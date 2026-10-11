Racing recibirá a Belgrano en busca de un triunfo que lo acerque a zona de los clasificados en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing chocará con Belgrano

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Racing enfrentará a Belgrano este domingo en el Estadio Presidente Perón, en un duelo correspondiente a la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que comenzará a las 19:15, tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto de Avellaneda acumula dos triunfos consecutivos en el campeonato, el más reciente por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Bajo la conducción del entrenador interino Sebastián Chirola Romero, el equipo necesita sumar la mayor cantidad posible de victorias en las fechas restantes para mantener viva la ilusión de clasificar a los octavos de final. Sin embargo, el club aún se resiente del mal momento que derivó en la salida de Juan Pablo Vojvoda, incluida la eliminación de la Copa Argentina a manos de Boca Juniors.

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Del otro lado, Belgrano atraviesa un invicto de cinco partidos y también llega con dos triunfos al hilo, el último de ellos en el clásico cordobés frente a Talleres por 1-0. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski se encuentra bien posicionado en la tabla para asegurar su lugar entre los clasificados a los cruces eliminatorios.

“Al final del campeonato veremos para qué estamos, la idea nuestra es siempre pelear. Iremos partido a partido”, expresó el Ruso tras la victoria frente a la T. Vale recordar que el Pirata viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura y que ya tiene asegurado su boleto a la próxima Copa Libertadores y se clasificó a la final del Trofeo de Campeones, a disputarse con el ganador del Clausura.

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De este modo, el duelo llegará con ambos equipos en una racha positiva y con el objetivo compartido de asegurar un lugar entre los ocho mejores de su zona.

En Racing, el entrenador apostará a Adrián Martínez, Leonel Pérez, Alejandro Tello y Lautaro Díaz como piezas clave para revertir la irregularidad mostrada en algunos tramos del torneo. En el equipo cordobés, los nombres propios pasan por Lucas Zelarayán, Franco Vázquez, Nicolás Fernández y Emiliano Rigoni, futbolistas de peso en el funcionamiento colectivo del Celeste.

La última vez que Racing y Belgrano se cruzaron fue el 19 de agosto de 2026, en los octavos de final de la Copa Argentina. En esa oportunidad, el equipo de Avellaneda se impuso por la mínima diferencia con un gol de Tomás Conechny, resultado que dejó eliminado al conjunto cordobés de aquella competencia.

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Posibles formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Nazareno Colombo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Presidente Perón

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA ANUAL