El respaldo de un famoso piloto a Franco Colapinto tras el choque con Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto despertó repercusiones tras la maniobra que lo obligó a abandonar en Bakú junto a Norris y Gasly

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Franco Colapinto generó repercusión después de un fin de semana marcado por el incidente múltiple y abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino afrontaba una carrera exigente en Bakú, donde una reanudación a 15 vueltas del final alteró por completo su participación. La situación involucró a Pierre Gasly y a Lando Norris, actual campeón de la Fórmula 1, y dejó a los tres fuera de competencia. A partir de ese desenlace, surgieron comentarios en el paddock y trascendió internamente en el equipo francés.

En ese clima, Alex Brundle relativizó el error de Franco Colapinto y sostuvo que una situación de ese tipo forma parte de la experiencia de cualquier piloto. El británico, que acumuló participaciones en pruebas de resistencia como las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Nürburgring, además de competir en Fórmula 2, vinculó la maniobra con una dificultad habitual tras una reanudación.

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Alex Brundle reconoció la equivocación del argentino y valoró sus disculpas ante Alpine

“Todos lo hemos hecho en algún momento”, expresó el británico en F1 TV. “Te pasas de largo, tienes los frenos fríos. Yo definitivamente lo he hecho. Entras demasiado profundo; eso es el automovilismo. La temperatura ambiente había bajado un poco, pero también tiene razón en levantar la mano y asumir la responsabilidad, y a veces tienes que decir: ‘Mira, entré demasiado profundo. Cometí un error’. Te disculpas con todos en el garaje una vez y después sigues con tu vida”, reflexionó el analista y apuntó a que el episodio no debería definir por sí solo el recorrido de Colapinto, aunque sí obliga a procesar internamente las consecuencias que tuvo para Alpine.

Para reforzar esa lectura, Brundle recordó un caso reciente que involucró a Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato de Fórmula 1. El expiloto aludió al Gran Premio de Austria de 2025, cuando el italiano impactó contra Max Verstappen en la primera vuelta. “Tienes que seguir adelante. Recuerdo al piloto que lidera el campeonato mundial haciendo algo muy similar en las primeras etapas de su carrera en Fórmula 1 y golpeando con fuerza, por ejemplo, contra el costado del auto de Max Verstappen”, completó.

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Después del incidente, Colapinto asumió la responsabilidad por la maniobra y se dirigió al box de Alpine para disculparse personalmente con los integrantes de la escudería, incluido su compañero Pierre Gasly. “Franco se disculpó, uno por uno, con los miembros del equipo en el box”, detalló la cuenta oficial de la Fórmula 1 en sus redes sociales.

El comentarista analizó el incidente que resultó en una dura sanción para Colapinto

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya también se pronunció sobre la acción que dejó a Franco Colapinto fuera de carrera y le bajó el tono a la polémica. El ganador de siete Grandes Premios durante su etapa en Williams y McLaren consideró que el argentino estuvo cerca de evitar el contacto, aunque reconoció que la maniobra terminó con consecuencias para Alpine y para Lando Norris. “Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, explicó Montoya.

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La postura del colombiano contrastó con la de Norris, quien reclamó una sanción de una fecha para Colapinto. Montoya respaldó al argentino en una línea similar a la que adoptaron Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial, y George Russell, vencedor del Gran Premio de Azerbaiyán.

La situación ocurrida durante la carrera derivó en una penalización para el piloto argentino, quien deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida de la próxima carrera, prevista para el domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, Malasia. Los comisarios consideraron que el argentino provocó la colisión y, como no pudo cumplir durante la competencia la sanción habitual de 10 segundos debido a su retiro, trasladaron el castigo a la siguiente prueba en la que participe.

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