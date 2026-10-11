En un duelo de necesitados, Independiente visitará a Talleres de Córdoba: hora, TV y formaciones

Talleres recibirá a Independiente en el Mario Alberto Kempes por la fecha 12 del Torneo Clausura

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En un duelo de equipos necesitados por la victoria, Talleres recibirá a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 21:30, tendrá como árbitro a Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports.

Ninguno de los dos equipos llega en buen momento al encuentro. Los dirigidos por Omar De Felippe vienen de caer 1-0 ante Belgrano en el clásico cordobés y acumulan un historial reciente dispar en el Clausura con una victoria, un empate y dos derrotas en las últimas cuatro fechas, con tres goles a favor y seis en contra. Por su parte, los de Jadson Viera sufrieron una dura derrota en Avellaneda ante Instituto por 4-1 que dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo y encendió las alarmas alrededor del futuro del técnico.

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La baja más determinante en el Rojo es la del volante Maximiliano Meza, expulsado por doble amarilla ante Instituto, por lo que no podrá estar en Córdoba. Lautaro Millán aparece como su reemplazante natural en el mediocampo. Sin embargo, Viera analiza cambios más profundos para recuperarse en el torneo. Los rendimientos de Leonardo Godoy, Juan Fedorco y Franco Calderón en la última fecha estuvieron entre los más bajos del equipo, y los tres tienen chances de perder el puesto. Santiago Arias, Sebastián Valdez y Juan Miguel Arrayago son los candidatos para reforzar la defensa. En ataque, Chimy Ávila podría recuperar la titularidad luego de superar una distensión muscular.

Independiente sufrió una derrota 4-1 frente a Instituto en la jornada anterior del campeonato (Fotobaires)

En Talleres, el técnico De Felippe también tiene un interrogante en el lateral izquierdo: Alexandro Maidana regresó a Córdoba tras disputar la fecha FIFA con Paraguay y está a disposición, pero Gabriel Báez ocupó su lugar en el clásico y se ganó una chance de ser titular. Entre los nombres que suenan para el once inicial también figuran los jóvenes Valentín Dávila y Giovanni Baroni. Además, Franco Cristaldo volvería a tener protagonismo en la creación, y Augusto Schott será una referencia en defensa.

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Los dos equipos llegan al partido con situaciones opuestas en la tabla de posiciones, aunque con igual necesidad de puntos. Independiente es octavo en la Zona A con 17 unidades tras 11 fechas, ubicado justo en el límite de la clasificación a los playoffs: un traspié en Córdoba podría dejarlo fuera de zona si sus escoltas suman. Talleres, en cambio, atraviesa una de las peores campañas del torneo: es 15° y último de su zona con apenas 8 puntos, producto de solo dos victorias, dos empates y siete derrotas. La diferencia de 9 unidades respecto al octavo hace que la clasificación sea matemáticamente posible pero muy poco probable para los cordobeses.

Talleres llega al encuentro tras perder el clásico cordobés ante Belgrano por 1-0.

En ese contexto, la racha de la T es alarmante: no gana hace cuatro fechas. El Rojo, por su parte, viene de encadenar dos partidos sin triunfos y necesita retomar la senda de la victoria para no perder el octavo puesto en la recta final de la fase regular.

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En el último antecedente entre ambos por el Torneo Apertura 2026, Talleres se impuso 2-1 en condición de visitante en el estadio Libertadores de América, con goles de Augusto Schott y Valentín Dávila. En los cinco enfrentamientos más recientes dentro del Clausura, el balance es de tres victorias para el local frente a dos para el visitante.

Probables formaciones:

Talleres: Rodrigo Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Gastón Fascendini, Gabriel Báez (o Alexandro Maidana); Federico Fattori, Juan Sforza, Franco Cristaldo; Rick, Joaquín Álvarez y Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Tomás Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Chimy Ávila y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

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Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Laura Fortunato

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

Tabla de posiciones del Torneo Clausura