. Según Cubalex, la respuesta de las autoridades no incluyó una propuesta de reubicación o asistencia social para las familias.

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En cambio, las mujeres denunciaron que recibieron amenazas de cárcel y de pérdida de la custodia de sus hijos. Algunas de ellas temen que los menores sean trasladados a instituciones de amparo filial si no abandonan el lugar.

La organización sostuvo que esa situación coloca a las familias en un escenario de vulnerabilidad, debido a que las madres afirman que no cuentan con otro sitio donde vivir.

Las autoridades recluyeron a Carmenly Jiménez Rojas y Mirta Perdomo Zapata en la Tercera Unidad de la policía de Santa Clara, donde iniciaron una huelga de hambre. (Cortesía: Redes sociales)

Un incidente con tres hombres precedió a los arrestos

Según la denuncia, el 24 de noviembre tres hombres a quienes las madres identificaron como colaboradores de la policía llegaron al inmueble. Allí acusaron a uno de los menores del presunto robo de una lavadora y agredieron a otro adolescente, quien sufrió una lesión en una mano.

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El episodio derivó en la detención de Mirta Perdomo Zapata. Cubalex señaló que una oficial a la que las mujeres identificaron como Yamilé advirtió que arrestaría a las ocupantes “una a una”.

Perdomo Zapata padece hipertensión. Durante su captura, habría requerido atención en la enfermería de la unidad policial después de sufrir una elevación de la presión arterial.

Horas después, las madres alertaron que los mismos hombres se dirigían otra vez al inmueble y que, según la información que recibieron, podían agredirlas con armas.

Una adolescente fue detenida sin sus padres, según la denuncia

Cubalex informó que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) pidieron a una adolescente de 14 años que los acompañara para localizar a los presuntos agresores. Sin embargo, la menor habría sido trasladada a la unidad policial bajo engaño y permaneció detenida sin la presencia de sus padres ni de un representante legal.

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La adolescente recuperó la libertad el miércoles 25 de noviembre, tras pasar la noche incomunicada, de acuerdo con la organización. Su arresto, añadió Cubalex, no aparecía en el registro oficial de la dependencia policial.

Al momento de liberarla, los agentes habrían condicionado la excarcelación de su madre a la entrega del inmueble. Cubalex calificó este mecanismo como una forma de presión contra las familias mediante la utilización de niños, niñas y adolescentes.

La organización Cubalex recordó que el Código de las Familias no contempla la pobreza o la falta de vivienda como causales para retirar la responsabilidad parental. (Cortesía: Facebook)

La ONG consideró que las amenazas de separación familiar y los arrestos de madres con hijos a cargo pueden constituir violencia institucional por razones de género. También señaló que la pobreza o la falta de vivienda no figuran entre las causales para privar a una madre de la responsabilidad parental, de acuerdo con el Código de las Familias cubano.

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Cubalex exigió la liberación inmediata de Carmenly y Mirta, al igual que el fin de las amenazas contra las familias y una solución habitacional para las madres y sus hijos.