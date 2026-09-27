República Dominicana: tres hombres murieron en intervenciones policiales en 24 horas

La Policía Nacional reportó la muerte de tres hombres durante presuntos enfrentamientos a tiros en Santiago y Villa Vásquez en un lapso de 24 horas. (Foto cortesía PNC)

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Tres hombres murieron durante presuntos enfrentamientos a tiros con agentes de la Policía Nacional en operativos realizados en Cienfuegos, Santiago y Villa Vásquez, en un lapso aproximado de 24 horas. Las intervenciones buscaban localizar a los fallecidos o ejecutar órdenes de arresto.

La versión de la institución policial indica que los tres hombres habrían disparado contra los agentes, quienes respondieron al fuego. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre los hechos, que involucraron a Jesús Alberto Aracena Castillo, José Ignacio Rodríguez y Cristhofer Carlos Belliard.

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Los reportes publicados por Listín Diario señalan que dos de las actuaciones fueron realizadas por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Santiago. El tercer caso se registró durante una intervención en Villa Vásquez, donde los agentes buscaban cumplir una orden de arresto.

Dos intervenciones de la Dicrim fueron reportadas en Santiago

El primer fallecido fue Jesús Alberto Aracena Castillo, conocido como Bebeco, quien murió en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste. La Policía lo buscaba por su presunta vinculación con homicidios, robos y porte ilegal de armas de fuego, y lo consideraba entre las personas más requeridas de esa zona.

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De acuerdo con la información institucional difundida por Listín Diario, los miembros de la Dicrim realizaban un operativo para localizarlo cuando Aracena Castillo habría abierto fuego contra los agentes. La versión policial sostiene que los uniformados respondieron al ataque.

La información suministrada sobre ese caso no detalló si algún integrante de la Policía resultó herido. Tampoco precisó las circunstancias en que se inició el supuesto intercambio de disparos durante el operativo en Cienfuegos.

Jesús Alberto Aracena Castillo murió en el sector Cienfuegos tras un intercambio de disparos con agentes que lo buscaban por homicidios y robos. (Imagen: Listín Diario)

El segundo hecho ocurrió en el sector Pastor Bella Vista, en Santiago. Allí murió José Ignacio Rodríguez, alias Ignacio, de 48 años, luego de resultar herido en otro presunto enfrentamiento con integrantes de la Dicrim.

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Sobre Rodríguez pesaban órdenes de arresto por su presunta participación en varios delitos. Los agentes realizaban labores para ubicarlo cuando, según la versión de la Policía, el hombre advirtió su presencia y efectuó varios disparos.

Los policías respondieron al fuego y Rodríguez recibió heridas durante el hecho, de acuerdo con el reporte. Luego fue trasladado a un centro de salud, donde murió mientras recibía atención médica.

La información publicada no identificó los delitos vinculados con las órdenes judiciales que pesaban sobre Rodríguez. El reporte tampoco ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento realizado en Pastor Bella Vista.

Cristhofer Belliard murió tras una intervención en Villa Vásquez

El tercer fallecido fue Cristhofer Carlos Belliard, conocido como Cri Cri. La Policía lo perseguía para ejecutar una orden de arresto relacionada con un caso de robo agravado.

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La intervención tuvo lugar en la calle Amauri García, en Villa Vásquez. Belliard recibió una herida de bala durante el procedimiento policial y fue llevado al hospital municipal de esa localidad.

Cristhofer Carlos Belliard recibió un disparo durante una intervención de la Policía Nacional en la calle Amauri García de Villa Vásquez. (Imagen: Listín Diario)

El hombre falleció posteriormente en el centro de salud. El momento en que resultó herido quedó registrado por cámaras de videovigilancia, según los datos difundidos por el diario.

La información disponible no precisa el contenido de esas imágenes ni describe cómo se desarrolló la intervención antes de que Belliard recibiera la herida. Tampoco establece qué elementos fueron recogidos durante el procedimiento.

Las autoridades continúan las indagatorias sobre las tres muertes. La información oficial conocida hasta el momento no determinó cómo ocurrieron los disparos en cada uno de los operativos ni estableció responsabilidades vinculadas con los hechos.

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