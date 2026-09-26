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Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

El protagonista de “Rocky” describió episodios repentinos en los que el miedo se apoderaba de él hasta hacerlo caer al suelo

Stallone contó que durante sus episodios de ansiedad llegó a pensar que estaba a punto de morir (REUTERS/Jeenah Moon)
Stallone contó que durante sus episodios de ansiedad llegó a pensar que estaba a punto de morir (REUTERS/Jeenah Moon)
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Durante cinco décadas, Sylvester Stallone construyó una imagen asociada con la fuerza, la resistencia y la invulnerabilidad. Rocky Balboa y John Rambo representaron distintas versiones de ese hombre que parecía capaz de soportarlo todo. Sin embargo, a los 80 años, el actor reconoce que buena parte de esa dureza tuvo raíces mucho más dolorosas.

El astro del cine de acción habló sobre su historia personal en una amplia entrevista con The New York Times, a propósito del lanzamiento de The Steps, su nuevo libro de memorias, en el que repasa distintos episodios de su vida y su carrera.

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En el libro, Stallone cuenta que sus figuras paternas nunca fueron figuras particularmente afectuosas. Cuando era pequeño, fue enviado a vivir a una pensión y sus padres lo visitaban aproximadamente una vez al mes. “Mis padres nunca fueron cariñosos, así que esto en realidad era un beneficio comparado con el lugar donde vivía”, recordó durante la conversación.

"The Steps" el libro de memorias de Sylvester Stallone
"The Steps" es el libro de memorias en el que Sylvester Stallone revisa su infancia, sus años de lucha y el camino que lo llevó a convertirse en una estrella de Hollywood (Archivo)

Uno de los recuerdos más dolorosos está relacionado con la separación de sus progenitores, cuando él tenía unos 11 años. Stallone evocó el momento en que su madre anunció que se marcharía de casa. “Recuerdo que me aferré a su pierna, como si literalmente me estuvieran arrastrando”, contó. Ella finalmente se fue y la escena quedó grabada en su memoria.

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Después del divorcio, Stallone vivió con su padre y la convivencia se caracterizó por explosiones de violencia. Un desacuerdo sencillo podía terminar en fuertes golpes. El actor relató un episodio en el que su padre lo pateó en el estómago por haber comprado “untable para sándwiches” en lugar de pan.

“Tenía unas manos muy grandes. Aprendes a agacharte”, dijo sobre su padre. “No incluí muchas cosas en el libro porque no quería dar lástima, pero fue una locura”.

En retrospectiva, Stallone considera que aquella crianza influyó en su carácter. Desde niño aprendió a guardar lo que sentía y desarrolló una intensa competitividad que más tarde trasladó a su carrera.

Sylvester Stallone y su dura transformación física para Rocky III
Stallone relacionó su carácter competitivo con la influencia de su padre, quien le negaba aprobación (MGM/IMDb)

“En el sentido equivocado, me hizo muy duro. Me hizo muy duro”, reconoció. La periodista le señaló que lo que describía no sonaba a “dureza”, sino a una infancia profundamente alterada. Stallone aceptó la observación y respondió: “Tienes razón. Estoy usando ‘duro’ como una etiqueta masculina para algo mucho más perverso y extraño”

Una ansiedad que reaparece

Stallone también habló de los episodios de ansiedad que ha experimentado a lo largo de su vida. Contó que tuvo su primera crisis a los 36 años, mientras veía material grabado de una película. De repente, sintió calor y se le erizó el cabello de la nuca.

Me estoy muriendo, esto es todo, me estoy yendo. Y ¡pum!, caí al suelo. Me arrodillé, gateé, me di la vuelta y terminé en esa sala de cine a oscuras. ¿De dónde diablos salió esto?”, relató.

“Se fue por cinco años. Y después siempre parece ocurrir, por ejemplo, justo cuando te estás preparando para salir en el programa ‘Today’: ¡boom! ¿Alguien tiene un Xanax? Ya es demasiado tarde. Así que te quedas ahí sentado, aferrándote a una silla”, contó.

Un hombre sostiene una pintura rectangular que muestra el rostro estilizado de un hombre con sombrero y texto manuscrito sobre un fondo amarillo
El actor contó que experimentó su primera crisis de ansiedad a los 36 años mientras veía material de una película. (Instagram)

El actor también relató que las crisis podían aparecer en lugares concurridos. Durante una exposición de arte junto a su esposa, Jennifer Flavin, comenzó a sentir que iba a desmayarse. “Me voy a caer”, pensaba mientras el lugar se llenaba de gente. Su esposa lo ayudó a salir hasta un callejón, donde él terminó de rodillas.

A pesar de esas experiencias, Stallone aseguró que nunca acudió a terapia. Él todavía es escéptico sobre el tema.

“No. No va a ayudar, porque esto no desaparece”, respondió. “Lo cubres todo con subterfugios, ideología, esto y aquello intelectual, respiración y meditación, hasta que llega ese momento, tarde en la noche, y ¡puf! Estás exactamente ahí de nuevo, y ahora estás sumido en la ansiedad".

Sylvester Stallone infancia
El protagonista de Rocky reconoció que aprendió desde muy joven a guardar sus emociones.(Grosby)

Pero, pese a los recuerdos de abandono y violencia, Stallone asegura haber llegado a una especie de aceptación respecto de sus padres. Cuando la entrevistadora le preguntó si los había perdonado, él hizo una pausa antes de responder.

“He aceptado que son quienes son. Supongo que se podría decir que sí”, afirmó. Después describió esa relación con su pasado como “una especie de delicado tratado de paz”.

“¿Qué vamos a hacer? ¿Caminar por ahí gritándoles a fantasmas?”, añadió.

The Steps, el libro de memorias de Sylvester Stallone, llegará a librerías el 29 de septiembre.

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