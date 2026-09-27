República Dominicana

República Dominicana: tres hombres murieron en intervenciones policiales en 24 horas

La Policía Nacional sostuvo que los fallecidos habrían disparado contra los agentes durante los procedimientos y que los uniformados respondieron al fuego. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre los tres casos

La Policía Nacional reportó la muerte de tres hombres durante presuntos enfrentamientos a tiros en Santiago y Villa Vásquez en un lapso de 24 horas. (Foto cortesía PNC)
La Policía Nacional reportó la muerte de tres hombres durante presuntos enfrentamientos a tiros en Santiago y Villa Vásquez en un lapso de 24 horas. (Foto cortesía PNC)
Guardar

Tres hombres murieron durante presuntos enfrentamientos a tiros con agentes de la Policía Nacional en operativos realizados en Cienfuegos, Santiago y Villa Vásquez, en un lapso aproximado de 24 horas. Las intervenciones buscaban localizar a los fallecidos o ejecutar órdenes de arresto.

La versión de la institución policial indica que los tres hombres habrían disparado contra los agentes, quienes respondieron al fuego. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre los hechos, que involucraron a Jesús Alberto Aracena Castillo, José Ignacio Rodríguez y Cristhofer Carlos Belliard.

PUBLICIDAD

Los reportes publicados por Listín Diario señalan que dos de las actuaciones fueron realizadas por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santiago. El tercer caso se registró durante una intervención en Villa Vásquez, donde los agentes buscaban cumplir una orden de arresto.

Dos intervenciones de la Dicrim fueron reportadas en Santiago

El primer fallecido fue Jesús Alberto Aracena Castillo, conocido como Bebeco, quien murió en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste. La Policía lo buscaba por su presunta vinculación con homicidios, robos y porte ilegal de armas de fuego, y lo consideraba entre las personas más requeridas de esa zona.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información institucional difundida por Listín Diario, los miembros de la Dicrim realizaban un operativo para localizarlo cuando Aracena Castillo habría abierto fuego contra los agentes. La versión policial sostiene que los uniformados respondieron al ataque.

La información suministrada sobre ese caso no detalló si algún integrante de la Policía resultó herido. Tampoco precisó las circunstancias en que se inició el supuesto intercambio de disparos durante el operativo en Cienfuegos.

Jesús Alberto Aracena Castillo murió en el sector Cienfuegos tras un intercambio de disparos con agentes que lo buscaban por homicidios y robos. (Imagen: Listín Diario)
Jesús Alberto Aracena Castillo murió en el sector Cienfuegos tras un intercambio de disparos con agentes que lo buscaban por homicidios y robos. (Imagen: Listín Diario)

El segundo hecho ocurrió en el sector Pastor Bella Vista, en Santiago. Allí murió José Ignacio Rodríguez, alias Ignacio, de 48 años, luego de resultar herido en otro presunto enfrentamiento con integrantes de la Dicrim.

Sobre Rodríguez pesaban órdenes de arresto por su presunta participación en varios delitos. Los agentes realizaban labores para ubicarlo cuando, según la versión de la Policía, el hombre advirtió su presencia y efectuó varios disparos.

Los policías respondieron al fuego y Rodríguez recibió heridas durante el hecho, de acuerdo con el reporte. Luego fue trasladado a un centro de salud, donde murió mientras recibía atención médica.

La información publicada no identificó los delitos vinculados con las órdenes judiciales que pesaban sobre Rodríguez. El reporte tampoco ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento realizado en Pastor Bella Vista.

Cristhofer Belliard murió tras una intervención en Villa Vásquez

El tercer fallecido fue Cristhofer Carlos Belliard, conocido como Cri Cri. La Policía lo perseguía para ejecutar una orden de arresto relacionada con un caso de robo agravado.

La intervención tuvo lugar en la calle Amauri García, en Villa Vásquez. Belliard recibió una herida de bala durante el procedimiento policial y fue llevado al hospital municipal de esa localidad.

Cristhofer Carlos Belliard recibió un disparo durante una intervención de la Policía Nacional en la calle Amauri García de Villa Vásquez. (Imagen: Listín Diario)
Cristhofer Carlos Belliard recibió un disparo durante una intervención de la Policía Nacional en la calle Amauri García de Villa Vásquez. (Imagen: Listín Diario)

El hombre falleció posteriormente en el centro de salud. El momento en que resultó herido quedó registrado por cámaras de videovigilancia, según los datos difundidos por el diario.

La información disponible no precisa el contenido de esas imágenes ni describe cómo se desarrolló la intervención antes de que Belliard recibiera la herida. Tampoco establece qué elementos fueron recogidos durante el procedimiento.

Las autoridades continúan las indagatorias sobre las tres muertes. La información oficial conocida hasta el momento no determinó cómo ocurrieron los disparos en cada uno de los operativos ni estableció responsabilidades vinculadas con los hechos.

Temas Relacionados

República DominicanaSantiago de los CaballerosEnfrentamiento armadoViolenciaDelincuenciaPolicía Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se entregó “Cachón”: señalado por el intento de asalto a una remesadora en República Dominicana

El sospechoso acudió a las instalaciones de la Policía Nacional, mientras tres presuntos cómplices murieron en un enfrentamiento previo con agentes y otro fue apresado durante los operativos

Se entregó “Cachón”: señalado por el intento de asalto a una remesadora en República Dominicana

1,100 recién nacidos han fallecido en República Dominicana en lo que va de 2026

Las estadísticas epidemiológicas oficiales contabilizan más de 1,100 bajas en recién nacidos en lo que va del año, una cifra impulsada por afecciones respiratorias, asfixia al nacer e infecciones prevenibles

1,100 recién nacidos han fallecido en República Dominicana en lo que va de 2026

La llegada de polvo del Sahara mantendrá el calor sofocante y limitará las lluvias en el territorio dominicano

as autoridades meteorológicas prevén jornadas calurosas con escasas precipitaciones en gran parte de la geografía nacional debido a la influencia sahariana y un sistema de alta presión que elevará los termómetros

La llegada de polvo del Sahara mantendrá el calor sofocante y limitará las lluvias en el territorio dominicano

La OIM advierte que una tormenta intensa podría abrir otra emergencia humanitaria entre los desplazados haitianos

Elise Verron señaló que cientos de miles de personas viven en albergues y asentamientos precarios durante la temporada de huracanes, después de abandonar sus hogares por los ataques de grupos armados

La OIM advierte que una tormenta intensa podría abrir otra emergencia humanitaria entre los desplazados haitianos

Subieron las gasolinas y el gasoil en República Dominicana, estos son los nuevos precios

Restricciones a la navegación por el estrecho de Ormuz y el alza de los precios internacionales de los combustibles provocaron nuevos ajustes en República Dominicana

Subieron las gasolinas y el gasoil en República Dominicana, estos son los nuevos precios

TECNO

Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

Cómo expulsar a los intrusos que se conectan a la red WiFi de tu casa

Estafas con código QR suben un 146% en el mundo: Microsoft alerta pérdidas de dinero y datos

Esto pasará con tu dinero y armas si te arrestan o mueres en GTA 6

La expansión de los centros de datos de IA amenaza con elevar las emisiones de gas un 6% para 2035

ENTRETENIMIENTO

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles

Alejandro G. Iñárritu habló de “Digger”, su película con Tom Cruise: “La realidad y la ficción comienzan a mezclarse”

Un Lotus Esprit que se convertía en submarino y un Aston Martin DB5 con asiento eyectable: los 10 vehículos más recordados de James Bond

MUNDO

Aleksandar Vucic renunció a la presidencia de Serbia para postularse como candidato a primer ministro

Aleksandar Vucic renunció a la presidencia de Serbia para postularse como candidato a primer ministro

Subió 200 veces una torre para alcanzar la altura del Everest: el desafío de un joven de 19 años contra el cáncer infantil

El Ejército de Yemen redobló su ofensiva contra los hutíes: 756 operaciones en 72 horas y más de 2.300 rebeldes abatidos

Miguel Masaisai, el ciclista congoleño que cruzaba África por la paz y murió tras un choque

Alemania: un autobús de turistas que iba al Oktoberfest volcó y dejó al menos dos muertos y 19 heridos