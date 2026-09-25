Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

Manchester City, en serios problemas legales (Reuters/Lee Smith)

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El Manchester City fue declarado culpable en 114 sobre 115 cargos que le imputaba la Premier League por presuntas infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Las sanciones todavía no fueron definidas, pero el club prevé apelar y el abanico de medidas incluye desde multas económicas, deducción de puntos, quita de títulos y hasta la expulsión de la competición, según informó el medio norteamericano The Athletic.

La resolución llega mientras el equipo dirigido por Enzo Maresca lidera la liga británica con puntaje perfecto (cinco victorias en cinco partidos) y el clásico ante el United ganado en Old Trafford. Durante el último mercado de verano, el City invirtió 450 millones de libras esterlinas (casi USD 600 millones) e incorporó al argentino Enzo Fernández desde Chelsea por una cifra récord para el fútbol británico de 125 millones de libras (unos USD 165M).

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Las acusaciones fueron presentadas en febrero de 2023, tras una investigación de cuatro años. Fuentes cercanas al caso, que hablaron bajo anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo públicamente, indicaron a The Athletic que el club fue hallado responsable de todos los cargos menos uno. La investigación comenzó después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara en noviembre de 2018 documentos financieros filtrados del City. El caso fue remitido a una comisión independiente, encargada de determinar si el club había incumplido las normas de la liga inglesa. La Premier League acusó a la institución de no entregar información financiera precisa ni detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores. También le atribuyó infracciones de las reglas de juego limpio financiero de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, y de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la competición inglesa.

Enzo Fernández fue presentado en Manchester City (@mancity)

El City negó siempre las acusaciones. En su comunicado de 2023, manifestó estar “sorprendido” por los cargos y afirmó que recibía “con satisfacción la revisión de este asunto por parte de una comisión independiente, para que considere imparcialmente el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de su posición”. Un portavoz del City sostuvo que la causa aún no concluyó y que existen elementos pendientes bajo estricta confidencialidad. En esa línea, reafirmó la posición que el club había fijado en febrero de 2023: “Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”.

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Bajo la propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, cuyo grupo Abu Dhabi United compró el club en 2008, el City obtuvo ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga inglesa y una Champions League. Seis de sus campeonatos de liga fueron conquistados después de que se presentaran los cargos. Durante el período al que se refieren las presuntas infracciones, el equipo ganó tres veces la Premier League, dos veces la FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield. Las acusaciones, vigentes desde las filtraciones de 2018, acompañaron la consolidación deportiva del club como uno de los principales ganadores del fútbol inglés.

En febrero de 2020, la UEFA prohibió al Manchester City participar durante dos años en sus competiciones y le impuso una multa de 30 millones de euros (USD 32,2 millones). La sanción se originó tras la difusión de los documentos de Der Spiegel. Cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó la exclusión de las competiciones europeas. El organismo concluyó que las presuntas infracciones de las reglas financieras no habían sido demostradas o habían prescrito, porque algunos hechos se remontaban a un período demasiado lejano para ser castigados según el reglamento de la UEFA.

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Sin embargo, el tribunal declaró al City responsable de no colaborar con la investigación al no aportar una cantidad sustancial de pruebas. Calificó esa conducta como “grave” y sostuvo que debía ser “seriamente reprochada”, por lo que redujo la multa a 8,8 millones de libras esterlinas (casi USD 12M).

Mohammed bin Zayed Al Nahyan junto al propietario del Manchester City Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan antes de un partido de Champions League (REUTERS/Molly Darlington)

La regla W.51 de la Premier League contempla una amonestación, sanciones económicas, deducción de puntos o la expulsión de la liga. El panel también puede combinar esas medidas o imponer otras que considere apropiadas, de acuerdo con la regla W.51.7. Una eventual deducción de puntos podría aplicarse de forma inmediata o retroactiva, con la posibilidad de que el club pierda títulos ya conseguidos. James Hill, director jurídico especializado en regulación deportiva de Onside Law, explicó a The Athletic en 2023: “Es de esperar que, si hay una deducción de puntos, se aplique en adelante”.

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“Por lo general, a los paneles no les gusta decidir títulos mediante un proceso judicial”, añadió Hill. “Hacerlo de esa manera no supone un castigo real y tangible para el club”. Cualquier medida deberá guardar proporción con las infracciones determinadas. De lo contrario, la decisión podría ser revocada durante la apelación que el City prevé presentar. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, recibió preguntas reiteradas sobre el expediente desde la presentación de los cargos. El mes pasado reconoció que el proceso había “tardado más de lo esperado”, aunque defendió que la “única vía posible” era permitir que siguiera su curso.

Masters había confirmado en enero de 2024, durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria selecta del Reino Unido, que existía una fecha fijada para la audiencia. No reveló cuándo se celebraría. El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, pidió en junio de 2024 una regulación financiera más equilibrada. “Creo que la Premier League ha llegado a donde está hoy por ser la liga más competitiva”, afirmó. “Por lo tanto, espero que haya un poco más de sensatez en la regulación”. El City también mantuvo durante varios años una disputa con la Premier League por las reglas sobre transacciones entre partes vinculadas. Ambas partes alcanzaron un acuerdo en septiembre de 2025.

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